Медицинский директор НАКФФ: "Определить причину тахикардии можно по анализу крови"

Тахикардия — это состояние, при котором частота сердечных сокращений превышает 100 ударов в минуту. Эти параметры характерны для взрослых, так как у детей в первые годы жизни в норме частота сердечных сокращений варьируется от 110 до 150 ударов в минуту. Чтобы понять причину тахикардии, необходимо сдать анализы для диагностики. Какие именно — рассказала в интервью Pravda.Ru медицинский директор Лабораторно-диагностического комплекса НАКФФ Олеся Генералова.

Какой бывает тахикардия

Тахикардия может быть физиологическая. Она встречается при

физических нагрузках,

беременности,

стрессе,

гипотермии (переохлаждение),

резком изменении положения тела.

Данные состояния лечению не подлежат, в отдельных случаях — только коррекции образа жизни.

Нефизиологическая тахикардия возникает по причине ряда заболеваний со стороны сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной, эндокринной системы, при заболевании легких (пневмония).

Также тахикардия может возникать при приеме некоторых веществ (алкоголь, кофе, никотин, энергетические напитки и т. д.) и лекарств (атропин, эфедрин, сальбутамол и т. д.). В большинстве случаев тахикардия бывает единственной жалобой пациента при обращении к врачу, поэтому необходимо разбираться, что способствовало её возникновению.

Симптом тахикардии может быть первичным, связанным с нарушениями ритма сердца (желудочковая или наджелудочковая тахикардия), или вторичным — из ряда заболеваний, не связанных с нарушением ритма сердца. Чтобы понять причину тахикардии, существуют обязательные анализы для диагностики.

Какие анализы помогут выявить причину тахикардии

Общий анализ крови. На причину тахикардии может указать: анемия (снижение гемоглобина, гематокрита, эритроцитов), выраженный лейкоцитоз (повышение лейкоцитов), связанный с инфекционным или воспалительным процессом в организме. При нарушении функции надпочечников мы увидим повышение эритроцитов (эритроцитоз) и лимфопению.

Биохимический анализ крови. Нарушение электролитов в крови — это снижение калия (гипокалиемия), увеличение натрия (гирнатриемия), снижение магния (гипомагниемия). Снижение глюкозы (гипогликемия), повышение мочевины и креатинина в сыворотке крови.

К дополнительным анализам относят определения отклонений в крови в зависимости от основного или фонового заболевания. На первом месте стоят нарушения функции щитовидной железы, как правило, при тиреотоксикозе. На это нам укажут повышение общего и свободного тироксина (Т4), повышение уровня общего трийодтиронина (Т3) и свободного Т3 и понижение тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови.

При снижении функции надпочечников (болезнь Адисона) в крови можно будет увидеть:

снижение кортизола, альдостерона,

повышение рениновой активности в сыворотке крови,

повышение АКТГ (адренокортикотропный гормон),

понижение свободного кортизола в суточной моче.

При гиперфункции надпочечников под действием избыточной продукции АКТГ гипофизом лабораторно проявляется повышение АКТГ, кортизола в сыворотке крови и повышение свободного кортизола в суточной моче.

Это только краткий перечень анализов, необходимый для уточнения причины возникновения симптома тахикардии. В дальнейшем врач, основываясь на данных анамнеза, инструментальных и лабораторных исследований, может поставить диагноз и назначить корректирующие мероприятия, направленные на лечение выявленной нозологии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Врач-гериатр: «10 000 шагов в день – это мем. Он ни на чем не основан»

Специалисты

5.0 32 отзыва Васютина

Екатерина Ивановна Кардиолог Стаж 23 года

Врач высшей категории Приём от 2300 руб. Медицинский центр Столица на Ленинском, 90

Ленинский пр-т, д. 90

Медцентр Столица на Арбате

Большой Власьевский пер., д. 9

Семейная на Киевской

ул. Брянская, д. 3

4.9 74 отзыва Арланова

Арина Геннадьевна Кардиолог Стаж 28 лет

Врач высшей категории Приём от 2690 руб. Медицинский центр К-Медицина

Проспект Мира, д. 105, стр. 1

4.7 185 отзывов Славина

Ирина Борисовна Кардиолог Стаж 28 лет

Врач высшей категории Приём от 2500 руб. Медцентр ОН КЛИНИК на Парке культуры

Зубовский б-р, д. 35, стр. 1



Клиники