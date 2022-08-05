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Автор Ирина Шлионская

Врач: вместо чая и кофе на завтрак нужно пить воду с лимоном

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Что вы обычно едите на завтрак? Кто-то любит яичницу, кто-то — горячие бутерброды, кто-то довольствуется овсянкой. Есть те, кто "завтракает" чашкой кофе. Между тем, специалисты считают, что завтрак должен обязательно включать ряд веществ, которые приносят пользу нашему организму. Примеры таких блюд перечислила кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Врач: вместо чая и кофе на завтрак нужно пить воду с лимоном

Яйца всмятку

Павлова назвала это идеальным вариантом для завтрака. К яйцам она рекомендует добавлять овощной салат и подсушенный хлеб, который легко приготовить в тостере. Таким образом, мы получим полезный и питательный "коктейль" из белков, витаминов и углеводов.

Омлет, творог или ленивая запеканка

Это для тех, кто любит что-то посущественнее. Можно добавить к такому блюду зелень, помидоры, фрукты в сыром виде или сухофрукты.

Каша

В овсянке или мюслях на основе геркулеса слишком много калорий. Поэтому, хотя такая пища считается, на первый взгляд, полезной, тем, кто следит за своим весом, овсяная каша противопоказана.

Подойдёт менее калорийная пшённая каша, например, с тыквой или изюмом, но желательно без сахара.

"Увы, в таком завтраке нет белка, поэтому я или отдельно пью белковый коктейль, или съедаю яйцо или творог", — говорит врач.

Горячая вода с лимоном

Ею медик советует заменять традиционный чай или кофе, поскольку в них много кофеина и других чересчур активных веществ, которые нежелательно вводить в организм прямо с утра. Горячая же вода приведёт все органы в состояние тонуса, а лимон даст необходимый заряд энергии.

Что не стоит есть на завтрак?

Вот бутерброды точно не стоит. Мы же едим их обычно с сыром, ветчиной, колбасой, в которых много лишних жиров, добавок и консервантов. А хлеб чаще всего берём самый обычный, не зерновой какой-нибудь. Да и диетические хлебцы не всегда под рукой.

Что же касается кофе, то эксперты сходятся на том, что этот напиток вообще не должен быть частью приёма пищи. Его следует пить отдельно, так как он плохо сочетается с другими продуктами, даже со сладким, мучным и шоколадом, и такой "набор" может вызвать, как минимум, проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Можно так: позавтракали дома, пришли на работу и уже там выпили кофе. Не возбраняется добавить туда нежирные сливки или молоко, хотя по-настоящему полезен чёрный кофе без сахара и каких-либо добавок.

Можно ли пропускать завтрак?

Некоторые люди, особенно женщины, склонны не завтракать вообще. Поступают они так по разным причинам. У кого-то просто с утра нет аппетита. Кому-то отказ от завтрака позволяет поспать подольше. Кто-то считает, что это поможет сохранить фигуру.

Однако, специалисты уверены, что завтрак пропускать ни в коем случае нельзя! Если вы не позавтракали с утра, ваша энергия будет на нуле. И это чревато постоянным перееданием, так как, недополучив утренних калорий, вы попытаетесь восполнить их за обедом и ужином.

Поэтому завтракать важно, и состав вашего утреннего рациона должен быть здоровым.

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Редактор: Алексей Ткаченко
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