Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Ирина Гусакова

Врач Кутушов: "Самый диетический хлеб — ржаной"

Здоровье

Говорят, хлеб всему голова. Однако многие врачи с этим бы поспорили. Хлеб хорошо хранится, приятно пахнет. Это ценный продукт, но в больших количествах он принесёт организму вред. О том, как правильно выбирать хлеб, рассказал читателям Pravda.Ru врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Врач Кутушов: "Самый диетический хлеб — ржаной"

Хлеб: есть ли от него польза

Вопрос пользы хлеба очень специфичен для России. Хлеб — это переработанная мука. Если кушать хлеб с отрубями, то он будет царапать кишечник. Высокотехнологичная белая мука также вредна, потому что с ростом технологий обработки растёт её токсичность, а соответственно, и самих продуктов. В муке практически не остаются витамины и минералы, которые есть в пшенице. В такой муке нет волокон; быстрое насыщение — это неправильное свойство для продукта, для здоровья лучше медленные углеводы.

Белый, серый, черный, рижский, безглютеновый, чиабатта — сейчас очень много видов хлеба, все они изготавливаются по разным рецептам, поэтому тяжело сказать, какой из них хороший, а какой не очень полезный. Всем известно, что хлеб очень калорийный. Есть даже хлебное число — это термин, известный людям, страдающим от диабета. Калорийность хлеба дополнительно растёт, если в него добавляют орехи, семечки и т. д.

Самый диетический хлеб — ржаной. Он низкокалорийный и содержит в 3 раза больше клетчатки, чем пшеничный хлеб. А также лучше усваивается организмом и содержит большее количество микроэлементов.

Эксперт рекомендует кушать хлеб из грубых сортов муки:

  • ржаная,
  • цельнозерновая и т. д.

Хлеб из хорошей муки — это кладезь витаминов А, В, Е, аминокислот. Он способствует очищению кишечника, снижает риск сахарного диабета, но при употреблении хлеба в небольших дозировках. Полезно также смешать в хлеб пшеничную муку и цельнозерновую или ржаную. Такой хлеб будет хорошо насыщать, положительно воздействовать на эндокринные нарушения. Но нужно помнить, что ржаной хлеб нельзя кушать при пищевых инфекциях, расстройствах желудка и кишечника, при изжогах и язвах — т. е. при болезнях ЖКТ в периоды обострений. Тогда можно перейти на серый хлеб или белый на бездрожжевой основе.

Дрожжевой и бездрожжевой хлеб — это уже заезженная тема современных споров. Почти весь хлеб пекут на дрожжах — они вызывают набухание, как следствие — рост и приятный внешний вид. Дрожжи вызывают метеоризм. Бездрожжевой хлеб, конечно, более полезный и имеет меньше противопоказаний, особенно если у людей есть заболевания ЖКТ в хронической форме. Плотный мякиш бездрожжевого теста лучше способствует активной работе кишечника, основная функция которого — механическая переработка пищи. Если работа кишечника замедляется, то происходят процессы брожения, гниения и т. д. Современный бездрожжевой хлеб наиболее близок к тому, что кушали наши предки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Какой хлеб выбрать?
Новости
Подоляк: контрнаступление будет креативным и переговоров с Россией быть не может
Политолог не исключает военного развития события, если Пелоси посетит Тайвань
Реактивные системы залпового огня HIMARS уже бесполезны на Украине
Вольф Мессинг указал, где начнётся ядерная война, и кто первым нажмёт кнопку
NRK: ВМФ РФ пытается сорвать совместные учения НАТО у берегов Норвегии
Арестович заявил, что контрнаступление на Херсон "немного откладывается"
Лубинец: Киев начал процесс возвращения погибших в Еленовке нацистов
Википедия "похоронила" Пелоси перед полётом на Тайвань: "Тварина сдохла"
Ходарёнок: Россия "сотрёт в порошок" ВСУ в случае применения ракет ATACMS
Макгрегор: правительство Германии уйдет в отставку ради дружбы Берлина с Москвой
Популярное
Мир. Новости мира
360kuai заявило, что НАТО начинает догадываться о действиях ВС РФ на Украине

В НАТО проанализировали действия ВС РФ на Украине.

360kuai заявило, что НАТО начинает догадываться о действиях ВС РФ на Украине
Скоро ВС РФ начнут спецоперацию на Украине по-настоящему
Силовые структуры
Скоро ВС РФ начнут спецоперацию на Украине по-настоящему
Мир. Новости мира
19FortyFive: президент РФ Путин уже использует ядерное оружие против Запада
Общество
Жители Польши высказались против украинизации в стране
Ольга Лебедева Политиков в США перестала устраивать двухпартийная система Ольга Лебедева Любовь Степушова Налицо множество причин удара ВСУ по колонии в Еленовке и лишь одна версия о причастности РФ Любовь Степушова Игорь Латунский Экс-генерал Разведки СССР: в нашей стране быть агентом спецслужб почётнее, чем в США Игорь Латунский
Мир. Новости мира
Супруга пленного ВСУшника про удары по колонии в Еленовке: "Думала, с ума сойду"
Силовые структуры
RC о сценарии войны Россия — НАТО: "Сразу ядерный удар"
Обозреватель из США удивила ведущего CNN словами о Путине и СВО
Мир. Новости мира
Обозреватель из США удивила ведущего CNN словами о Путине и СВО
Последние материалы
Врач Кутушов: "Самый диетический хлеб — ржаной"
Врач Чуич: "Стрессы, соль и калорийная пища — главные провокаторы гипертонии"
Политолог не исключает военного развития события, если Пелоси посетит Тайвань
Эксперт Генералова: "Переизбыток витамина D может привести к летальному исходу"
Реактивные системы залпового огня HIMARS уже бесполезны на Украине
Вольф Мессинг указал, где начнётся ядерная война, и кто первым нажмёт кнопку
NRK: ВМФ РФ пытается сорвать совместные учения НАТО у берегов Норвегии
Арестович заявил, что контрнаступление на Херсон "немного откладывается"
Лубинец: Киев начал процесс возвращения погибших в Еленовке нацистов
Википедия "похоронила" Пелоси перед полётом на Тайвань: "Тварина сдохла"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников