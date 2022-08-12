Невролог: К ухудшению памяти необходимо относиться серьёзно

С возрастом проблемы с памятью возникают практически у всех людей. Но далеко не все обращают на это внимание. А ведь ухудшение памяти может являться признаком достаточно серьёзных патологий. Об этом рассказал врач-невролог, член Высшего экспертного совета кафедры "Современный гипноз" Академии социальных технологий Андрей Артамошкин.

Норма или патология?

Если вы забываете мелочи, к примеру, оставляете дома телефон, кошелёк или ключи от квартиры, это в рамках нормы, говорит специалист. Просто человек занят или сконцентрирован на чём-то другом. А вот если забываются относительно важные вещи: имена и адреса родственников и близких знакомых, какие-то события из прошлого, информация о встречах, которые вы назначили, — это уже куда серьёзнее.

По словам Андрея Артамошкина, тревогу бить надо в следующих случаях:

вам сложно сосредоточиться на какой-то теме, при общении с другими людьми теряется нить беседы, трудно уловить сюжет книги или фильма;

вам тяжело принимать решения или строить какие-то планы;

вам трудно ориентироваться в привычных условиях — скажем, дома или на работе;

нарушены функции речи и письма.

Почему ухудшается память?

Память может ухудшаться по разным причинам. Это:

последствия черепно-мозговых травм, например, сотрясения головного мозга;

опухоли мозга, в том числе злокачественные;

сосудистые проблемы, которые могут быть вызваны атеросклеротическими изменениями в мозгу, гипертонией, сахарным диабетом или нарушением мозгового кровоснабжения вследствие инсульта;

гормональный дисбаланс, возникающий, в частности, при гипотиреозе — заболевании щитовидной железы;

стрессы и психологические нагрузки, ведущие к переутомлению, вследствие чего мозг включает "механизм защиты" от дополнительной информации и закрывает доступ к оперативной памяти;

снижение количества социальных контактов;

различные врождённые заболевания, а также невротические и психопатические отклонения.

Что делать в случае проблем с памятью?

Эксперт даёт следующие рекомендации.

Память надо постоянно тренировать. Старайтесь постоянно участвовать в повседневных делах. Больше общайтесь, учитесь чему-то новому, посещайте различные курсы, лекции, вебинары.

Делайте упражнения для ума. Разгадывайте кроссворды, решайте математические задачи, играйте в компьютерные игры.

Составляйте списки дел, используйте календари и заметки с напоминаниями в бумажном или электронном виде. Это поможет снизить уровень стресса, и вы не будете лишний раз опасаться что-то забыть.

Не забывайте отдыхать, постарайтесь наладить регулярный сон.

Избавьтесь от вредных привычек, займитесь спортом. Включите в пищевой рацион продукты, содержащие витамины группы B, особенно B12, а также ненасыщенные кислоты омега-3 и омега-6.

"Мозг способен производить новые клетки в любом возрасте, поэтому даже определённая доля ухудшения памяти не является неизбежным результатом старения, — комментирует эксперт. — Образ жизни, привычки и повседневная деятельность являются теми дополнительными факторами, которые способствуют нормальному функционированию головного мозга".

К каким специалистам обращаться при ухудшении памяти?

По словам Андрея Артамошкина, этими вопросами занимаются

неврологи,

нейропсихологи,

психиатры,

а также гериатры — специалисты по болезням пожилого возраста.

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