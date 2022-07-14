Невролог: "При умеренном воспалении суставов пациенту назначается курс НПВП"

По данным ВОЗ, заболевания суставов являются одним из самых распространенных заболеваний системы опорно-двигательного аппарата. В современном мире частота заболеваемости суставов растет — во многом это связано с нашим образом жизни. Факторами, негативно влияющими на состояние наших суставов, являются: малоподвижный образ жизни, избыточный вес, офисная работа, неудобная обувь, многолетняя физическая нагрузка на суставы и в ряде случаев наследственный фактор. О том, как избавиться от боли в суставах, рассказал читателям Pravda.Ru главный врач NP CLINIC, невролог-альголог Евгений Кириченко.

Причины боли в суставах

В молодом возрасте частой причиной боли является механическое повреждение сустава, полученное в результате травмы (разрыв связок, повреждение мениска), а также

воспалительные процессы (подагра, аутоиммунные заболевания),

острый септический артрит и другие инфекционные заболевания.

В более зрелом возрасте список факторов дополняется геронтологическими изменениями.

Также можно выделить среди причин обращения пациентов с болью в суставе такие заболевания, как артроз и остеоартрит с различными очагами боли: это может быть непосредственно сустав, окружающие его мягкие ткани, сухожилия, нерв, синовиальные сумки.

В случаях, когда речь идет о воспалительном процессе в суставе, пациенту необходимо не затягивать поход к врачу, а провести необходимые обследования и исключить скопление суставной жидкости, а при ее наличии вовремя начать терапию. Таким образом мы берем заболевание под контроль и исключаем дальнейшее ухудшение:

инвалидность,

некроз сустава,

тяжёлые хондромаляции хряща сустава,

кистозную трансформацию сустава,

дегенеративные переломы субхондральной кости,

эндопротезирование сустава.

Суставная боль может присутствовать в единичном суставе, но, к сожалению, может носить системный характер, т. е. передаваться в другие суставы. Такое состояние характерно для первичной симптоматики полиартрита.

Когда нужно обратиться к врачу

Когда пациент испытывает острую боль в суставе либо терпимую, но продолжительную боль более 3 месяцев, необходимо сразу же записаться на очный прием ортопеда, ревматолога либо терапевта. Врач проведет осмотр, сделает специальные тесты, пальпацию, определит очаг боли. Также пациенту могут быть назначены анализы крови, рентген, МРТ или КТ-исследование суставов. При наличии скопления синовиальной жидкости в суставе пациенту проводится пункция сустава и дальнейшее лабораторное исследование синовиальной жидкости.

Лечение боли в суставах

Схема, сложность, длительность и стоимость лечения боли в суставах зависит от диагноза и степени запущенности случая. К примеру, при умеренном воспалении суставов пациенту назначается курс противовоспалительных, обезболивающих препаратов (НПВП).

В случае сильного воспаления одних НПВП будет недостаточно, пациенту может быть показана лечебная блокада, а также новый метод лечения боли — криоабляция (криоанальгезия). Данный метод позволяет проводить эффективную терапию при тяжелейших поражениях суставов, когда оперативное лечение невозможно. Криоабляция широко используется в международной практике, а в России метод появился сравнительно недавно и предлагается лишь в нескольких клиниках.

В ряде случаев, как дополнительная мера, пациенту можно провести фиксацию сустава с помощью повязки, тейпирования или ортеза.

Лечение боли в суставах проводится с целью купирования боли, снятия воспалительного процесса и замедления прогресса заболевания сустава. После прохождения лечения и снижения боли пациенту назначается курс ЛФК и суставной гимнастики, направленные на восстановление работы сустава.

По окончании лечения на контрольном осмотре врач подробно рассказывает пациенту о его дальнейших действиях, противопоказаниях и мерах профилактики, которые максимально продлят здоровое состояние сустава и жизнь без боли.

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