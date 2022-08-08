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Автор Ирина Гусакова

Эксперт Липовецкая: "Гипертоникам стоит забыть про диеты"

Здоровье

Наше тело – храм души, который мы строим по кирпичику и обитаем в нем на протяжении всей жизни. Часто этим правилом пренебрегает каждый из нас: переедание, вредные привычки, излишний вес – лишь малая часть того, что приносит неизгладимый вред и влечет за собой невероятное количество последствий. Гипертония – одно из них! Наша задача прислушиваться к своему организму и вовремя прийти на помощь, чтобы избежать непоправимых последствий. Сооснователь студий массажа и косметологии XSIZE Юлия Липовецкая рассказала, как при помощи массажа можно помочь людям с повышенным давлением.

Эксперт Липовецкая: "Гипертоникам стоит забыть про диеты"

Гипертония не причина, а следствие, и чем быстрее вы определите, что вызывает скачки давления, тем легче будет ликвидировать этот очаг. Безусловно, есть случаи, когда гипертония передается по наследству, тогда нужно действовать на опережение и, зная заранее свою особенность, заботиться о себе чуточку больше. 

Но если проблема уже существует, не стоит огорчаться, простые правила помогут снизить риск, а для кого-то и вовсе помогут отложить тонометр в дальний угол.

Рекомендации для гипертоников

  • Пейте много чистой воды

Все знают, что необходимо пить много воды, но часто не знают, как правильно это делать. Люди с повышенным давлением обязательно должны следить за водным балансом и пить много чистой воды и не злоупотреблять газированными аналогами. Если стоите перед выбором – то стакан очищенной воды лучший выбор. 

Важно помнить:

За один прием не пейте больше, чем 250 мл. Принимайте воду небольшими глотками, будто дегустируете. Не ограничивайтесь одним стаканом в день. Если вы не знаете, как посчитать количество выпитого в день — скачайте трекер воды, просто отмечая каждый стакан. Яркий интерфейс приложений будет радовать вас и наглядно демонстрировать шаги к цели, а организм будет привыкать к приемам и уже через неделю будет подавать сигналы о том, что пора пить воду. Главное – выработать привычку.

  • Забудьте про диеты

Без рекомендации врача не прибегайте к диетам, отдайте предпочтение здоровому питанию:

  • нежирные сорта мяса и рыбы,
  • кисломолочные продукты и молоко,
  • пшеничная, гречневая и овсяная каши

– обязательно должны включаться в рацион. Благодаря качественному сбалансированному питанию вы поможете организму работать как часы.

  • Важны кардионагрузки!

При повышенном давлении рекомендуется ввести в режим кардионагрузки! Не заставляйте себя страдать, вводите спорт в жизнь постепенно, важно не только давать нагрузки на организм, но и морально подготовиться к этим нагрузкам: хвалите и поощряйте себя за каждую маленькую победу! Например, если вы прошли 10 000 шагов – купите что-то, чтобы порадовать себя, небольшое украшение для дома или новая чашка будет напоминать вам о достижениях. 

На заметку начинающим спортсменам:

Рано огорчаться тем, кто не любит бегать, ведь к кардионагрузкам относятся: плавание, ходьба, аэробика, танцы, подъём и спуск по лестнице, неспешные прогулки на лыжах, йога, пилатес, фитнес, велосипед. Выбирайте, что по душе и получайте удовольствия от занятий.

  • Забудьте про 90-60-90

Не стоит гнаться за шаблонными идеалами, но настоятельно рекомендуется минимизировать лишние килограммы. Избыточный вес крайне негативно влияет на наш организм и влечет за собой не только проблемы с давлением, но и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В режиме онлайн легко рассчитать приемлемое соотношение роста и веса, а также определить норму калорий, которые необходимы для поддержания или снижения веса.

  • Массаж как образ жизни

Удивительная и полезная процедура, которая совмещает сразу несколько свойств:

●     отдых и разрядка организма;

●     похудение и улучшение качества тела;

●     укрепление стенок сосудов.

При помощи ручных техник мастера мягко и качественно прорабатывают проблемные зоны, укрепляет стенки сосудов, а легкий лимфодренажный массаж улучшит обмен веществ и кровообращение. Важно отметить, что все манипуляции необходимо делать сверху вниз. Высококвалифицированные специалисты не только подберут наиболее эффективную программу, но и дадут советы по питанию и образу жизни. 

Гипертония не приговор, а в здоровом теле здоровый дух! Подходите комплексно к решению, прислушивайтесь к тем знакам, которые подает организм, и тогда жизнь будет только радовать!

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Темы гипертония
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