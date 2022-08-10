ВОЗ объявил любовь паранойей

Если просмотреть Международный классификатор болезней (МКБ), то выяснится, что к патологиям там относятся не только сердечно-сосудистые недуги, онкология или, скажем, психические расстройства, но и такие вещи, которые большинству из нас даже не пришло бы в голову отнести к заболеваниям. Они могут являться симптомами самых разных болезней или относятся скорее к особенностям поведения.

"Вы больны астенией и старостью"

В частности, там есть такой диагноз, как астения. Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской терапии Первого московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Дмитрий Напалков комментирует:

"Астения означает некий синдром у взрослых, характеризующийся недомоганием, утомляемостью. Однако самостоятельным диагнозом астения быть не может, лишь симптомом проявления какой-то другой болезни".

Совершенно официальным диагнозом является и "старость". Но ведь старость просто приводит к износу органов.

"Саму по себе старость не лечат", — говорит Дмитрий Напалков.

Опрятность — не признак психического здоровья

Кроме того, в перечне МКБ перечислены такие симптомы, как

"причудливый внешний вид",

"чрезмерная активность",

"подозрительность",

"увёртливость",

"многословие"

и "пренебрежение личной гигиеной".

"Это особенности личности, порой неприятные, но они не являются достаточными для констатации психического расстройства, — утверждает профессор кафедры психиатрии РУДН Юрий Сиволап. — Например, пациент с биполярным аффективным расстройством может быть многословным. С шизотипическим расстройством — странным. С шизофренией — неопрятным. Но есть очень опрятные люди, у которых диагностированы серьёзные психические нарушения. Поэтому одна лишь неопрятность или странный внешний вид не могут служить критериями психического расстройства. С высокой вероятностью, человек с такими особенностями окажется абсолютно здоровым — ну вот он просто такой".

Любовь — это паранойя?

Гендерная дисфория (когда мужчина ощущает себя женщиной, и наоборот) больше не относится к психическим расстройствам. Зато к ним неожиданно добавилось такое чувство, как любовь. Несколько лет назад Всемирная организация здравоохранения официально охарактеризовала её как параноидальное расстройство.

"Любовь характерна сходством с синдромом навязчивых состояний и входит в группу психических отклонений "расстройство привычек и влечений” наряду с алкоголизмом, игроманией, токсикоманией и клептоманией", — объявили представители ВОЗ.

Они обосновали своё решение тем, что состояние любви связано с выработкой гормонов и для неё характерны:

навязчивые мысли о другом человеке;

резкие перепады настроения;

проблемы со сном;

необдуманные и импульсивные поступки;

различные виды физических недомоганий.

"Как по мне, то описана не любовь, а болезненное состояние, ничего общего с любовью не имеющее", — полагает психолог Михаил Самадуров.

Конечно, любовь может вызывать негативные проявления, которые связаны, скажем, с зависимостью от её объекта или отсутствием взаимности, но в норме она должна быть источником радости, считают специалисты. И любовные проблемы относятся скорее к сфере психологии, чем психиатрии.

Так что к перечню недугов, изложенному в МКБ, следует относиться с изрядной долей скепсиса. Впрочем медицина — довольно гибкая сфера, и абсурда в ней хватает.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.