Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Ирина Гусакова

Александр Шанин: "В 90% случаев причиной неуспеха является асимметрия мозга"

Здоровье

Существует убеждение, что мозг работает на все 100%. Но как бы парадоксально это ни звучало, эти 100% работы приходятся на 15% резервов мозга. О каких резервах идет речь, рассказал читателям Pravda.Ru коуч, эксперт по работе с убеждениями и эффективностью мышления Александр Шанин.

Александр Шанин
 

Как использовать все резервы мозга

Речь идет о ресурсах мозга которые находятся в запасе прочности, то, что хранится на случай травм, так называемые дремлющие ресурсы. И именно эти ресурсы мозг держит в качестве резервной мощности на случай реабилитации, то есть почти 7-кратный запас прочности.

То есть если бы мозг использовал 100% ресурсов, работал на пределе возможностей, то любое даже малейшее сотрясение влекло бы за собой непоправимые последствия. Ударился головой об угол дверцы в темноте и забыл, как зовут детей, друзей или вообще кто ты есть.

И возникает уместный вопрос, а можно ли задействовать эти ресурсы для того, чтобы получить преимущества в разных областях — как в фильме "Области тьмы", где эти ресурсы главный герой задействовал с помощью препарата НЗТ.

Но эксперт сразу предостерегает — у стимуляции мозговой активности препаратами есть несколько существенных минусов, один из них откат, другой — препараты меняют биохимию мозга, и непонятно, во что превратится человек после отмены. А значит — в эффективность мозга через препараты путь закрыт.

Существует ли иные способы?

"С уверенностью можно сказать, что да, и диссертационные работы в области исследований головного мозга, в частности, межполушарных связей и их коррекции, открывают перед нами широкие горизонты и перспективы в области эффективности человека в социуме. С помощью коррекции межполушарных связей корректируется и асимметрия мозга, которая в 90% случаев является причиной неуспеха", — отмечает Александр Шанин.

Замечали вы, что одни много зарабатывают и делают это легко, а другие не могут накопить и в долгах, как в шелках. Так вот исследования известных ученых связывают эти явления с асимметрией полушарий головного мозга.

Коррекция межполушарного взаимодействия с применением кинезиологических комплексов способна выровнять ситуацию, и тому в практике есть немало подтверждений.

Эти техники можно использовать не только в области финансов, но так же в самых разных жизненных ситуациях и сферах деятельности человека, в том числе и физического здоровья.

"Кто-то может сказать, что игры с мозгом опасны. С препаратами да, но еще опаснее бездействие, так как оно чревато серьезными патологиями, в том числе и болезнью Альцгеймера. Человечество находится на пороге величайших открытий, так как исследования и инструментарий подобного рода уже доступны гражданскому населению а значит, повышение работоспособности головного мозга повышается с каждым днем", — резюмировал эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Мозг женщин поразил ученых
Новости
Блинкен: Москва хочет перестроить мир по принципу “кто сильнее, тот и прав”
Британцы посоветовали немцам мыться без воды: "Добро пожаловать в прошлое!"
Рогов: СБУ всё труднее вербовать людей — ценник вырос, а на смерть не идут
Хабек вновь призвал немцев сократить потребление газа из-за остановки СП-1
Хакер RaHDIt: Киев сам сдал в плен украинскую группировку под Мариуполем
В ООН отказались комментировать удар ВСУ по складам с селитрой в Новой Каховке
Член ВГА Рогов: Киев провалил попытку наступления в Запорожской области
После атаки ВСУ на Новую Каховку повреждены рынок, больница и жилые дома
Зеленский упрекнул Канаду в уступках РФ: стимул для дальнейшего давления
Блинкен обвинил РФ и КНР в попытках изменить миропорядок
Популярное
Силовые структуры
Сладков: ВСУ бьют по нашим центрам принятия решений, пора жёстко отвечать

Украинские вооружённые формирования нанесли несколько результативных ударов по центрам принятия решений ВС РФ в Донбассе, рассказал военкор Александр Сладков.

Сладков: ВСУ бьют по нашим центрам принятия решений, пора жёстко отвечать
ВКС РФ ликвидировали очередного грузинского наемника Каху Гоголи
Силовые структуры
ВКС РФ ликвидировали очередного грузинского наемника Каху Гоголи
Силовые структуры
Чеченские и русские добровольцы вынесли с территории ВСУ погибших сослуживцев
Силовые структуры
В The Spectator удивились готовности состоятельных эмигрантов сражаться за РФ
Александр Трубин Таджикистан попытается урегулировать конфликт в Афганистане при помощи переговоров Александр Трубин Александр Артамонов Калининград на острие меча НАТО: для обороны потребуются все силы Александр Артамонов Юрий Панков Там, где выгода есть, отдадут и "власовцу" честь Юрий Панков
Силовые структуры
Безпалько: ВС РФ начнут применять тяжёлое оружие после разгрома ВСУ в Донбассе
Мир. Новости мира
Генерал Истрин: удары ВС РФ ракетами Х-31 свидетельствуют о скором наступлении
Леонков: ВС РФ уничтожат все РСЗО HIMARS из США на Украине
Силовые структуры
Леонков: ВС РФ уничтожат все РСЗО HIMARS из США на Украине
Последние материалы
Блинкен: Москва хочет перестроить мир по принципу “кто сильнее, тот и прав”
Британцы посоветовали немцам мыться без воды: "Добро пожаловать в прошлое!"
В Новой Каховке удары, нанесённые из установок HIMARS, сравнили с Хиросимой
Александр Шанин: "В 90% случаев причиной неуспеха является асимметрия мозга"
Рогов: СБУ всё труднее вербовать людей — ценник вырос, а на смерть не идут
Хабек вновь призвал немцев сократить потребление газа из-за остановки СП-1
Хакер RaHDIt: Киев сам сдал в плен украинскую группировку под Мариуполем
В ООН отказались комментировать удар ВСУ по складам с селитрой в Новой Каховке
Член ВГА Рогов: Киев провалил попытку наступления в Запорожской области
После атаки ВСУ на Новую Каховку повреждены рынок, больница и жилые дома
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников