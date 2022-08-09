Врач Кутушов: "При язвенном колите лучше исключить овощи и фрукты"

Язвенный колит — это заболевание слизистой толстой кишки. Оно сопровождается мучительными болями и кровянистыми выделениями, гноем и слизью, постоянными позывами. Ноющие боли обычно возникают в левой половине живота, потому что, как правило, поражается исходящий отдел толстой кишки. Как итог такого мучительного состояния: снижение аппетита и работоспособности, а также появляются боли в суставах — коленных, плечевых, тазобедренных, кистях рук. Это заболевание может протекать годами и поражает как мужчин, так и женщин. О том, какие причины провоцируют заболевание и как его лечить, рассказал читателям Pravda.Ru врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Язвенный колит: причины

Основные:

генетическая предрасположенность,

бактериальная или вирусная инфекция,

длительный прием оральных контрацептивных препаратов и некоторые виды диет.

В нелинейной медицине язвенный колит — это аутоиммунное заболевание, когда гиперактивные макрофаги атакуют свои же клетки, которые находятся в слизистой твёрдой кишки. То же самое происходит, если они атакуют отдел тонкой кишки, корни волос — когда у человека появляется алопеция. Анализ крови и мочи позволяет определить содержимое, и само заболевание диагностируемо. Также проводятся и другие исследования:

фекальный кальпротектин,

печеночные пробы, щелочной фосфотазы,

колоноскопия.

Методы лечения

Всё зависит от возраста, запущенности заболевания и поведения пациента, насколько он готов соблюдать все рекомендации, которые даёт доктор. Современная терапия лечит:

4-аминосалициловой кислотой,

сульфазином,

месалазином.

При отсутствии ремиссии применяются:

иммуносупрессоры,

азатиоприн,

метотрексат.

Чем лечиться и какими способами — мнения диетологов и гастроэнтерологов разнится.

Рекомендации по питанию:

нельзя кушать грубую пищу,

нельзя острое, жирное и жареное,

ограничить простые углеводы.

Обычно рекомендуют снижать употребление сахара до минимума, до 700 г мяса в неделю, не кушать овощи и фрукты, в которых много клетчатки. Также заниматься управляемой иммуносупрессией, и это уже будет профилактикой заболевания.

Можно есть:

каши и крупы: гречку, овсянку, рис, манную,

груши, яблоки, чернику, черную смородину,

нежирный творог,

сухари,

отварное мясо: говядина или курица, кролик, индейка.

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Воспалительные заболевания кишечника: язвенный колит

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