ВОЗ, обеспокоенная ростом числа заражений коронавирусом в мире, призвала все страны вернуть масочный режим.
С официальным заявлением выступил глава международной организации Тедрос Аданом Гебрейесус. Впрочем, он признал, что по вопросу рисков дальнейшего распространения COVID-19 единого мнения у специалистов нет.
По словам чиновника, ясно на сегодня одно — коронавирус никуда не ушёл, пандемия далеко не закончена. Хотя, положение сейчас намного лучше, чем было в начале.
По мнению профессора вирусологии Анатолия Альштейна, новая волна заражений, которую сейчас фиксируют в Европе, придёт и в Россию.
Роспотребнадзор сообщил сегодня, что показатель заболеваемости на текущей неделе вырос на 8,2% по сравнению с неделей прошлой. И порекомендовал россиянам, относящимся к группе риска, маски в общественных местах, всё же, надевать, несмотря на повсеместную отмену с 1 июля масочного режима.
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок связывает увеличение заболеваемости с тем, что иммунитет, вне зависимости от того, получен он в результате вакцинации или естественным путём, со временем ослабевает. Это, по его словам, происходит и в Европе, где уже бьют тревогу по поводу новой волны, и в России. У нас "устойчивость к ковиду", считает специалист, существенно снизится к сентябрю.
К слову, о необходимости проходить повторную вакцинацию ранее в интервью Pravda.Ru напоминал вирусолог Петр Чумаков.
Примерно в это же время (в сентябре) или чуть раньше — в августе — рост заболеваемости COVID-19 в России "предсказывает" и другой вирусолог — Анча Баранова. По словам профессора школы системной биологии Университета Джорджа, ковид в страну привезут туристы, которые проводят отпуск за границей. Например, в Турции, где сейчас показатели заражений выросли в пять раз. И это, уверена специалист, только начало.
Обеспокоенность вирусологов вызывает новый вариант "омикрон"-штамма, который в начале мая был выявлен в Индии и сейчас там набирает силу. Есть данные, что "центавр" (так называют индийский вариант) может быть более заразным или связан с более тяжёлым течением заболевания.
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