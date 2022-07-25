Вегетарианцы здоровее мясоедов, но проигрывают "зожникам"

Для многих вегетарианство ассоциируется со здоровым образом жизни, однако это вопрос спорный. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, у такого типа питания есть свои плюсы и минусы, и нельзя говорить о его безусловной пользе для организма.

Веганы и другие

Почему люди вообще становятся вегетарианцами? По разным причинам. Одни — исключительно по этическим соображениям: они считают, что нельзя убивать и есть животных. Другие полагают, что мясо вредно для здоровья. Третьи придерживаются каких-то духовных учений и убеждены, что "мясоедство" помешает их духовным практикам.

Также существует несколько категорий вегетарианцев. Веганы (или строгие вегетарианцы) исключают из рациона любые продукты животного происхождения, даже мёд и рыбную икру. Есть вегетарианцы, которые не едят мяса, но едят рыбу. Есть те, кто не ест ни мяса, ни рыбы, но ест яйца и любые молочные продукты. У каждого свои принципы на этот счёт.

Сила клетчатки

"Люди, которые переходят на вегетарианство, начинают, в принципе, думать о своём питании и здоровье, вдумчиво к этому подходят, и наряду с отказом от продуктов животного происхождения или от мяса они, как правило, отказываются и от трансжиров, и от алкоголя — всего того, что разрушает наш организм", — рассказывает Соломатина.

Как известно, основная пища вегетарианцев — это крупы, овощи и фрукты, в которых содержится большое количество клетчатки. Клетчатка восстанавливает кишечную микрофлору, а через неё опосредованно — сердечно-сосудистую и нервную системы. А это является профилактикой и от лишнего веса, и от атеросклероза, и даже от рака.

Если человек не отказывается от употребления в пищу молока и яиц, происходит компенсация незаменимых аминокислот. Также при таком способе питания улучшается всасывание многих полезных веществ, говорит специалист.

Животная пища нужна!

Основным недостатком вегетарианства является постоянная нехватка в организме витамина B12, железа, цинка и других элементов, которые считаются необходимыми.

Врач считает, что нельзя совсем исключать из рациона животную пищу, так как наш желудочно-кишечный тракт приспособлен к смешанному типу питания. Люди ели мясо и рыбу испокон веков.

Именно животные белки способствуют формированию и развитию тканей и органов. Если приключится какой-то стресс или возникнут серьёзные проблемы со здоровьем, может дать сбой нервная система, возникнут когнитивные нарушения. Если организм не сможет усвоить железо, может начаться латентная анемия. Человек будет испытывать постоянную усталость, у него не будет хватать энергии для активной жизнедеятельности.

Разумеется, если сравнивать вегетарианца с "мясоедом", чей основной рацион — это фастфуд, то вегетарианство предпочтительнее, полагает эксперт.

Но если сравнивать вегетарианца с "зожником", который хоть и не отказывает себе в мясных и рыбных продуктах, но питается сбалансированно, по правилам, то шансов остаться здоровым, без сомнения, больше у второго. Так что лучше всё-таки соблюдать "золотую середину".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.