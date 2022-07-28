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Автор Ирина Гусакова

Терапевт Ледовский: японская диета вредит из-за ограничений по питанию

Здоровье

Интернет пестрит статьями, рассказывающими про уникальную японскую диету, суть которой сводится больше к отказу от соли и потреблению белка в больших количествах. Авторы статей обещают мгновенное похудение, буквально за пару недель. Однако так ли это? Подробнее о феномене диет и их пользе рассказал читателям Pravda.Ru терапевт, руководитель проектной группы медицинского факультета университета "Синергия" Владислав Ледовский.

Терапевт Ледовский: японская диета вредит из-за ограничений по питанию

Японская диета: так ли необходима

Современная диетология как раздел медицинской науки отходит от представления о том, что здоровые люди должны придерживаться неких схем питания. Это целесообразно делать только пациентам, которые из-за различных заболеваний вынуждены ограничивать потребление тех или иных продуктов. Например, люди с болезнями печени должны воздерживаться от продуктов, богатых белком. Определённую схему питания назначает врач, именно он может научно обосновать смысл такой диеты.

Всем здоровым людям стоит рассматривать диету просто как образ жизни. Диетологи рекомендуют не придерживаться различных диет, в том числе популярной сейчас японской диеты, а вводить правильные пищевые привычки. Эти привычки сводятся к постоянному соблюдению правильного пищевого поведения.

"Схемы популярных диет, включая японскую, не имеют под собой научной основы. Никто не исследовал, насколько японская диета в действительности эффективна. Для большинства людей эта диета будет неэффективной, поскольку она предполагает двухнедельное ограничение питания, а за это время человек просто не успевает сформировать правильные пищевые привычки. Более того, подобные диеты могут быть опасны, так как они предписывают неадекватные ограничения по продуктам и жидкостям. В результате человек не получает необходимые нутриенты, у него возникает нехватка жиров, белков или углеводов в зависимости от схемы диеты", — сетует эксперт.

Диета не должна предполагать никаких ограничений. Должно быть только здоровое пищевое поведение: человек ест только тогда, когда голоден, он понимает, что, например, избыточное количество мучного приводит к набору лишней массы тела, и может контролировать себя. Бывают ситуации, когда люди не могут контролировать своё пищевое поведение. Тогда возникает расстройство, которое объединяет целую группу психических расстройств, к самым распространённым из них относятся следующие:

  • компульсивное переедание, когда человек не может контролировать свой аппетит и ест без остановки;
  • анорексия, когда человек, наоборот, избегает еды;
  • булимия — состояние, при котором человек может есть большое количество еды, но после этого он вызывает у себя рвоту.

В этих случаях нужно обязательно обратиться к психиатру, который либо назначит лекарственное лечение, либо направит к психотерапевту.

Следование диетам из интернета, в том числе японской, может привести к усугублению состояния человека, который не может контролировать своё пищевое поведение, уверен врач.

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ЭТА ЯПОНСКАЯ ДИЕТА ПОМОЖЕТ СБРОСИТЬ 14 КИЛОГРАММ ЗА 14 ДНЕЙ
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