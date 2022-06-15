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Автор Ирина Гусакова

Учёные США: витамин Е в орехах уменьшит количество приступов астмы

Здоровье

Ни один суперпродукт не может вылечить астму, но, согласно новому исследованию, тип витамина Е, содержащийся в орехах, помогает предотвратить приступы болезни, уменьшая воспаление дыхательных путей. Полученные данные свидетельствуют о том, что с астмой можно справиться естественным путем, внося изменения в рацион или принимая добавки.

Грецкий орех
 

Согласно исследованию, формой витамина Е с таким полезным эффектом является гамма-токоферол. Он присутствует в таких орехах, как

  • пекан,
  • грецкие орехи,
  • арахис.

Гамма-токоферол также содержится в маслах семян, таких как кукуруза, кунжут и соя. Гамма-токоферол не так хорошо известен, как альфа-токоферол, форма, наиболее часто встречающаяся в добавках витамина Е.

Астма и гамма-токоферол

Мишель Эрнандес, автор исследования и профессор медицинской школы Университета Северной Каролины, объяснила, что исследовательская группа хотела изучить витамин Е, потому что, согласно данным предыдущих исследований, люди, у которых в рационе присутствовал витамин Е, меньше страдали от астмы или аллергии.

Эллисон Бербанк, автор исследования, сказала, что гамма-токоферол обладает как антиоксидантным, так и "уникальным противовоспалительным действием", пишет Food.News.

Исследователи полны надежд, потому что добавка нацелена на эозинофилы, основные клетки, о которых они больше всего беспокоятся при лечении астмы, прокомментировала Эрнандес. Она добавила, что добавка влияет на то, как слизь проходит через дыхательные пути — она становится менее густой и липкой, поэтому быстрее уходит с кашлем.

Другие продукты, которые могут облегчить симптомы астмы

Диета, которая содержит много очищенных злаков, красного и обработанного мяса, сладостей, может усилить воспаление и усугубить симптомы астмы. Но сбалансированная диета, где в рационе больше фруктов и овощей, поможет контролировать болезнь.

Некоторые продукты также могут ухудшить симптомы астмы. Чтобы отслеживать пищевые триггеры, важно вести дневник питания.

Перечисленные ниже суперпродукты также могут принести пользу астматикам:

  • Яблоки и апельсины

Фрукты полны бета-каротина и витаминов С и Е, основных питательных веществ, которые могут уменьшить воспаление и отек в легких.

  • Бобы

Здоровый микробиом кишечника является ключом к снижению случаев проявления астмы и других аутоиммунных заболеваний. Потребление продуктов с высоким содержанием клетчатки может способствовать росту здоровых кишечных бактерий, связанных с более низким риском воспалительных заболеваний, таких как астма.

Такие продукты, как бобы, содержат пребиотики — "еду", необходимую для развития кишечных бактерий.

  • Гранаты

Гранаты богаты полезными антиоксидантами, которые могут помочь уменьшить воспаление в легких.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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