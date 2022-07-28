Гемостазиолог Ольга Каплина: "Плохой" холестерин и лишний вес приводят к инфаркту"

Сердечно-сосудистые заболевания лидируют по причине смертности во всем мире, причем существенная доля приходится на инфаркт миокарда. Патология связана с омертвением участка сердечной мышцы (миокарда), которое развивается на фоне острого нарушения кровообращения. Сердце очень чувствительно к недостатку кислорода, поэтому уже в течение получаса после прекращения кровоснабжения наблюдается гибель клеток миокарда. Как сохранить здоровье сердца и предотвратить развитие инфаркта — рассказала читателям Pravda.Ru гинеколог-эндокринолог, специалист по невынашиванию беременности, гемостазиолог Ольга Каплина.

Что повышает риск развития инфаркта миокарда?

Ежегодно мы наблюдаем рост смертности и осложнений от инфаркта миокарда и с тревогой можем утверждать, что угрожающее жизни состояние помолодело. Сегодня заболевание все чаще диагностируется у пациентов в возрасте 25-30 лет.

Развитию инфаркта способствуют:

хронические стрессы;

курение, в том числе пассивное;

употребление алкоголя;

избыточная масса тела;

повышенный холестерин в крови;

сахарный диабет.

Опасность представляет неконтролируемая артериальная гипертензия, когда пациенты забывают вовремя принять лекарство от повышенного давления или вовсе игнорируют назначения врача.

А вот подвижный образ жизни, отказ от вредных привычек, питание, богатое овощами и рыбой, эти риски снижают.

Как связаны инфаркт миокарда и свертываемость крови?

Инфаркт — это следствие тромбоза ветви коронарной артерии, что приводит к нарушению кровоснабжения сердечной мышцы. Закупорку сосуда сгустком крови в свою очередь провоцирует атеросклероз с образованием холестериновых бляшек. Встречаются семейные формы атеросклероза, которые становятся причиной ранних инфарктов независимо от образа жизни.

Образованию тромбов также способствуют прием наркотических веществ и антифосфолипидный синдром (АФС) — аутоиммунное заболевание, угнетающее естественные противотромботические механизмы. Заподозрить антифосфолипидный синдром нужно у всех молодых пациентов, перенесших инфаркт, в том числе и у беременных женщин.

Какие меры профилактики инфаркта миокарда считаются самыми эффективными?

Основные методы профилактики:

активный образ жизни;

отказ от курения и алкоголя;

нормализация веса;

полноценный сон — не менее 8-9 часов;

рациональное питание.

Ольга Каплина рекомендует

отказаться от фастфуда;

ограничить в рационе соль и красное мясо;

в каждый прием пищи включать овощи — они должны занимать примерно половину тарелки.

Для контроля за уровнем глюкозы и холестерина в крови важно сдавать анализы на ЛПВП и ЛПНП.

При артериальной гипертензии препараты необходимо принимать регулярно, а не только тогда, когда повышается давление.

При повышенном уровне холестерина снизить вероятность возникновения инфаркта помогают статины. Это препараты, которые замедляют синтез плохого холестерина. Для предотвращения повторного инфаркта статины и аспирин могут быть назначены пожизненно.

Как не пропустить инфаркт

В большинстве случаев инфаркт миокарда имеет характерные симптомы:

боль за грудиной, длящаяся более 20 минут;

одышка;

бледность кожи;

головокружение;

холодный пот.

Встречается и безболевая форма инфаркта, что приводит к отсроченному обращению за экстренной помощью. Поэтому не стоит пренебрегать ежегодными обследованиями и игнорировать тревожные симптомы.

Для выявления факторов риска важно ежегодно сдавать не только клинический, но и биохимический анализ крови. Ключевое значение в нем играет липидограмма, которая позволяет определить процент "плохого” холестерина. Уровень "плохого” холестерина повышен? Делаем УЗИ брахиоцефальных и сонных артерий, чтобы выяснить, насколько они поражены атеросклеротическими образованиями. И, разумеется, не забываем об ЭКГ.

Как поддержать работу сердца во время беременности?

Сердце женщины в этот прекрасный период буквально работает за двоих, а сама беременность считается фактором риска повышения артериального давления. Для контроля за работой сердца будущую маму направляют как минимум на две электрокардиограммы — в 12 и 28 недель. Обязательно нужно контролировать давление, поэтому с первых недель беременности лучше обзавестись домашним тонометром. Беременная женщина должна измерять давление ежедневно, особенно это важно выполнять после 20 недель.

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