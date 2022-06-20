В человеческой психике самой эволюцией заложена потребность постоянно развиваться. И если этого не происходит, мозг начинает деградировать, что сказывается на поведении и образе жизни человека.
Это может, например, происходить в случае деменции и других нейродегенеративных заболеваний, депрессии или злоупотребления алкоголем. Но, как бы то ни было, это является патологическим состоянием, которое требует вмешательства специалистов. О том, по каким признакам можно определить такое состояние, рассказала психолог-консультант Вероника Тюрина.
"Появляется патологический "пофигизм" на то, помыты ли волосы, расчёсаны ли они, опрятна ли одежда, — говорит специалист. — Человеку становится всё равно, дырявые ли джинсы он надевает, он может неделями ходить в одной и той же одежде".
Например, пожилая мама может потребовать, чтобы дочь или сын бросили все свои дела и срочно выполнили какую-то её просьбу. Скажем, сделали что-то по дому или вскопали грядки на даче. Ссылки на занятость, попытки договориться "на потом" приводят к истерике.
Порой, человек, даже будучи физически здоровым, отказывается самостоятельно решать проблемы, ждёт, пока за него это сделает кто-то другой. Например, в квартире протекает кран или не горит лампочка в прихожей, а человек не желает вызывать сантехника или электрика, тянет до тех пор, пока в ситуацию не вмешаются родные или соседи.
Насторожиться следует и в тех случаях, если человек прежде был очень активен и имел массу знакомых и интересов, а теперь вдруг замкнулся в себе. В таком состоянии люди могут практически перестать выходить из дома, избегать встреч с друзьями и родственниками, не отвечать на телефонные звонки.
"Крайняя степень — это потеря связи с реальностью и уход в иллюзорный мир, что типично для шизофренического расстройства", — говорит психолог.
Человек может совершать одни и те же бессмысленные действия перед выходом из дома, смотреть одни и те же фильмы или прогуливаться строго по одному и тому же маршруту. Причём, попытка как-то вырвать его из этого "заколдованного круга" вызывает дикий стресс и панику.
Чаще всего, это алкоголь или курение. Если раньше такого за человеком не замечалось, и вдруг он стал выпивать каждый день по бутылке водки или выкуривать десятки сигарет, то, возможно, тут что-то не так.
По мнению Вероники Тюриной, подобные "симптомы" — это повод обратиться к специалистам. В относительно "лёгких" ситуациях может помочь психолог или психотерапевт, в более тяжёлых — психиатр или невролог. Не помешает пройти максимально полное обследование и сделать томограмму мозга.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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