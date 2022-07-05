Популярность интервального голодания растёт. Но так ли оно безопасно? Всё зависит от индивидуальных особенностей человека.
О противопоказаниях, побочных явлениях, а также о преимуществах и пользе данного типа питания рассказала Pravda.Ru врач высшей категории, д. м. н., эндокринолог, диетолог медицинского центра династии Гончаровых Анна Гончарова.
— Анна, расскажите, пожалуйста об интервальном голодании.
— При таком питании промежуток между последним и первым приемом пищи составляет около 18 часов. Например, последний приём пищи в 18:00, а следующий приём пищи не ранее 10:00 следующего дня. Интервальное голодание противопоказано:
При интервальном голодании нормализуются выработка пищеварительных гормонов и пептидов, кислотность желудочно-кишечного сока, уровень глюкозы в крови, выброс инсулина, глюкагона, гастрина; снижаются пиковые выбросы адреналина и кортизола, мы становимся спокойнее, восстанавливается уровень секреции гормонов радости: дофамина, серотонина. Восстанавливается уровень обмена холестерина и фракций жиров.
Во время интервального голодания бывает кетонурия — выделение ацетона с мочой из-за неадекватного распада белков. Тогда нужно увеличить количество быстрых углеводов, в первую очередь мёда.
И до, и во время интервального голодания обязательно нужно сдать анализы, пройти клинико-диагностическое обследование. К сожалению, в России дефицит у каждого второго — витамина Д, у каждого третьего — железа, у каждого пятого — В12. Дефицитное состояние должно быть скорректировано вашим врачом.
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