Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Кирилл Горшенин

Невролог: в сильную жару нужно чаще менять одежду

Здоровье » Здоровье и профилактика

Даже в средней полосе России летом бывает аномальная жара. Как человеку защититься от палящих солнечных лучей и минимизировать их вредное воздействие на свой организм, а также о том, какие продукты, кроме мороженого, помогут охладиться летом, и почему в жару не следует пить минералку, рассказал Pravda.Ru врач-невролог Игорь Орлов.

Невролог: в сильную жару нужно чаще менять одежду

— Игорь Дмитриевич, как в жару защититься от действия солнца?

— Самое опасное для нас — ультрафиолетовое излучение. Оно агрессивное, глубоко проникает в кожу, приводит к образованию меланина, кожа быстро стареет. Перед выходом на улицу нужно пользоваться защитным кремом. В жару подойдёт максимальная защита 50.

Нужно носить солнцезащитные очки. Обязательно носить головной убор, особенно это касается лысых мужчин. Одежда и головной убор должны быть светлыми, из натуральных тканей, которые будут впитывать пот.

Два дня в одной и той же одежде лучше не ходить: ткань впитывает пот, там заводятся бактерии.

Нужно ограничить физическую нагрузку, особенно детям. Нельзя, чтобы они бегали на открытом воздухе по жаре.

— Какой должна быть диета?

— Не рекомендуется употреблять тяжёлую, острую, солёную и горячую пищу, мясо, рыбу, потому что это приводит к нарушению пищеварения. Охлаждающими свойствами обладают:

  • фрукты,
  • сырые овощи,
  • зелень,
  • молочные продукты.

Самый лучший способ избежать перегревания — усиленный питьевой режим: выпивать в день 2-2,5 литра воды комнатной температуры. Нежелательно брать минеральную воду: в ней повышенное содержание соли, это может приводить к отекам. Не надо пить сладкую воду, соки.

— Как правильно пользоваться вентиляторами и кондиционерами, чтобы не заболеть?

— Кондиционер должен быть чистым, потому что в фильтрах накапливается пыль, и они являются разносчиками микробов.

Заболевание может произойти не из-за резкой смены температур, а из-за того, что вы включили кондиционер, и он выбросил порцию бактерий.

Нужно отрегулировать струю воздуха, чтобы она шла вверх, а не вниз, не на человека. Тогда происходит нормальное перераспределение тёплого и холодного воздуха, и резкого переохлаждения не происходит.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Редактор: Алексей Ткаченко
Темы диета здоровье игорь орлов
Новости
В правительстве ФРГ не верят в возобновление поставок газа по "Северному потоку"
Путин и Лукашенко обсудили совместный ответ на запрет транзита в Калининград
МО: в 25-ой бригаде ВСУ в боях возле Северска погибло более 70% бойцов
В Новосибирской области зафиксировали рост смертей новорождённых
Главный танцевальный лагерь страны PROТАНЦЫ пройдет на "Роза Хутор"
В Салехарде прокуратура требует наказать медбрата за отказ помогать пациенту
Журналист Манукян включил в "белый список артистов" Баскова, Лепса и Долину
Минобороны: ВС России ликвидировали склад боеприпасов для РСЗО HIMARS США
Слуцкий назвал идею Польши ослабить Россию "шизофреническим бредом"
Сброс отходов привёл к гибели почти всей рыбы в подмосковной реке Руть
Популярное
Силовые структуры
Финский историк Ялонен предлагает Западу вступить в военный конфликт с РФ

Запад не получит желаемых результатов, поэтому странам ЕС или НАТО стоит начать думать о прямом вмешательстве в ситуацию на Украине.

Финский историк Ялонен предлагает Западу вступить в военный конфликт с РФ
Сладков: ВСУ бьют по нашим центрам принятия решений, пора жёстко отвечать
Силовые структуры
Сладков: ВСУ бьют по нашим центрам принятия решений, пора жёстко отвечать
Силовые структуры
В Киеве анонсируют подвоз новых натовских бригад ВСУ к августу 
Силовые структуры
Полученная от стран НАТО военная техника ВСУ превращается в трофеи ВС РФ
Юрий Панков Там, где выгода есть, отдадут и "власовцу" честь Юрий Панков Любовь Степушова Апокалипсис для Украины, который задумал Путин - прогноз "Незыгаря" Любовь Степушова Игорь Латунский Следователь Волков: Гантамиров украл миллиарды, но его помиловали за заслуги перед Россией Игорь Латунский
Силовые структуры
Артиллерия ВС РФ уничтожила установку новейших ракет НАТО Brimstone на Украине
Силовые структуры
Военкор Поддубный: сценарии с дальнобойными РСЗО HIMARS уже просчитаны
Российская управляемая авиационная ракета "Изделие 305" влетела в форточку цели
Силовые структуры
Российская управляемая авиационная ракета "Изделие 305" влетела в форточку цели
Последние материалы
МО: в 25-ой бригаде ВСУ в боях возле Северска погибло более 70% бойцов
В Новосибирской области зафиксировали рост смертей новорождённых
Главный танцевальный лагерь страны PROТАНЦЫ пройдет на "Роза Хутор"
Невролог: в сильную жару нужно чаще менять одежду
В Салехарде прокуратура требует наказать медбрата за отказ помогать пациенту
Журналист Манукян включил в "белый список артистов" Баскова, Лепса и Долину
Минобороны: ВС России ликвидировали склад боеприпасов для РСЗО HIMARS США
Слуцкий назвал идею Польши ослабить Россию "шизофреническим бредом"
Сброс отходов привёл к гибели почти всей рыбы в подмосковной реке Руть
Буранов: приказ Зеленского вернуть юг Украины говорит о нежелании вести диалог
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников