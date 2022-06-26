Тахикардия — это состояние, при котором частота сердечных сокращений превышает 100 ударов в минуту. Эти параметры характерны для взрослых, так как у детей в первые годы жизни в норме частота сердечных сокращений варьируется от 110 до 150 ударов в минуту. Чтобы понять причину тахикардии, необходимо сдать анализы для диагностики. Какие именно — рассказала в интервью Pravda.Ru медицинский директор Лабораторно-диагностического комплекса НАКФФ Олеся Генералова.
Тахикардия может быть физиологическая. Она встречается при
Данные состояния лечению не подлежат, в отдельных случаях — только коррекции образа жизни.
Нефизиологическая тахикардия возникает по причине ряда заболеваний со стороны сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной, эндокринной системы, при заболевании легких (пневмония).
Также тахикардия может возникать при приеме некоторых веществ (алкоголь, кофе, никотин, энергетические напитки и т. д.) и лекарств (атропин, эфедрин, сальбутамол и т. д.). В большинстве случаев тахикардия бывает единственной жалобой пациента при обращении к врачу, поэтому необходимо разбираться, что способствовало её возникновению.
Симптом тахикардии может быть первичным, связанным с нарушениями ритма сердца (желудочковая или наджелудочковая тахикардия), или вторичным — из ряда заболеваний, не связанных с нарушением ритма сердца. Чтобы понять причину тахикардии, существуют обязательные анализы для диагностики.
К дополнительным анализам относят определения отклонений в крови в зависимости от основного или фонового заболевания. На первом месте стоят нарушения функции щитовидной железы, как правило, при тиреотоксикозе. На это нам укажут повышение общего и свободного тироксина (Т4), повышение уровня общего трийодтиронина (Т3) и свободного Т3 и понижение тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови.
При снижении функции надпочечников (болезнь Адисона) в крови можно будет увидеть:
При гиперфункции надпочечников под действием избыточной продукции АКТГ гипофизом лабораторно проявляется повышение АКТГ, кортизола в сыворотке крови и повышение свободного кортизола в суточной моче.
Это только краткий перечень анализов, необходимый для уточнения причины возникновения симптома тахикардии. В дальнейшем врач, основываясь на данных анамнеза, инструментальных и лабораторных исследований, может поставить диагноз и назначить корректирующие мероприятия, направленные на лечение выявленной нозологии.
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