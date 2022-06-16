Медики отмечают, что не все трансгендеры счастливы после смены пола

Быть трансгендером

Наверное, трансгендеры были всегда. Мальчик с детства ощущал себя девочкой, или девочка — мальчиком. Они вырастали и начинали носить одежду противоположного пола, а порой всерьёз выдавали себя за представителей этого пола.

Хорошо ведь известны истории о папессе Иоанне или шевалье д`Эоне, половую принадлежность которых не так легко было определить.

Однако, никаких физических операций, которые реально могли бы сделать мужчину женщиной или женщину мужчиной, в отдалённые времена не проводили. Да и в наше время далеко не все трансгендеры решаются на реальную процедуру по смене пола. Это процесс весьма тяжелый.

Нужно ходить по врачам, собирать справки, в том числе, о психическом здоровье, деньги… А потом — пожизненная гормональная терапия и серьёзный риск для организма.

Да, гормоны и операция могут сделать человека похожим на представителя противоположного пола, но природу не обманешь. С половой жизнью могут возникнуть проблемы, оргазм такие люди, как правило, испытывать не могут, да и дети у них не рождаются. Для этого нужны реальные сперматозоиды или яйцеклетки, которые вырабатываются соответствующими органами.

Поэтому не каждый отваживается на последний шаг — переступить порог операционной. И даже если человек на 100% уверен, что ему необходимо сменить пол, не факт, что его порадуют последствия.

Как Дэбби стала мужчиной

Вот история Деборы (Дэбби). Будучи подростком, она подверглась сексуальному насилию со стороны собственного отца. С тех пор у неё появилось отвращение к своему телу. До 44 лет она пыталась жить, как обычная женщина, даже вышла замуж. Но ей всё больше казалось, что она живет в "неправильном" теле, что она должна была появиться на свет мужчиной. Как-то раз Дэбби даже попыталась отрезать себе груди, чтобы походить на мужчину. Вовремя опомнилась…

В 2002 году она однажды посмотрела по телевизору передачу про трансгендеров. Там показывали тех, кто прошёл через операцию по смене пола, и они казались настолько счастливыми и уверенными в себе, что Дэбби захотела последовать их примеру. Это показалось ей, на тот момент, единственным выходом.

Дэбби вступила в местное интернет-сообщество поддержки транссексуалов. Через него она вышла на некоего психолога, специалиста по расстройствам гендерной идентичности. Тот назначил ей курс мужского гормона тестостерона. Три месяца спустя Дэбби перенесла операцию по удалению груди и стала называть себя мужским именем Ли Харрис.

За несколько последующих лет она последовательно перенесла ряд операций по удалению женских органов и формированию мужских. Пенис ей сделали из тканей удаленной вагины и жировой прослойки, также имплантировали искусственную мошонку и яички. Когда в результате гормональной терапии на щеках бывшей Дэбби стала пробиваться щетина, она очень обрадовалась и решила, что вот теперь-то у неё и начнется новая счастливая жизнь.

Виновата травма?

В 2012 году Дэбби, наконец, подала на своего отца заявление об изнасиловании в детстве. Но, увы, отец её находился уже в довольно преклонном возрасте и, пока шло разбирательство, он скончался.

После этого Дэбби постепенно стала осознавать, что, видимо, смена пола была ошибкой. Она не являлась трансгендером, желание стать мужчиной было вызвано тем, что она была психологически травмирована. На подсознательном уровне шла информация, что если она перестанет быть женщиной, её нельзя будет больше насиловать.

Осознав это, Дэбби вновь стала ощущать себя женщиной. Она стала опять носить женскую одежду и принимать женский гормон эстроген.

Она обратилась к врачам с просьбой вернуть всё как было, однако медики разъяснили, что сделать это уже невозможно, поскольку ей удалили не только вагину, но и матку, яичники и маточные трубы, не говоря уж об удалении молочных желез.

Теперь Дэбби винит врачей за то, что они разрешили ей операцию, тогда как она нуждалась только в терапии. Она ощущает себя в ловушке. Сейчас Дэбби выглядит как маленького роста мужчина с бородой и лысиной, но внутри она по-прежнему ощущает себя женщиной. И она убеждена, что многие трансгендеры потом жалеют о сделанных операциях и о том, что изуродовали себя.