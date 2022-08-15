Эндокринолог: женщинам старше 40 не стоит курить и отказываться от завтрака

С возрастом многие женщины набирают лишний вес и чаще испытывают недомогания, хотя до старости ещё далеко. Но этого можно избежать, если постараться выработать у себя некоторые полезные привычки.

О том, как следует вести себя, если вы хотите сохранить фигуру и здоровье в возрасте за 40, рассказывает врач-эндокринолог Марина Лисянская.

Завтрак обязателен!

Специалист говорит, что пропускать завтрак, если вам за 40, ни в коем случае нельзя, даже если вам не хочется есть, или вы очень спешите.

"Мы просыпаемся в состоянии гипогликемии, то есть с пониженной концентрацией глюкозы в крови, — говорит врач. — Если не завтракать, у нас не будет никакой энергии и работоспособности, и мы будем всё равно добирать те калории, которые не получили утром, в течение дня. Или, что ещё хуже, вечером перед сном".

Приём пищи по принципу тарелки

Этот принцип заключается в следующем. Берётся тарелка диаметром 21-23 сантиметра и делится на четыре сектора. Затем на неё кладётся еда. При этом, четверть тарелки должны занимать сложные углеводы (источник энергии), ещё четверть — белки (это наша основная пища), и, наконец, оставшуюся половину — овощи и зелень, в которых содержатся клетчатка и витамины.

Нет частым перекусам!

Дробное питание показано только тем, у кого имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом, говорит Лисянская. Но и у здоровых людей часто возникает соблазн перекусить "между едой".

"Многие любят лакомиться фруктами, когда хотят есть, — комментирует врач. — Но возможности всасывания фруктозы в организме человека ограничены. Если 15 граммов фруктозы (одно большое яблоко) без проблем усвоится в организме здорового человека, то 50 граммов — только у каждого пятого. Передозировка фруктозы вполне может стать причиной появления различных проблем со здоровьем — например, развития инсулинорезистентности".

Если же вы перекусываете высококалорийными продуктами, в этом тоже нет никакой пользы, уверяет Лисянская. С возрастом обмен веществ обычно замедляется, и многие дамы набирают вес. Причём, если не следить за этим, с годами он будет только расти. Женщина, чуть полноватая в 40, к 50 будет страдать ожирением, если не примет никаких мер к исправлению ситуации.

Если всё же вас терзает голод, а возможности нормально поесть нет, то можно перекусить овощным салатом, творогом, натуральным йогуртом, горсткой орехов, авокадо или хумусом.

Бросить курить

"Не говоря о канцерогенном влиянии никотина, курение вызывает гипоксию, и наши органы (особенно мозг) оказываются в состоянии кислородного голодания", — рассказывает эксперт.

Регулярное посещение гинеколога

"То, в каком состоянии мы подойдём к менопаузе, и как она будет проходить, во многом зависит от того, как мы заботились о своём здоровье в 40, — утверждает Лисянская. — Гормональная заместительная терапия назначается по показаниям, но есть и противопоказания. И наша задача — провести эти годы так, чтобы противопоказания не появились".