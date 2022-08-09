Язвенный колит — это заболевание слизистой толстой кишки. Оно сопровождается мучительными болями и кровянистыми выделениями, гноем и слизью, постоянными позывами. Ноющие боли обычно возникают в левой половине живота, потому что, как правило, поражается исходящий отдел толстой кишки. Как итог такого мучительного состояния: снижение аппетита и работоспособности, а также появляются боли в суставах — коленных, плечевых, тазобедренных, кистях рук. Это заболевание может протекать годами и поражает как мужчин, так и женщин. О том, какие причины провоцируют заболевание и как его лечить, рассказал читателям Pravda.Ru врач-токсиколог Михаил Кутушов.
Основные:
В нелинейной медицине язвенный колит — это аутоиммунное заболевание, когда гиперактивные макрофаги атакуют свои же клетки, которые находятся в слизистой твёрдой кишки. То же самое происходит, если они атакуют отдел тонкой кишки, корни волос — когда у человека появляется алопеция. Анализ крови и мочи позволяет определить содержимое, и само заболевание диагностируемо. Также проводятся и другие исследования:
Всё зависит от возраста, запущенности заболевания и поведения пациента, насколько он готов соблюдать все рекомендации, которые даёт доктор. Современная терапия лечит:
При отсутствии ремиссии применяются:
Чем лечиться и какими способами — мнения диетологов и гастроэнтерологов разнится.
Рекомендации по питанию:
Обычно рекомендуют снижать употребление сахара до минимума, до 700 г мяса в неделю, не кушать овощи и фрукты, в которых много клетчатки. Также заниматься управляемой иммуносупрессией, и это уже будет профилактикой заболевания.
Можно есть:
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