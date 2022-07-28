Сердечно-сосудистые заболевания лидируют по причине смертности во всем мире, причем существенная доля приходится на инфаркт миокарда. Патология связана с омертвением участка сердечной мышцы (миокарда), которое развивается на фоне острого нарушения кровообращения. Сердце очень чувствительно к недостатку кислорода, поэтому уже в течение получаса после прекращения кровоснабжения наблюдается гибель клеток миокарда. Как сохранить здоровье сердца и предотвратить развитие инфаркта — рассказала читателям Pravda.Ru гинеколог-эндокринолог, специалист по невынашиванию беременности, гемостазиолог Ольга Каплина.
Ежегодно мы наблюдаем рост смертности и осложнений от инфаркта миокарда и с тревогой можем утверждать, что угрожающее жизни состояние помолодело. Сегодня заболевание все чаще диагностируется у пациентов в возрасте 25-30 лет.
Развитию инфаркта способствуют:
Опасность представляет неконтролируемая артериальная гипертензия, когда пациенты забывают вовремя принять лекарство от повышенного давления или вовсе игнорируют назначения врача.
А вот подвижный образ жизни, отказ от вредных привычек, питание, богатое овощами и рыбой, эти риски снижают.
Инфаркт — это следствие тромбоза ветви коронарной артерии, что приводит к нарушению кровоснабжения сердечной мышцы. Закупорку сосуда сгустком крови в свою очередь провоцирует атеросклероз с образованием холестериновых бляшек. Встречаются семейные формы атеросклероза, которые становятся причиной ранних инфарктов независимо от образа жизни.
Образованию тромбов также способствуют прием наркотических веществ и антифосфолипидный синдром (АФС) — аутоиммунное заболевание, угнетающее естественные противотромботические механизмы. Заподозрить антифосфолипидный синдром нужно у всех молодых пациентов, перенесших инфаркт, в том числе и у беременных женщин.
Основные методы профилактики:
Ольга Каплина рекомендует
Для контроля за уровнем глюкозы и холестерина в крови важно сдавать анализы на ЛПВП и ЛПНП.
При артериальной гипертензии препараты необходимо принимать регулярно, а не только тогда, когда повышается давление.
При повышенном уровне холестерина снизить вероятность возникновения инфаркта помогают статины. Это препараты, которые замедляют синтез плохого холестерина. Для предотвращения повторного инфаркта статины и аспирин могут быть назначены пожизненно.
В большинстве случаев инфаркт миокарда имеет характерные симптомы:
Встречается и безболевая форма инфаркта, что приводит к отсроченному обращению за экстренной помощью. Поэтому не стоит пренебрегать ежегодными обследованиями и игнорировать тревожные симптомы.
Для выявления факторов риска важно ежегодно сдавать не только клинический, но и биохимический анализ крови. Ключевое значение в нем играет липидограмма, которая позволяет определить процент "плохого” холестерина. Уровень "плохого” холестерина повышен? Делаем УЗИ брахиоцефальных и сонных артерий, чтобы выяснить, насколько они поражены атеросклеротическими образованиями. И, разумеется, не забываем об ЭКГ.
Сердце женщины в этот прекрасный период буквально работает за двоих, а сама беременность считается фактором риска повышения артериального давления. Для контроля за работой сердца будущую маму направляют как минимум на две электрокардиограммы — в 12 и 28 недель. Обязательно нужно контролировать давление, поэтому с первых недель беременности лучше обзавестись домашним тонометром. Беременная женщина должна измерять давление ежедневно, особенно это важно выполнять после 20 недель.
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