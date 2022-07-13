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Автор Ольга Лебедева

COVID возвращается — в мире растёт число заболевших, ВОЗ просит надевать маски

Здоровье

ВОЗ, обеспокоенная ростом числа заражений коронавирусом в мире, призвала все страны вернуть масочный режим.

COVID возвращается — в мире растёт число заболевших, ВОЗ просит надевать маски

С официальным заявлением выступил глава международной организации Тедрос Аданом Гебрейесус. Впрочем, он признал, что по вопросу рисков дальнейшего распространения COVID-19 единого мнения у специалистов нет.

По словам чиновника, ясно на сегодня одно — коронавирус никуда не ушёл, пандемия далеко не закончена. Хотя, положение сейчас намного лучше, чем было в начале.

Ждать новой волны?

По мнению профессора вирусологии Анатолия Альштейна, новая волна заражений, которую сейчас фиксируют в Европе, придёт и в Россию.

Роспотребнадзор сообщил сегодня, что показатель заболеваемости на текущей неделе вырос на 8,2% по сравнению с неделей прошлой. И порекомендовал россиянам, относящимся к группе риска, маски в общественных местах, всё же, надевать, несмотря на повсеместную отмену с 1 июля масочного режима.

  • По данным "ковидного" оперштаба Москвы, за прошлую неделю число заразившихся "подскочило" аж на 57% по сравнению с предыдущей, показатель госпитализаций увеличился на 9%.

С чего вдруг ковид решил вернуться?

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок связывает увеличение заболеваемости с тем, что иммунитет, вне зависимости от того, получен он в результате вакцинации или естественным путём, со временем ослабевает. Это, по его словам, происходит и в Европе, где уже бьют тревогу по поводу новой волны, и в России. У нас "устойчивость к ковиду", считает специалист, существенно снизится к сентябрю.

К слову, о необходимости проходить повторную вакцинацию ранее в интервью Pravda.Ru напоминал вирусолог Петр Чумаков.

Примерно в это же время (в сентябре) или чуть раньше — в августе — рост заболеваемости COVID-19 в России "предсказывает" и другой вирусолог — Анча Баранова. По словам профессора школы системной биологии Университета Джорджа, ковид в страну привезут туристы, которые проводят отпуск за границей. Например, в Турции, где сейчас показатели заражений выросли в пять раз. И это, уверена специалист, только начало.

Новый штамм уже есть

Обеспокоенность вирусологов вызывает новый вариант "омикрон"-штамма, который в начале мая был выявлен в Индии и сейчас там набирает силу. Есть данные, что "центавр" (так называют индийский вариант) может быть более заразным или связан с более тяжёлым течением заболевания.

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Европу накрыл новый штамм коронавируса. Врачи бьют тревогу и советуют всем вакцинироваться
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Наталья Чекулаева, Елена Мазур, Татьяна Минаева
Темы covid-19 пандемия коронавирус

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