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Автор Ирина Юрьевна Гусакова

Диетолог Ермекова: "При передозировке витамина D образуются камни в почках"

Здоровье

Витамин D жизненно необходим, так как он является одним из важных регуляторов кальциевого обмена. Он также укрепляет иммунную систему и снижает риск развития онкологических заболеваний. Для достижения адекватного уровня витамина D в организме человек должен достаточное время проводить на солнце, поскольку он образуется в коже под воздействием ультрафиолета (следует помнить, что мы получаем этот витамин и с пищей, но в меньшем количестве).

Диетолог Ермекова: "При передозировке витамина D образуются камни в почках"

В условиях современной жизни, когда летом мы большую часть времени проводим в помещениях, а под солнечные лучи в основном попадает только кожа рук и лица (чего недостаточно), прием витамина Д является обязательным. О пользе витамина D и его вреде рассказала читателям Pravda.Ru диетолог, эндокринолог, эксперт медицинского факультета университета "Синергия" Батима Ермекова.

Дефицит витамина D

Витамин D способствует активному усвоению кальция из пищи, который необходим во множестве биохимичских реакций в организме, в том числе в процессе мышечного сокращения. Витамин D участвует в формировании костного скелета, зубов у детей, а во взрослом организме — в обновлении костной ткани.

Выраженно и наглядно дефицит витамина D можно увидеть у маленького ребенка в виде такого заболевания, как рахит. Дефицит витамина D взрослых не имеет ярких признаков, он может выражаться в

  • периодической слабости,
  • апатичности,
  • восприимчивости к простудным, вирусным заболеваниям.

Что нужно знать о передозировке

Передозировка витамина D происходит на фоне длительного и бесконтрольного приема больших доз, поэтому правильным будет периодический контроль у врача, который и назначает пациенту безопасное количество единиц. В случае передозировки возникают:

  • слабость,
  • снижение аппетита,
  • рвота,
  • нарушение сердечного ритма,
  • головная боль,
  • жидкий стул,
  • частые позывы к мочеиспусканию,
  • жажда,
  • образование камней в почках.

Избыток витамина D крайне опасен, особенно для беременных, он приводит к уродству плода, болезням костей у младенцев. Также чрезмерное потребление витамина D приводит к повреждению почек. 

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Какой витамин Д лучше?
Куратор: Василий Шуров, Николай Андриянов, Всеволод Северцев

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