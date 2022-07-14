Чемпионка мира по бодифитнесу: "Работа над прессом невозможна при дефиците калорий"

Для того, чтобы "накачать" любую мышцу, важно знать ее функцию. Что касается прямой мышцы живота (а именно ее прокаченные очертания в основном и именуют прессом) — то при фиксированном позвоночнике и тазовом поясе она опускает рёбра, тянет грудную клетку вниз, сгибает позвоночник, при фиксированной грудной клетке поднимает таз. То есть для того, чтобы сформировать пресс, подойдут скручивания корпуса и подтягивания бедер к животу. О том, какие упражнения помогут быстро накачать пресс, рассказала читателям Pravda.Ru чемпионка мира и абсолютная чемпионка России по бодифитнесу Дарья Мануйленкова.

Какие упражнения помогут быстро накачать пресс

"Сразу оговорюсь, что термина "быстро" в формировании красивого пресса — нет. Как и в любых мышечных группах — происходит ряд процессов и реакций организма, занимающих определенный временной цикл — мышца должна и нагрузиться, и восстановиться. Тем не менее сформировать пресс можно и даже нужно — крепкие мышцы живота создают надежный корсет и поддержку внутренних органов", — заявляет эксперт.

Дарья Мануйленкова рекомендует выполнять стандартные упражнения, но с непривычным отягощением. Для этого подойдет как блин в тренажерном зале, так и гантель — в домашних условиях. Отягощение при скручиваниях будет располагаться сзади, на затылке — (не на шее), которое позволит сохранить естественное для шейного отдела положение.

Эффективное упражнение для пресса

Лечь на спину, ноги согнуть в коленях под углом 90 градусов (исходя из функции мышц, это наиболее выгодное положение), можно оставить голени на весу или положить на скамью (край дивана).

Руки с отягощением разместить на затылке. Локти развести в стороны.

Сохранить положение подбородка и взгляда — вверх.

На выдохе — совершить небольшой подъем корпуса, полностью выдохнув в верхнем положении (лопатки остаются на коврике), на выдохе — вернуться в исходное положение — лежа на спине.

Как и при выполнении других силовых упражнений — повторений может быть 15-20, а подходов до 6-8. Стоит обратить внимание на то, что формирование объемов мышечной ткани невозможно при дефиците калорий. Хотите накаченный пресс — придется полноценно питаться. А уже когда появятся хорошо очерченные кубики, пусть и на ощупь, можно уйти в небольшой дефицит — для их обнажения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.