В Италии есть поговорка: "Завтракай как король, обедай как принц, а ужинай как бедняк”. Да, завтрак необходим и должен быть самым сытным приемом пищи за день. После пробуждения наше тело накопило от 10 до 12 часов голодания и должно подготовиться к долгому дню. Как это сделать и где взять энергию? Об этом рассказал читателям Pravda.Ru бренд-шеф, основатель кулинарной онлайн школы ШефДаТе, профессиональный сомелье Давиде Димитри.
Завтрак чрезвычайно важен как для того, чтобы лучше справляться с предстоящими часами работы или учебы, так и для того, чтобы не чувствовать сильный голод в течение дня, а также чтобы не поддаваться искушению и не есть нездоровые закуски между приемами пищи. Многие диетологи сходятся во мнении, что, сочетая следующие продукты, можно достичь идеального компромисса принципов питания:
Говоря проще, на завтрак стоит употреблять большое количество витаминов, клетчатки и углеводов, избегая, насколько это возможно, насыщенных жиров, которые трудно перевариваются. Очевидно, что не всегда возможно совместить все вышеперечисленные ингредиенты, поэтому приведем несколько примеров полезных (и быстрых) завтраков.
"Как и любой итальянец, в душе я "макаронник", поэтому пасту могу есть даже на завтрак! Знаю, это может показаться странным, но уверяю вас, это очень вкусно и может быть даже полезно… Моя излюбленная паста ЗОЖ с соусом из яйца, оливкового масла и толченых орехов. Еще один вариант пасты ЗОЖ — "Каретьера”: соус из пассированных рубленых помидор с чесноком и оливковым маслом, хорошенько перемешанные с мелко порезанной петрушкой. А если у вас под рукой есть овощи, обязательно добавляйте их везде и всегда в свой рацион, тогда у вас будет не только заряд энергии, но и красота. И не забываем, что стоит максимально избегать животных жиров или жареных блюд", — резюмировал Давиде Димитри.
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