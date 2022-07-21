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Автор Ирина Гусакова

Врач Дубинин: Омега-3 повысит уровень "хорошего" холестерина и снизит риск образования тромбов

Здоровье

Холестерин — это органический элемент, который имеет жировую природу. Он содержится в составе мембран всех клеток животных и человека, обеспечивает им устойчивость, отвечает за синтез гормонов, нервной ткани, витамина D и желчных кислот. Он предохраняет эритроциты от воздействия гемолитических ядов. О том, каким бывает холестерин и насколько он опасен, рассказал читателям Pravda.Ru санитарный врач, эпидемиолог Николай Дубинин.

Врач Дубинин: Омега-3 повысит уровень "хорошего" холестерина и снизит риск образования тромбов

"Плохой" холестерин: насколько он опасен

В действительности нет "плохого" и "хорошего" холестерина, он один. А "плохим" или "хорошим" его делают:

  • жиры,
  • белки
  • другие вещества.

В соединении с ним образуются комплексы, которые называются липопротеинами. От состава этих веществ и зависит, каким будет холестерин — "плохим" или "хорошим".

Известно, что "плохой" холестерин оседает на стенках сосудов, образуя холестериновые бляшки. Последние в свою очередь нарушают кровообращение и приводят к атеросклерозу, что приводит к риску возникновения ишемической болезни сердца, инфарктов и инсультов.

Вместе с тем, как показали исследования немецких и датских ученых, "плохой" холестерин уничтожает опасные бактериальные токсины. А значит, он поддерживает иммунитет. Правда, это работает только в том случае, если уровень "плохого" холестерина находится в норме.

А вот "хороший" холестерин, наоборот, очищает стенки сосудов от холестериновых бляшек и отправляет холестерин в печень, где уже он перерабатывается в компоненты желчи.

Польза Омега-3 для снижения "плохого" холестерина

Повышает уровень "хорошего" холестерина, снижая при этом уровень "плохого", — Омега-3, также полиненасыщенные жирные кислоты способствуют снижению свертываемости крови, делают ее более жидкой, что препятствует тромбообразованию и способствует притоку кислорода и полезных веществ к клеткам и тканям. Омега-3 снижает содержание холестерина в крови, повышает содержание липопротеинов высокой плотности.

Существует три основных вида Омега-3 жирных кислот:

  • альфа-линоленовая (ALA),
  • эйкозапентаеновая (EPA),
  • докозагексаеновая кислота (DHA).

Альфа-линоленовая кислота содержится в грецких орехах, семенах льна и чиа, в сое и рапсовом масле. Эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты встречаются в рыбе и морепродуктах (лососе, форели, скумбрии, тунце, сельди, сардинах).

Уровень холестерина контролировать, конечно же, важно. Количество холестерина имеет свои диапазоны нормы, если холестерин выходит за них,  это чревато гормональными изменениями.

Снижение уровня холестерина (исключение жирной пищи и приём статинов) приводит к тому, что снижается выработка половых гормонов. Чтобы всё было хорошо, нужно, чтобы строительные вещества прошли долгий путь из одного вещества в другое.

Высокий уровень холестерина иногда говорит о том, что:

  • организм нуждается в половых гормонах, но не может их создать (примером может быть климактерическая перестройка);
  • у организма сильный стресс.

Правила питания при повышенном холестерине

Лечение эффективно тогда, когда есть понимание пациентом логики лечения (причинно-следственных связей). Важную роль в снижении холестерина играет питание. Если соблюдать правильную диету, уровень холестерина может снизиться на 10-15%.

Вот несколько рекомендаций по питанию при повышенном холестерине:

  • уменьшить потребление сахаросодержащих продуктов, умеренно потреблять сладкие фрукты;
  • исключить жареную пищу и уменьшить потребление жира.

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КАК снизить ХОЛЕСТЕРИН : простые способы
Редактор: Ольга Алексеева
Темы холестерин
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