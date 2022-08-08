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Автор Ирина Гусакова

Бренд-шеф Давиде Димитри: "Два ломтика тоста с джемом без сахара и йогуртом — отличный легкий завтрак"

Здоровье

В Италии есть поговорка: "Завтракай как король, обедай как принц, а ужинай как бедняк”. Да, завтрак необходим и должен быть самым сытным приемом пищи за день. После пробуждения наше тело накопило от 10 до 12 часов голодания и должно подготовиться к долгому дню. Как это сделать и где взять энергию? Об этом рассказал читателям Pravda.Ru бренд-шеф, основатель кулинарной онлайн школы ШефДаТе, профессиональный сомелье Давиде Димитри.

Бренд-шеф Давиде Димитри: "Два ломтика тоста с джемом без сахара и йогуртом — отличный легкий завтрак"

Полезный завтрак

Завтрак чрезвычайно важен как для того, чтобы лучше справляться с предстоящими часами работы или учебы, так и для того, чтобы не чувствовать сильный голод в течение дня, а также чтобы не поддаваться искушению и не есть нездоровые закуски между приемами пищи. Многие диетологи сходятся во мнении, что, сочетая следующие продукты, можно достичь идеального компромисса принципов питания:

  • яйцо,
  • хлопья,
  • сухофрукты,
  • свежие фрукты,
  • йогурт или нежирные молочные продукты.

Говоря проще, на завтрак стоит употреблять большое количество витаминов, клетчатки и углеводов, избегая, насколько это возможно, насыщенных жиров, которые трудно перевариваются. Очевидно, что не всегда возможно совместить все вышеперечисленные ингредиенты, поэтому приведем несколько примеров полезных (и быстрых) завтраков.

Примеры полезных завтраков

  1. Два ломтика тоста с фруктовым джемом без сахара и йогуртом — отличный легкий завтрак. Если вы часто опаздываете, и по утрам вам приходится жонглировать тысячей дел, эта закуска отлично подойдет для быстрого и вкусного завтрака, на ее приготовление уйдет всего несколько минут.
  2. Салат из красных фруктов, йогурт, мюсли, сухофрукты, хлопья… полноценный завтрак из вкусных и натуральных ингредиентов.
  3. Рисовые или кукурузные хлебцы, творожный сыр и натуральный апельсиновый сок — отличная альтернатива классическому сладкому завтраку.
  4. Ломтики банана, обжаренные (на сухой сковороде) ломтики цельнозернового черного хлеба с сыром и ветчиной и свежевыжатый фруктовый сок. Такая комбинация даст нужный заряд энергии.
  5. Чашка натурального йогурта с нарезанной клубникой и бутерброд с индейкой (хлеб из цельнозерновой муки) идеальны для тех, кто не хочет отказываться от более сытного и богатого белком завтрака (идеально для спортсменов).
  6. Яичница с ломтиком черного хлеба и стаканом апельсинового сока.
  7. Кофе с полуобезжиренным молоком, сэндвич из цельнозерновой муки с тунцом в оливковом масле и киви на десерт насытят организм энергией.
  8. Тост с тунцом, салатным листом и вареным яйцом, стакан прохладной воды и чашечка эспрессо. Пять минут, и вы готовы покорять мир.

"Как и любой итальянец, в душе я "макаронник", поэтому пасту могу есть даже на завтрак! Знаю, это может показаться странным, но уверяю вас, это очень вкусно и может быть даже полезно… Моя излюбленная паста ЗОЖ с соусом из яйца, оливкового масла и толченых орехов. Еще один вариант пасты ЗОЖ — "Каретьера”: соус из пассированных рубленых помидор с чесноком и оливковым маслом, хорошенько перемешанные с мелко порезанной петрушкой. А если у вас под рукой есть овощи, обязательно добавляйте их везде и всегда в свой рацион, тогда у вас будет не только заряд энергии, но и красота. И не забываем, что стоит максимально избегать животных жиров или жареных блюд", — резюмировал Давиде Димитри.

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