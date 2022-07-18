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Диетолог: нельзя долго соблюдать кетодиету

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

В погоне за стройной фигурой многие готовы как угодно ограничивать себя в питании и зачастую рискуют здоровьем, пытаясь выяснить, какой же рацион эффективнее помогает похудеть. Что такое кетодиета, о её положительных и отрицательных последствиях, а также о том, кому кетодиета противопоказана, рассказала Pravda.Ru диетолог Елена Островская.

Диетолог: нельзя долго соблюдать кетодиету

— Елена Владимировна, что такое кетодиета?

— Это стиль питания, в котором 70% от рациона составляют жиры, 20-25% приходится на белки и 5-10% — углеводы. В традиционном питании углеводов 40-50% от рациона. Энергию мы получаем из углеводов, а жиры депонируются в жировой ткани, в печени в виде триглицеридов. Если мы потребляем мало углеводов, начинается распад триглицеридов для образования кетоновых тел (конечный продукт распада жира). Они являются источником энергии для мышц, мозга.

Человек снижает вес именно за счёт жировой массы, а не за счёт воды. Хотя, отёки тоже уходят. Снижается артериальное давление.

Но жёсткий режим кето не все могут выдержать. Состояние, которого добиваются на кеторационе, напоминает гриппозное состояние: небольшая ломота в мышцах, недомогание некоторое время. Оно проходит через несколько дней или недель.

— Кому не следует применять кетодиету?

— Условно здоровому человеку соблюдать кетодиету по нескольку недель раз в несколько месяцев невредно. Но если придерживаться кетодиеты год, несколько лет, это плохо сказывается на углеводном обмене в дальнейшем.

Потому что при кетодиете не используются все фрукты, кроме ягод; овощи, которые растут под землёй: морковь, картофель, свёкла, бобовые, поскольку в них много углеводов. Но в них нет жира. Поэтому они неинтересны на кетодиете.

Лишая себя определенного набора продуктов, мы не получаем многое другое, нужное для полноценного функционирования организма. На одних жирах невозможно полноценно существовать.

Вовсе не стоит практиковать такое питание людям, у которых заболевания жёлчного пузыря, печени, поджелудочной железы. Людям, перенесшим острые сердечно-сосудистые состояния, инфаркты, инсульты, нужно быть осторожным с кетодиетой.

— Что можно есть на кетодиете?

— Нельзя использовать полуфабрикаты. Можно есть:

  • качественное мясо,
  • птицу,
  • рыбу,
  • яйца,
  • жирные молочные продукты,
  • растительные масла,
  • орехи,
  • семена,
  • несладкие ягоды,
  • овощи.

Обязательно должна быть клетчатка в рационе, иначе будет страдать кишечник. Потому что микрофлора кишечника, микробиота не питается жирами. Она производит жирные кислоты, но она их производит из клетчатки, растительных компонентов питания. Это клетчатка из овощей, семян подорожника (псилиум), отрубей.

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Редактор: Алексей Ткаченко
Темы диета здоровье маргарита кичерова
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