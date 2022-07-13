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Автор Маргарита Кичерова

Врач: потребление мяса и бобовых помогает бороться с депрессией

Здоровье

Как продукты питания, БАДы и лекарственные препараты влияют на наше настроение; какие гормоны дают ощущение счастья, и чем опасны китайские и корейские БАДы, рассказала Pravda.Ru кандидат медицинских наук, профессор, врач-эндокринолог Екатерина Кривцова.

Врач: потребление мяса и бобовых помогает бороться с депрессией

— Екатерина, что такое гормон спокойствия, как он образуется в организме?

— Организм — это самодостаточная система. Природой заложено, чтобы человек был счастлив. К сожалению, социальные, бытовые и внутренние проблемы приводят к тому, что наши пациенты страдают от эмоциональных нарушений. Но биохимические субстраты, которые вырабатываются в организме, предполагают наличие счастья или компенсации этого счастья. Основными гормонами радости являются:

  • дофамин,
  • серотонин,
  • адреналин,
  • окситоцин.

— Как поддержать уровень гормона спокойствия? Лекарственные антидепрессанты существуют?

— Всё, что имеет отношение к хорошему настроению, это не только БАДы и лекарственные препараты — это комплекс, основанный на генетической детерминации веществ, которые вырабатываются в организме и регулируют эту систему. Мы все очень разные. И эмоциональный ответ тоже разный.

Кроме горомонов, в биохимии эмоций участвуют магний, жирорастворимые витамины Д, А, Е. Их человек должен потреблять в форме продуктов питания, витаминов и БАДов, лекарственных форм.

Но, каким образом конкретному человеку можно решать эту задачу, должен сказать врач: терапевт, эндокринолог и психиатр. Психиатрия, психология, эндокринология и диетология связаны взаимно системой нейрогуморальной регуляции. У нас органы вырабатывают гормоны, белки, нейропептиды, которые в сочетании друг с другом дают определённый эмоциональный фон.

Например, чтобы повысить уровень дофамина, нужны мясо, бобовые.

Эти продукты рекомендуют вместе с препаратами группы антидепрессантов, нейролептиков. И для жителей России при её небольшой инсоляции важно принимать витамин Д3. Принимать жирорастворимые витамины, микроэлементы.

Существует естественное состояние счастья. Например, влюблённому человеку или беременной женщине не нужны эмоциональные допинги: они находятся в естественной эйфории, связанной с гормонами.

Я за то, чтобы поменьше было стимуляторов хорошего настроения. Потому что к стимуляторам организм привыкает. Я за то, чтобы наши люди влюблялись, были в хорошем настроении, чтобы было много беременностей.

Иногда неблагоприятные эмоции грусти, тоски связаны с особенностями питания, с астенизацией.

Астения — когда у человека происходит несоответствие нагрузки и ресурсов. Например, астения бывает после COVID-19: вирус влияет на адгезию тромбоцитов, которые понижают выработку дофамина.

— Есть ли противопоказания к применению БАДов?

— Да, острые аллергические реакции: можно выпить БАД и уехать на скорой помощи в результате отека Квинке. Надо читать инструкции, чтобы понимать, что это за БАД, кто его произвел, откуда он привезен. Тревожит масса китайских, корейских БАДов с непереведёнными инструкциями, привезённая на рынок неофициально. Нужно подбирать БАДы вместе с врачом.

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Редактор: Алексей Ткаченко
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