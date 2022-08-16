Витамин D жизненно необходим, так как он является одним из важных регуляторов кальциевого обмена. Он также укрепляет иммунную систему и снижает риск развития онкологических заболеваний. Для достижения адекватного уровня витамина D в организме человек должен достаточное время проводить на солнце, поскольку он образуется в коже под воздействием ультрафиолета (следует помнить, что мы получаем этот витамин и с пищей, но в меньшем количестве).
В условиях современной жизни, когда летом мы большую часть времени проводим в помещениях, а под солнечные лучи в основном попадает только кожа рук и лица (чего недостаточно), прием витамина Д является обязательным. О пользе витамина D и его вреде рассказала читателям Pravda.Ru диетолог, эндокринолог, эксперт медицинского факультета университета "Синергия" Батима Ермекова.
Витамин D способствует активному усвоению кальция из пищи, который необходим во множестве биохимичских реакций в организме, в том числе в процессе мышечного сокращения. Витамин D участвует в формировании костного скелета, зубов у детей, а во взрослом организме — в обновлении костной ткани.
Выраженно и наглядно дефицит витамина D можно увидеть у маленького ребенка в виде такого заболевания, как рахит. Дефицит витамина D взрослых не имеет ярких признаков, он может выражаться в
Передозировка витамина D происходит на фоне длительного и бесконтрольного приема больших доз, поэтому правильным будет периодический контроль у врача, который и назначает пациенту безопасное количество единиц. В случае передозировки возникают:
Избыток витамина D крайне опасен, особенно для беременных, он приводит к уродству плода, болезням костей у младенцев. Также чрезмерное потребление витамина D приводит к повреждению почек.
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