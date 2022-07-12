Александр Шанин: "В 90% случаев причиной неуспеха является асимметрия мозга"

Существует убеждение, что мозг работает на все 100%. Но как бы парадоксально это ни звучало, эти 100% работы приходятся на 15% резервов мозга. О каких резервах идет речь, рассказал читателям Pravda.Ru коуч, эксперт по работе с убеждениями и эффективностью мышления Александр Шанин.

Как использовать все резервы мозга

Речь идет о ресурсах мозга которые находятся в запасе прочности, то, что хранится на случай травм, так называемые дремлющие ресурсы. И именно эти ресурсы мозг держит в качестве резервной мощности на случай реабилитации, то есть почти 7-кратный запас прочности.

То есть если бы мозг использовал 100% ресурсов, работал на пределе возможностей, то любое даже малейшее сотрясение влекло бы за собой непоправимые последствия. Ударился головой об угол дверцы в темноте и забыл, как зовут детей, друзей или вообще кто ты есть.

И возникает уместный вопрос, а можно ли задействовать эти ресурсы для того, чтобы получить преимущества в разных областях — как в фильме "Области тьмы", где эти ресурсы главный герой задействовал с помощью препарата НЗТ.

Но эксперт сразу предостерегает — у стимуляции мозговой активности препаратами есть несколько существенных минусов, один из них откат, другой — препараты меняют биохимию мозга, и непонятно, во что превратится человек после отмены. А значит — в эффективность мозга через препараты путь закрыт.

Существует ли иные способы?

"С уверенностью можно сказать, что да, и диссертационные работы в области исследований головного мозга, в частности, межполушарных связей и их коррекции, открывают перед нами широкие горизонты и перспективы в области эффективности человека в социуме. С помощью коррекции межполушарных связей корректируется и асимметрия мозга, которая в 90% случаев является причиной неуспеха", — отмечает Александр Шанин.

Замечали вы, что одни много зарабатывают и делают это легко, а другие не могут накопить и в долгах, как в шелках. Так вот исследования известных ученых связывают эти явления с асимметрией полушарий головного мозга.

Коррекция межполушарного взаимодействия с применением кинезиологических комплексов способна выровнять ситуацию, и тому в практике есть немало подтверждений.

Эти техники можно использовать не только в области финансов, но так же в самых разных жизненных ситуациях и сферах деятельности человека, в том числе и физического здоровья.

"Кто-то может сказать, что игры с мозгом опасны. С препаратами да, но еще опаснее бездействие, так как оно чревато серьезными патологиями, в том числе и болезнью Альцгеймера. Человечество находится на пороге величайших открытий, так как исследования и инструментарий подобного рода уже доступны гражданскому населению а значит, повышение работоспособности головного мозга повышается с каждым днем", — резюмировал эксперт.

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