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Автор Ирина Шлионская

Терапевт: врачи в России иногда диагностируют несуществующие болезни

Здоровье » Здоровье и профилактика » Методы диагностики

Обратившись к врачу с жалобой на плохое самочувствие, вы, порой, можете услышать диагноз со знакомым названием. Однако, ни в одном официальном справочнике вы его не найдете.

Терапевт: врачи в России иногда диагностируют несуществующие болезни

Врач-терапевт, эндоскопист Лидия Голубенко рассказала, какие диагнозы вам могут поставить только в России, и почему им нельзя доверять.

Вегето-сосудистая дистония

Этот диагноз ставят при любых недомоганиях — частых головных болях и головокружениях, слабости, проблемах с пищеварением, тошноте, потливости, одышке, сердцебиении, болях за грудиной — в том случае, если в наличии имеется хотя бы несколько подобных симптомов.

На приёме у врача вам могут сказать, что заболевание вызвано неправильной работой вегетативной нервной системы, в чьи задачи входит регуляция деятельности внутренних органов, желез внутренней и внешней секреции, а также кровеносных и лимфатических сосудов.

В действительности же, говорит специалист, эти признаки могут являться симптомами совсем других конкретных недугов или следствием стрессов и нездорового образа жизни. Вас могут долго лечить от несуществующей болезни, тогда как достаточно начать правильно питаться, увеличить физическую активность и наладить сон — и все "симптомы" как рукой снимет.

Предынсультное или предынфарктное состояние

Инсульты и инфаркты связаны с закупориванием сосудов мозга или сердца, что ведёт к нарушению кровоснабжения. Однако, идентифицировать предшествующее этому состояние заранее невозможно.

И ни один врач не может с точностью определить, что вас вот-вот должен хватить инфаркт или инсульт.

Можно только отметить, что сосуды в плохом состоянии, и посоветовать пациенту заняться профилактикой. В этих рекомендациях нет ничего нового: отказ от вредных привычек, умеренные физические нагрузки, правильное питание, возможно, приём каких-то препаратов, назначенных доктором.

Старческое слабоумие

Этот диагноз часто ставят пожилым пациентам с когнитивными нарушениями. Но, по словам Лидии Голубенко, проблемы с памятью и мышлением могут возникнуть при самых разных заболеваниях, поражающих нейроны мозга. Это может быть и болезнь Альцгеймера, и эпилепсия, и обычный склероз, и повреждение мозга вследствие травмы головы.

Не стоит считать слабоумие нормой для стариков, при малейших признаках когнитивных проблем следует обратиться к специалистам. Лечение, назначенное на ранней стадии, способно хотя бы частично купировать ситуацию, говорит эксперт.

Дисбактериоз кишечника

Состав микрофлоры кишечника в самом деле способен меняться. Но это нельзя назвать болезнью. Иногда по каким-то причинам полезные бактерии погибают, и их место занимают другие микроорганизмы, среди которых могут оказаться и патогенные. В таком случае мы можем ощущать дискомфорт в кишечнике.

Такая ситуация может возникнуть в результате приёма антибиотиков, отравления или стресса. Однако, какое-то время спустя обычно всё приходит в норму без дополнительных препаратов. Достаточно включать в свой рацион, например, кисломолочные и квашеные продукты, чтобы популяция полезной микрофлоры быстрее восстанавливалась.

Перегиб желчного пузыря

Такой диагноз вам могут поставить при УЗИ органов брюшной полости. Хотя, на самом деле, изменение формы желчного пузыря с перегибами в области его шейки или тела является вариантом нормы, а не патологией, поясняет Лидия Голубенко. И, как правило, пациенты не испытывают от этого никаких неудобств. Тем не менее, врач стремится назначить специальную терапию или советует вообще удалить этот "проблемный" орган.

Итак, за постановкой "несуществующего" диагноза может стоять либо желание нажиться на дорогом платном лечении, либо самая обычная некомпетентность. Поэтому в сомнительных случаях следует пойти к другому специалисту.

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Редактор: Алексей Ткаченко
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