Диетолог: смузи намного полезнее свежевыжатых соков

Почему тем, кто заботится о своём здоровье, стоит отказаться от употребления свежевыжатых соков (тем более, натощак), и какими продуктами следует их заменить, рассказала Pravda.Ru врач-терапевт, диетолог высшей категории, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания Екатерина Бурляева.

— Екатерина, когда и как пить свежевыжатые соки?

— Свежевыжатые соки имеют высокую концентрацию витаминов по сравнению с теми фруктами и овощами, из которых эти соки выжимали.

Но соки из сладких фруктов дают большую дозу простых углеводов, то есть сахара, и уровень инсулина в крови человека существенно повышается.

Такие соки нельзя рекомендовать людям с нарушениями углеводного обмена: сахарным диабетом, нарушением толерантности к глюкозе.

А сок из несладких фруктов, овощей имеет в составе большое количество органических кислот. Он не рекомендован людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), особенно в период обострения:

при язвенной болезни,

эрозии в ЖКТ.

Когда лучше выпивать соки? На голодный желудок соки не рекомендуются. Лучше выбрать смузи. Этот напиток имеет в составе еще и пищевые волокна. Они препятствуют быстрому усваиванию сахаров, которые содержатся в свежевыжатом соке.

Смузи содержат клетчатку, которая усваивается долго и препятствует быстрому увеличению уровня глюкозы и инсулина в крови. И концентрация органических кислот в смузи существенно ниже, чем в свежевыжатых соках.

Если у человека повышенная кислотность в ЖКТ, то при ежедневном употреблении кислых соков натощак он будет испытывать изжогу, боли в животе, что приведет к появлению эрозии или язвы в ЖКТ.

— Значит, не стоит ежедневно употреблять свежевыжатые соки натощак?

— Лучше отказаться от свежевыжатых соков в пользу овощей и фруктов либо смузи.

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