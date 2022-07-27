С возрастом многие люди, особенно женщины, впадают в две крайности относительно питания.
Одни начинают позволять себе всё больше "вредных" продуктов: мол, на старости лет можно себя и побаловать. Другие, напротив, садятся на жёсткую диету, чтобы отсрочить наступление возрастных болезней. По мнению диетологов, обе этих стратегии являются неправильными и опасными для здоровья.
Дело в том, что обмен веществ с возрастом замедляется. Если в 20 лет можно было съесть пару гамбургеров с картошкой или приличный кусок торта без особых последствий для организма, то в 50 лет такой рацион неизбежно скажется на фигуре, а возможно, и на самочувствии. Например, возникнут перебои с сердечным ритмом, начнёт подниматься давление.
Если же постоянно придерживаться низкокалорийной диеты, то организм недополучит полезных питательных веществ, которые в таком возрасте жизненно необходимы.
Врач-диетолог Лиза Янг не рекомендует пропускать приёмы пищи ради потери веса, даже если нет аппетита. По словам специалиста, это ещё больше замедлит метаболизм и вряд ли будет способствовать желанному похуданию.
К тому же, если вы не поели вовремя, например, пропустили завтрак, то в следующий раз, за обедом, можете переесть. Причём, может возникнуть соблазн утолить голод нездоровой едой, потому что ею можно легко и быстро насытиться. И вот, продержавшись полдня, вы со вздохом заказываете пиццу…
Лиза Янг советует следить за калорийностью вашего питания. Если вам уже за 50, то ваш суточный рацион должен составлять около 1200 килокалорий.
Одной из возрастных проблем является также хронический дефицит йода. Этот фактор может нарушить работу щитовидной железы, которая, собственно, и отвечает за метаболизм. Источником йода, по словам коллеги Янг, диетолога Лорен Манакер, могут стать рыба и морепродукты, морские водоросли, йодированная соль и йогурты.
Также с возрастом необходимо пить больше жидкости, говорят диетологи. Но под жидкостью понимается, в первую очередь, чистая вода, а не соки, алкоголь, газировка, чай или кофе.
Если вы пьёте напитки с сахаром или с какими-то искусственными добавками, это только замедлит ваш обмен веществ, увеличит вес и добавит проблем со здоровьем, вплоть до диабета. А вот потребление обычной воды поможет контролировать метаболизм и хорошо себя чувствовать, говорит Лорен Манакер. К тому же, обезвоживание приводит к ухудшению кровотока и когнитивным нарушениям, что для пожилых людей особенно опасно.
Лучше пить либо кипячёную воду, либо воду из бутылок, но желательно не столовую — лечебную или минеральную, так как она может иметь разный состав. Например, если в воде много солей, она может быть вредна для почек и других органов. Ещё один способ — просто фильтровать воду из-под крана. Но если вода жёсткая, то для этого понадобятся специальные фильтры и кассеты.
Чем больше вам лет, тем внимательнее нужно относиться к своему здоровью, даже если нет особых жалоб.
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