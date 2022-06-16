Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Ирина Шлионская

Медики отмечают, что не все трансгендеры счастливы после смены пола

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Быть трансгендером

Наверное, трансгендеры были всегда. Мальчик с детства ощущал себя девочкой, или девочка — мальчиком. Они вырастали и начинали носить одежду противоположного пола, а порой всерьёз выдавали себя за представителей этого пола.

Медики отмечают, что не все трансгендеры счастливы после смены пола

Хорошо ведь известны истории о папессе Иоанне или шевалье д`Эоне, половую принадлежность которых не так легко было определить.

Однако, никаких физических операций, которые реально могли бы сделать мужчину женщиной или женщину мужчиной, в отдалённые времена не проводили. Да и в наше время далеко не все трансгендеры решаются на реальную процедуру по смене пола. Это процесс весьма тяжелый.

Нужно ходить по врачам, собирать справки, в том числе, о психическом здоровье, деньги… А потом — пожизненная гормональная терапия и серьёзный риск для организма.

Да, гормоны и операция могут сделать человека похожим на представителя противоположного пола, но природу не обманешь. С половой жизнью могут возникнуть проблемы, оргазм такие люди, как правило, испытывать не могут, да и дети у них не рождаются. Для этого нужны реальные сперматозоиды или яйцеклетки, которые вырабатываются соответствующими органами.

Поэтому не каждый отваживается на последний шаг — переступить порог операционной. И даже если человек на 100% уверен, что ему необходимо сменить пол, не факт, что его порадуют последствия.

Как Дэбби стала мужчиной

Вот история Деборы (Дэбби). Будучи подростком, она подверглась сексуальному насилию со стороны собственного отца. С тех пор у неё появилось отвращение к своему телу. До 44 лет она пыталась жить, как обычная женщина, даже вышла замуж. Но ей всё больше казалось, что она живет в "неправильном" теле, что она должна была появиться на свет мужчиной. Как-то раз Дэбби даже попыталась отрезать себе груди, чтобы походить на мужчину. Вовремя опомнилась…

В 2002 году она однажды посмотрела по телевизору передачу про трансгендеров. Там показывали тех, кто прошёл через операцию по смене пола, и они казались настолько счастливыми и уверенными в себе, что Дэбби захотела последовать их примеру. Это показалось ей, на тот момент, единственным выходом.

Дэбби вступила в местное интернет-сообщество поддержки транссексуалов. Через него она вышла на некоего психолога, специалиста по расстройствам гендерной идентичности. Тот назначил ей курс мужского гормона тестостерона. Три месяца спустя Дэбби перенесла операцию по удалению груди и стала называть себя мужским именем Ли Харрис.

За несколько последующих лет она последовательно перенесла ряд операций по удалению женских органов и формированию мужских. Пенис ей сделали из тканей удаленной вагины и жировой прослойки, также имплантировали искусственную мошонку и яички. Когда в результате гормональной терапии на щеках бывшей Дэбби стала пробиваться щетина, она очень обрадовалась и решила, что вот теперь-то у неё и начнется новая счастливая жизнь.

Виновата травма?

В 2012 году Дэбби, наконец, подала на своего отца заявление об изнасиловании в детстве. Но, увы, отец её находился уже в довольно преклонном возрасте и, пока шло разбирательство, он скончался.

После этого Дэбби постепенно стала осознавать, что, видимо, смена пола была ошибкой. Она не являлась трансгендером, желание стать мужчиной было вызвано тем, что она была психологически травмирована. На подсознательном уровне шла информация, что если она перестанет быть женщиной, её нельзя будет больше насиловать.

Осознав это, Дэбби вновь стала ощущать себя женщиной. Она стала опять носить женскую одежду и принимать женский гормон эстроген.

Она обратилась к врачам с просьбой вернуть всё как было, однако медики разъяснили, что сделать это уже невозможно, поскольку ей удалили не только вагину, но и матку, яичники и маточные трубы, не говоря уж об удалении молочных желез.

Теперь Дэбби винит врачей за то, что они разрешили ей операцию, тогда как она нуждалась только в терапии. Она ощущает себя в ловушке. Сейчас Дэбби выглядит как маленького роста мужчина с бородой и лысиной, но внутри она по-прежнему ощущает себя женщиной. И она убеждена, что многие трансгендеры потом жалеют о сделанных операциях и о том, что изуродовали себя.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Алексей Ткаченко
Темы психология
Новости
Пушилин: ДНР не просила Россию поставить ракеты
На ПМЭФ транслировали Навального* и Оксимирона: "Карма это или чьи-то приколы"
Словакия отправила Украине вертолёты и боеприпасы для РСЗО "Град"
Константинов: Крымский мост для Киева, как кость в горле
В порту Владивостока обнаружили 116 тонн неправильно хранившейся сельди
Галкин приоткрыл завесу над своей интимной жизнью
Депутат Госдумы РФ Саблин: Асад поручил МИД Сирии готовить признание ДНР и ЛНР
Bloomberg: страны НАТО решили изменить тактику защиты от "российской агрессии"
IT-специалисты призвали выключать VPN при получении банковских услуг с телефона
Королёва поделилась семейным секретом красоты: клубника на лицо
Популярное
Силовые структуры
ВСУ потеряли сразу 30 польских танков Т-72М1 во время контратаки

Весь танковый батальон уничтожен, поставленная Украине военная техника может закончиться уже скоро.

ВСУ потеряли сразу 30 польских танков Т-72М1 во время контратаки
На Украине попали в плен два американских наёмника
Мир. Новости мира
На Украине попали в плен два американских наёмника
Силовые структуры
Нацполиция Украины предотвратила теракт против руководства страны
Мир. Новости мира
Политолог Нетесов: Китай начнёт спецоперацию на Тайване до 30 июня
Людмила Черткова Доклад ECFR: растущие цены волнуют европейцев больше, чем Украина Людмила Черткова Любовь Степушова Германия срочно пытается отменить санкции Канады на газовые турбины для "СП-1" Любовь Степушова Игорь Буккер ООН не признала изнасилование "боевым оружием" на Украине Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Военный эксперт Алёхин: ВСУ долго готовились к военному конфликту с Россией
Мир. Новости мира
Читатели Der Spiegel: Зеленский готовится обвинить Германию в поражении Киева
Ходаковский: ВСУ придерживаются тактики отступления из малых населённых пунктов
Силовые структуры
Ходаковский: ВСУ придерживаются тактики отступления из малых населённых пунктов
Последние материалы
Пушилин: ДНР не просила Россию поставить ракеты
На ПМЭФ транслировали Навального* и Оксимирона: "Карма это или чьи-то приколы"
Словакия отправила Украине вертолёты и боеприпасы для РСЗО "Град"
Константинов: Крымский мост для Киева, как кость в горле
В порту Владивостока обнаружили 116 тонн неправильно хранившейся сельди
Галкин приоткрыл завесу над своей интимной жизнью
Медики отмечают, что не все трансгендеры счастливы после смены пола
Депутат Госдумы РФ Саблин: Асад поручил МИД Сирии готовить признание ДНР и ЛНР
Bloomberg: страны НАТО решили изменить тактику защиты от "российской агрессии"
IT-специалисты призвали выключать VPN при получении банковских услуг с телефона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников