Диетолог: после 50 лет необходимо менять пищевые привычки

С возрастом многие люди, особенно женщины, впадают в две крайности относительно питания.

Одни начинают позволять себе всё больше "вредных" продуктов: мол, на старости лет можно себя и побаловать. Другие, напротив, садятся на жёсткую диету, чтобы отсрочить наступление возрастных болезней. По мнению диетологов, обе этих стратегии являются неправильными и опасными для здоровья.

Необходим баланс!

Дело в том, что обмен веществ с возрастом замедляется. Если в 20 лет можно было съесть пару гамбургеров с картошкой или приличный кусок торта без особых последствий для организма, то в 50 лет такой рацион неизбежно скажется на фигуре, а возможно, и на самочувствии. Например, возникнут перебои с сердечным ритмом, начнёт подниматься давление.

Если же постоянно придерживаться низкокалорийной диеты, то организм недополучит полезных питательных веществ, которые в таком возрасте жизненно необходимы.

Считать калории

Врач-диетолог Лиза Янг не рекомендует пропускать приёмы пищи ради потери веса, даже если нет аппетита. По словам специалиста, это ещё больше замедлит метаболизм и вряд ли будет способствовать желанному похуданию.

К тому же, если вы не поели вовремя, например, пропустили завтрак, то в следующий раз, за обедом, можете переесть. Причём, может возникнуть соблазн утолить голод нездоровой едой, потому что ею можно легко и быстро насытиться. И вот, продержавшись полдня, вы со вздохом заказываете пиццу…

Лиза Янг советует следить за калорийностью вашего питания. Если вам уже за 50, то ваш суточный рацион должен составлять около 1200 килокалорий.

Йод и побольше воды!

Одной из возрастных проблем является также хронический дефицит йода. Этот фактор может нарушить работу щитовидной железы, которая, собственно, и отвечает за метаболизм. Источником йода, по словам коллеги Янг, диетолога Лорен Манакер, могут стать рыба и морепродукты, морские водоросли, йодированная соль и йогурты.

Также с возрастом необходимо пить больше жидкости, говорят диетологи. Но под жидкостью понимается, в первую очередь, чистая вода, а не соки, алкоголь, газировка, чай или кофе.

Если вы пьёте напитки с сахаром или с какими-то искусственными добавками, это только замедлит ваш обмен веществ, увеличит вес и добавит проблем со здоровьем, вплоть до диабета. А вот потребление обычной воды поможет контролировать метаболизм и хорошо себя чувствовать, говорит Лорен Манакер. К тому же, обезвоживание приводит к ухудшению кровотока и когнитивным нарушениям, что для пожилых людей особенно опасно.

Лучше пить либо кипячёную воду, либо воду из бутылок, но желательно не столовую — лечебную или минеральную, так как она может иметь разный состав. Например, если в воде много солей, она может быть вредна для почек и других органов. Ещё один способ — просто фильтровать воду из-под крана. Но если вода жёсткая, то для этого понадобятся специальные фильтры и кассеты.

Чем больше вам лет, тем внимательнее нужно относиться к своему здоровью, даже если нет особых жалоб.