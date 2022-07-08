Российские учёные выводят коров, дающих гипоаллергенное молоко

Как бы ни пугали нас генно-модифицированными продуктами, их вред не подтвердился. И, вероятно, очень скоро на полках супермаркетов появится специальная еда "целевого назначения", в том числе, способная улучшить наше здоровье.

Почти натуральное

На самом деле, это не генетически модифицированная пища, а всего лишь генетически "отредактированная". Она не содержит никаких фрагментов сторонней ДНК, только свои собственные гены. Изменения происходят за счёт особого белка, подобно тому как это происходит естественным путём или при селекции. Вот некоторые из этих продуктов.

Пшеница с низким содержанием глютена

В последнее время довольно часто приходится слышать об опасности глютена, содержащегося в продуктах питания растительного происхождения. Примерно один из 100 человек страдает целиакией — тяжелой аутоиммунной реакцией на отдельные штаммы глютена (глиадины). Такие люди могут есть только безглютеновые продукты, в том числе хлеб.

Учёные из Института устойчивого сельского хозяйства в Кордове (Испания) удалили ряд генов, кодирующих белки глиадина в составе пшеницы, снизив количество глиадинов до 15%, что уже является безопасным уровнем.

Хлеб с пониженной канцерогенностью при поджаривании

Как известно, при приготовлении тостов вырабатывается химическое вещество, способное вызывать рак. Но это не повод отказываться от любимого блюда на завтрак!

Исследователи из компании Rothamsted Research и Бристольского университета (Британия) придумали, как отредактировать геном пшеницы, "перекрыв" функцию гена, превращающего безопасный аспарагин в тот самый канцерогенный акриламид. Пока проводятся полевые испытания, которые планируется завершить к 2026 году.

Помидоры с витамином D

Специалисты из Центра Джона Иннеса в Норвиче (Британия) отредактировали ген, участвующий в превращении провитамина D3 в холестерин. Если съесть один такой помидор, это удовлетворит суточную потребность в названном витамине, что поможет снизить риск развития рака, деменции и болезни Паркинсона.

Картофель, который не темнеет

Все мы знаем, как быстро темнеют очищенные клубни картошки. Эту проблему попыталась решить американская компания Calyxt.

Специалисты с помощью ферментов TALEN убрали ген, ответственный за выработку фермента полифенолоксидазы (ПФО). Именно он вызывает потемнение и посинение картофеля. Работы были завершены в 2016 году, но пока "отредактированная" картошка ещё не поступила в массовую продажу.

Сверхпитательный салат

Аспирантка Еврейского университета Ярин Ливне занимается "разработкой" листового салата, который будет иметь более высокую питательную ценность, чем обычный салат. Для этого она намерена отредактировать гены растения, регулирующие выработку витамина С, бета-каротина и тиамина.

В перспективе, съев всего 140 граммов зелени, вы получите рекомендуемую суточную норму витамина С (она составляет 80 граммов).

Куры, имеющие иммунитет к птичьему гриппу

Ещё в 2019 году сотрудники Имперского колледжа Лондона и Института Рослина Эдинбургского университета отредактировали участок ДНК цыплёнка таким образом, чтобы клетки стали устойчивыми к вирусу птичьего гриппа, который способен передаваться от птиц к человеку (к примеру, при употреблении в пищу курятины) и имеет повышенную летальность.

Оказалось, что после редактирования генов вирус действительно утратил способность размножаться в организме подопытного цыпленка.

Свиньи, не болеющие ОРВИ

Специалисты из того же Института Рослина совместно с компанией Genus попробовали вывести свиней, устойчивых к

респираторным заболеваниям.

Дело в том, что Репродуктивный и респираторный синдром свиней (PRRS) приводит к проблемам с дыханием и в отдельных случаях к смерти животного. Также он приводит к потере помёта у свиноматок. Вакцины против этого заболевания не слишком эффективны.

Учёные удалили участок гена, кодирующий рецептор CD163, используемый вирусом РРСС для заражения свиней. До конца 2023 года команда надеется получить разрешение на производство мяса животных с отредактированными генами.

Гипоаллергенное молоко

Учёные из Сколтеха (Россия) работают над выведением породы коров, способных давать молоко без лактозы — ведь именно она является сильным аллергеном, из-за которого многие не могут потреблять этот полезный напиток.

Сначала подопытную корову клонировали, затем удалили белки, ответственные за выработку бета-лактоглобулина, вызывающего непереносимость лактозы. Телёнок с отредактированными генами родился в апреле 2020 года и уже дал потомство.

Теперь в планах исследовательской группы ввести стаду коров эмбрионы с отредактированными генами, получив таким образом производителей безлактозного молока.

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