Ольга Абанина: "сердечникам" надо избегать больших перепадов температуры в жару

В последние недели во многих городах России установилась сильная жара. Она может быть особенно опасна для пожилых граждан, а также для людей с избыточным весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Во время зноя люди могут испытывать вялость и повышенную утомляемость, у них снижается работоспособность, внимательность и умственная активность. Советами, которые помогут "сердечникам" перенести жару без вреда для здоровья, поделилась с читателями Pravda.Ru декан медицинского факультета Университета "Синергия" Ольга Абанина.

Как уберечь сердце в жару

Необходимо как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами, особенно в середине дня — примерно с 12 до 15 часов. Если в это время вы выходите на улицу, желательно нанести на кожу средство с UF-фильтром и надеть солнцезащитные очки. В жару целесообразно носить лёгкую одежду из водопроницаемой ткани. В идеале это должен быть хлопок.

На улицу с собой нужно брать головной убор или зонт. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует избегать повышенной физической активности в жаркое время. Для поддержания нормальной физической формы достаточно совершать ежедневные прогулки, но ни в коем случае не по солнцепёку. На жаре организм стремительно теряет воду и электролиты, поэтому для хорошего самочувствия необходимо соблюдать достаточный питьевой режим. Желательно выпивать около двух литров воды в сутки, примерно по стакану через каждый час. Лучше всего пить:

минеральную воду без газа,

отвары из трав,

воду с лимоном или мятой.

При этом жидкость должна быть не ледяной, а прохладной. Врач не рекомендует употреблять во время жары:

кофе,

газировки и соки с большим содержанием сахара.

А от алкоголя "сердечникам" стоит отказаться вне зависимости от погодных условий. Летом имеет смысл перейти на более лёгкий рацион питания с большим количеством овощей и фруктов. Также не стоит употреблять:

копчёные,

солёные,

жирные блюда.

"Сердечникам" надо избегать больших перепадов температуры. Это касается и напитков, о чём я говорила ранее, и душа. В жаркое время желательно принимать душ как можно чаще, но вода не должна быть ледяной.

В противном случае возможен спазм сосудов. Если у вас нет возможности сходить в душ, то можно 3-5 минут подержать запястья под холодной водой. Это увеличит теплоотдачу. Будьте осторожны с кондиционером. Дело не только в том, что можно простыть под струями холодного воздуха. Кондиционер снижает влажность в помещении, а из-за сухого воздуха могут пересохнуть слизистые оболочки глаз и дыхательные пути.

Чтобы этого избежать, используйте воздухоувлажнитель. Ну и один из самых, пожалуй, важных советов "сердечникам": контролируйте своё артериальное давление и не пропускайте приём препаратов. Если вам станет плохо на жаре, найдите прохладное проветриваемое место и попейте прохладной воды. При появлении таких симптомов, как

головокружение,

головная боль,

потемнение в глазах,

одышка, учащённое сердцебиение,

обратитесь к врачу.

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