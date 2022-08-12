С возрастом проблемы с памятью возникают практически у всех людей. Но далеко не все обращают на это внимание. А ведь ухудшение памяти может являться признаком достаточно серьёзных патологий. Об этом рассказал врач-невролог, член Высшего экспертного совета кафедры "Современный гипноз" Академии социальных технологий Андрей Артамошкин.
Если вы забываете мелочи, к примеру, оставляете дома телефон, кошелёк или ключи от квартиры, это в рамках нормы, говорит специалист. Просто человек занят или сконцентрирован на чём-то другом. А вот если забываются относительно важные вещи: имена и адреса родственников и близких знакомых, какие-то события из прошлого, информация о встречах, которые вы назначили, — это уже куда серьёзнее.
По словам Андрея Артамошкина, тревогу бить надо в следующих случаях:
Память может ухудшаться по разным причинам. Это:
Эксперт даёт следующие рекомендации.
Память надо постоянно тренировать. Старайтесь постоянно участвовать в повседневных делах. Больше общайтесь, учитесь чему-то новому, посещайте различные курсы, лекции, вебинары.
Делайте упражнения для ума. Разгадывайте кроссворды, решайте математические задачи, играйте в компьютерные игры.
Составляйте списки дел, используйте календари и заметки с напоминаниями в бумажном или электронном виде. Это поможет снизить уровень стресса, и вы не будете лишний раз опасаться что-то забыть.
Не забывайте отдыхать, постарайтесь наладить регулярный сон.
Избавьтесь от вредных привычек, займитесь спортом. Включите в пищевой рацион продукты, содержащие витамины группы B, особенно B12, а также ненасыщенные кислоты омега-3 и омега-6.
"Мозг способен производить новые клетки в любом возрасте, поэтому даже определённая доля ухудшения памяти не является неизбежным результатом старения, — комментирует эксперт. — Образ жизни, привычки и повседневная деятельность являются теми дополнительными факторами, которые способствуют нормальному функционированию головного мозга".
По словам Андрея Артамошкина, этими вопросами занимаются
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