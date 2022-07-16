Кардиолог: "Есть всего 90 минут, чтобы открыть заблокированную артерию и предотвратить инфаркт"

Может ли здоровое сердце резко стать больным? С точки зрения пациента, это происходит именно так. По статистике, 70% инфарктов миокарда происходят без предшествующих симптомов. На самом деле — это финальная часть длительного процесса. Из-за чего возникает ишемическая болезнь сердца и что с этим делать — рассказал читателям Pravda. Ru врач-кардиолог, доцент кафедры факультетской и поликлинической терапии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, к. м. н., эксперт на телеканале "Доктор" Антон Родионов.

Ишемическая болезнь сердца — что это

Классические факторы риска, такие как:

курение,

повышение артериального давления,

повышение уровня холестерина,

приводят к тому, что эндотелий начинает воспаляться и активно захватывать холестерин. Холестерин необходим нашему организму: из него вырабатываются, в частности, все стероидные гормоны. Но когда холестерина становится много, так называемый "плохой" холестерин начинает захватываться внутрь бляшки, и тогда происходит сужение сосуда. В дальние участки сердца попадает мало крови, и возникает процесс, который называется ишемия. В этот момент ощущаются характерные симптомы, которые мы называем стенокардией.

Но если атеросклеротическая бляшка внутри сосуда разрывается, то организм на это реагирует точно так же, как на любое повреждение ткани, в это место приходят тромбоциты, так образуется тромб. Просвет сосуда перекрывается мгновенно, а участок сердечной мышцы позади тромба умирает — развивается инфаркт миокарда. Чаще всего он возникает после 45 лет, однако в последние годы встречается даже у 30-40-летних.

Симптомы ишемии

Как правило, инфаркт у человека начинается внезапно, 5 минут назад он чувствовал себя совершенно здоровым, как появилась тяжелая, интенсивная, давящая боль, которая распространяется на всю грудную клетку, чаще всего она отдает в оба плеча, в шею и под лопатку, если ее не купировать, то боль может длиться часами.

Нужно немедленно вызвать скорую помощь. Есть всего 90 минут, золотые полтора часа для того, чтобы открыть заблокированную артерию и восстановить кровоток в миокарде. А пока скорая едет, необходимо обеспечить приток свежего воздуха, освободить тело от тесной одежды и лечь. Что делать не нужно, так это думать, что "полежу, и все само пройдет", также ни в коем случае не нужно употреблять алкоголь, чтобы "расширить сосуды".

Помимо инфаркта миокарда, существуют и хронические формы ишемической болезни сердца, прежде всего, речь о стенокардии — это повторяющиеся боли или дискомфортные ощущения за грудиной, которые возникают при нагрузке. Иногда говорят о тяжести в груди. Чем больше степень сужения сосуда, тем тяжелее стенокардия. Приступ стенокардии продолжается не больше 20 минут и самостоятельно проходит при покое или на фоне нитроглицерина. Причем нитроглицерин в спрее должен помогать буквально через несколько десятков секунд, в крайнем случае — через пару минут.

Диагностика и профилактика

Многие считают, что электрокардиограмма — главный, решающий и определяющий метод исследования в сердечно-сосудистой медицине, но это глубокое заблуждение. Даже за полчаса до инфаркта миокарда кардиограмма может быть совершенно нормальной. Если есть подозрение на ишемическую болезнь сердца, то нужно делать специальные дополнительные исследования.

Самым простым методом является запись ЭКГ под нагрузкой, а именно, проведение велоэргометрии или тредмил-теста, когда пациент с датчиками садится на велосипед или встает на дорожку и на этом фоне можно спровоцировать изменения на ЭКГ, которые будут свидетельствовать о том, что какому-то участку сердца не хватает кровоснабжения.

Существует метод, который называется сцинтиграфия миокарда, она же радионуклидная диагностика. В вену пациенту вводится специальный радиофармпрепарат, который помечен радиоактивным веществом — изотопом. Вместе с кровью он попадает в сердечную мышцу и там накапливается. Препарат вводится, когда пациент в покое и под нагрузкой, датчики передают запись, и строится трехмерная картинка, по которой можно определить недостаточность в кровоснабжении сердечной мышцы, которая в свою очередь вызвана ее повышенной работой. Многие боятся делать нагрузочные пробы или так называемые стресс-тесты, но эти исследования совершенно безопасны, и важно проходить диспансеризацию или так называемый чек-ап для того, чтобы вовремя выявить факторы риска.

Также важно знать свой уровень холестерина. Для этого достаточно сдать липидный профиль:

общий холестерин,

триглицериды,

холестерин липопротеинов низкой плотности ("плохой"),

липопротеины высокой плотности ("хороший").

Если холестерин больше 7,5 миллимоль на литр, или "плохой" холестерин больше 5 миллимоль на литр, к врачу уже надо не идти, а бежать.

Что же нужно сделать, чтобы приступы стенокардии не беспокоили, а инфаркт миокарда не случился? Лечение сердечно-сосудистых заболеваний исключительно медикаментозное, все препараты должен назначать врач, так как они строго рецептурные. Конечно же, не стоит забывать, что нельзя заниматься самолечением.

Можно обозначить, что основа лечения — это ацетилсалициловая кислота. Ее механизм действия заключается в уменьшении слипания тромбоцитов, тем самым препятствуя возникновению тромбов. Но ни в коем случае не нужно принимать тем, у кого нет ишемической болезни сердца. 10 лет назад было доказано, что прием ацетилсалициловой кислоты здоровыми людьми не только не приносит пользу, но и наносит существенный вред.

Вторая группа препаратов — это так называемые статины, это препараты, которые уменьшают синтез холестерина, тем самым снижают его и препятствуют его накоплению в атеросклеротическую бляшку. Существуют препараты, которые обладают сосудорасширяющим действием. Они увеличивают кровоток — кстати, не только в сердечной мышце. Сейчас достаточно часто для купирования приступов стенокардии используют нитроглицерин в форме спрея. Он всасывается очень быстро, но важно знать, что нитроглицерин можно использовать строго по назначению врача, причем желательно, чтобы первый опыт применения этого препарата был в присутствии медицинского работника.

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Ишемия - как распознать болезнь и не испугаться

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