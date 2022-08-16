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Автор Ирина Александровна Шлионская

Исследования показали, что солнце заставляет мужчин больше есть

Здоровье » Здоровье и профилактика

Известно, что представители сильного пола склонны съедать большее количество пищи, чем женщины. Но интересно, что летом уровень потребления калорий у мужчин повышается, хотя считается, что организм обычно копит калории "про запас" в холодное время года.

Исследования показали, что солнце заставляет мужчин больше есть

Недавно международная группа учёных пришла к неожиданному выводу: это связано с солнечным светом! Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Metabolism.

Мясо или газировка?

Сначала исследователей удивили итоги проведённых опросов: те показали, что в летний период мужчины потребляют примерно на 15% больше калорий, тогда как у женщин калорийность в это время оставалась на прежнем уровне. Тогда как, по идее, летом люди должны есть меньше, ведь им не требуется столько энергии для согревания, как зимой.

Однако, вероятно, такие критерии не годятся для наших дней, когда пища доступна в любое время года. Нам не требуется заранее запасать мясо, картошку или муку, ведь все это можно легко купить в магазине. К тому же, летом мы едим больше фруктов (в которых довольно много сахара) и пьём больше холодных напитков, а это могут быть пиво или сладкая газировка с кучей калорий.

Только у самцов!

Но, что касается мужской части населения, то всё дело в гормоне под названием грелин, вызывающем чувство голода и "сигнализирующем" нам о необходимости очередного принятия пищи. Он вырабатывается клетками желудка, а в некоторых случаях — поджелудочной железы, тонкого кишечника и головного мозга. Кровоток транспортирует гормон к нейронам гипоталамуса.

Грелин может влиять и на другие области мозга, такие как миндалевидное тело, стимулирующее выработку дофамина. Уровень грелина обычно повышается, когда человек не ел уже несколько часов, если он недостаточно наелся, или непосредственно перед приёмом пищи.

Между тем, опыты на грызунах показали, что уровень гормона повышался у самцов мышей, подвергшихся воздействию ультрафиолетового излучения. С самками же этого не происходило.

"Светоносный" эффект

Учёные полагают, что летом мы "поглощаем" больше солнечного света. Соответственно, у мужчин вырабатывается больше грелина, а у представительниц слабого пола выработка этого гормона блокируется другим гормоном — эстрогеном. Поэтому повышенного чувства голода они не испытывают, и создаётся впечатление, что самцы едят больше или чаще (хотя, в принципе, так и есть, но как видим, на то имеются вполне объективные причины). Если же эстроген почему-либо не справляется со своей функцией, у самки тоже может наблюдаться повышенный аппетит.

В остальном же, солнечное излучение не несёт однозначной пользы. Хотя оно стимулирует выработку необходимого для полноценной жизни витамина D, загорание на солнце ведёт к повреждениям кожи и повышает риск меланомы.

Поэтому, если вам придёт в голову таким образом стимулировать аппетит, не стоит пользоваться подобным способом. А витамин D сейчас можно просто купить в аптеке.

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Редактор: Алексей Ткаченко
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