Невролог: в сильную жару нужно чаще менять одежду

Даже в средней полосе России летом бывает аномальная жара. Как человеку защититься от палящих солнечных лучей и минимизировать их вредное воздействие на свой организм, а также о том, какие продукты, кроме мороженого, помогут охладиться летом, и почему в жару не следует пить минералку, рассказал Pravda.Ru врач-невролог Игорь Орлов.

— Игорь Дмитриевич, как в жару защититься от действия солнца?

— Самое опасное для нас — ультрафиолетовое излучение. Оно агрессивное, глубоко проникает в кожу, приводит к образованию меланина, кожа быстро стареет. Перед выходом на улицу нужно пользоваться защитным кремом. В жару подойдёт максимальная защита 50.

Нужно носить солнцезащитные очки. Обязательно носить головной убор, особенно это касается лысых мужчин. Одежда и головной убор должны быть светлыми, из натуральных тканей, которые будут впитывать пот.

Два дня в одной и той же одежде лучше не ходить: ткань впитывает пот, там заводятся бактерии.

Нужно ограничить физическую нагрузку, особенно детям. Нельзя, чтобы они бегали на открытом воздухе по жаре.

— Какой должна быть диета?

— Не рекомендуется употреблять тяжёлую, острую, солёную и горячую пищу, мясо, рыбу, потому что это приводит к нарушению пищеварения. Охлаждающими свойствами обладают:

фрукты,

сырые овощи,

зелень,

молочные продукты.

Самый лучший способ избежать перегревания — усиленный питьевой режим: выпивать в день 2-2,5 литра воды комнатной температуры. Нежелательно брать минеральную воду: в ней повышенное содержание соли, это может приводить к отекам. Не надо пить сладкую воду, соки.

— Как правильно пользоваться вентиляторами и кондиционерами, чтобы не заболеть?

— Кондиционер должен быть чистым, потому что в фильтрах накапливается пыль, и они являются разносчиками микробов.

Заболевание может произойти не из-за резкой смены температур, а из-за того, что вы включили кондиционер, и он выбросил порцию бактерий.

Нужно отрегулировать струю воздуха, чтобы она шла вверх, а не вниз, не на человека. Тогда происходит нормальное перераспределение тёплого и холодного воздуха, и резкого переохлаждения не происходит.