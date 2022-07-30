Врач Кутушов: "Самый диетический хлеб — ржаной"

Говорят, хлеб всему голова. Однако многие врачи с этим бы поспорили. Хлеб хорошо хранится, приятно пахнет. Это ценный продукт, но в больших количествах он принесёт организму вред. О том, как правильно выбирать хлеб, рассказал читателям Pravda.Ru врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Хлеб: есть ли от него польза

Вопрос пользы хлеба очень специфичен для России. Хлеб — это переработанная мука. Если кушать хлеб с отрубями, то он будет царапать кишечник. Высокотехнологичная белая мука также вредна, потому что с ростом технологий обработки растёт её токсичность, а соответственно, и самих продуктов. В муке практически не остаются витамины и минералы, которые есть в пшенице. В такой муке нет волокон; быстрое насыщение — это неправильное свойство для продукта, для здоровья лучше медленные углеводы.

Белый, серый, черный, рижский, безглютеновый, чиабатта — сейчас очень много видов хлеба, все они изготавливаются по разным рецептам, поэтому тяжело сказать, какой из них хороший, а какой не очень полезный. Всем известно, что хлеб очень калорийный. Есть даже хлебное число — это термин, известный людям, страдающим от диабета. Калорийность хлеба дополнительно растёт, если в него добавляют орехи, семечки и т. д.

Самый диетический хлеб — ржаной. Он низкокалорийный и содержит в 3 раза больше клетчатки, чем пшеничный хлеб. А также лучше усваивается организмом и содержит большее количество микроэлементов.

Эксперт рекомендует кушать хлеб из грубых сортов муки:

ржаная,

цельнозерновая и т. д.

Хлеб из хорошей муки — это кладезь витаминов А, В, Е, аминокислот. Он способствует очищению кишечника, снижает риск сахарного диабета, но при употреблении хлеба в небольших дозировках. Полезно также смешать в хлеб пшеничную муку и цельнозерновую или ржаную. Такой хлеб будет хорошо насыщать, положительно воздействовать на эндокринные нарушения. Но нужно помнить, что ржаной хлеб нельзя кушать при пищевых инфекциях, расстройствах желудка и кишечника, при изжогах и язвах — т. е. при болезнях ЖКТ в периоды обострений. Тогда можно перейти на серый хлеб или белый на бездрожжевой основе.

Дрожжевой и бездрожжевой хлеб — это уже заезженная тема современных споров. Почти весь хлеб пекут на дрожжах — они вызывают набухание, как следствие — рост и приятный внешний вид. Дрожжи вызывают метеоризм. Бездрожжевой хлеб, конечно, более полезный и имеет меньше противопоказаний, особенно если у людей есть заболевания ЖКТ в хронической форме. Плотный мякиш бездрожжевого теста лучше способствует активной работе кишечника, основная функция которого — механическая переработка пищи. Если работа кишечника замедляется, то происходят процессы брожения, гниения и т. д. Современный бездрожжевой хлеб наиболее близок к тому, что кушали наши предки.

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