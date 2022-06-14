Эксперт: долгий сон не менее вреден, чем недосыпание

Мы постоянно слышим о том, что недостаток сна наносит непоправимый вред здоровью. Недавно врачи выяснили, что вследствие недосыпания может нарушиться иммунитет, а также это чревато развитием сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Но, оказывается, спать слишком много не менее опасно. Об этом рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Надежда Бурко.

Это не норма!

Наверняка, вам знакомы ситуации, когда вы просыпаетесь после долгого сна и ощущаете разбитость и головную боль. Казалось бы, вы выспались, организм отдохнул, в чём же дело?

По словам Бурко, избыток сна, как и его недостаток, также не является нормой для организма. И, если человек любит поспать, у него могут начаться проблемы с сердцем и сосудами. Также это может быть чревато ожирением и диабетом. А ещё таким людям может быть свойственна повышенная тревожность, так как при чересчур затянутом сне нарушается гормональный баланс.

Но это ещё не всё! Врач утверждает, что, если вас и днем тянет поспать, несмотря на то, что вы, вроде бы, полноценно спали ночью, это может быть вызвано тем, что во сне у вас происходили остановки дыхания (апноэ). Вы этого не заметили, а организм и нервная система отреагировали.

Симптом депрессии?

Ещё одна частая причина, почему человек много спит, это депрессия. В таком состоянии людям часто ничего не хочется делать, даже читать или "сидеть в телефоне". И они просто лежат с закрытыми глазами, что обычно приводит к засыпанию.

При этом, человек может даже ходить на работу или заниматься какой-то необходимой деятельностью (например, готовить). Но, как только все необходимые дела сделаны, он "выпадает из реальности".

Ну, а если человек вообще спит целыми днями и больше ничего не делает (он может даже не есть и не мыться), это признак тяжелой клинической депрессии, требующей медикаментозного лечения.

Зарядка или кофе?

Взрослому человеку требуется 7-8 часов сна, а "тихий час" — это всё-таки больше для детей. Если вы регулярно "превышаете" норму, то надо принимать меры.

Надежда Бурко рекомендует с утра делать зарядку, принимать контрастный душ или, хотя бы, умываться холодной водой. Также желательно включать в комнатах яркий свет или стараться больше бывать на солнце. Если есть возможность, следует ежедневно выходить на прогулки. Это поможет сохранить бодрость на целый день.

Ещё лучше, конечно, заниматься спортом. После выполнения интенсивных физических упражнений желание вздремнуть, скорее всего, пройдет.

Многие стараются избавиться от сонливости при помощи чая или кофе. Специалист советует, всё же, ограничивать их потребление. В частности, она не рекомендует пить эти напитки вечером: "Чай и кофе допустимы, если они не являются избыточными стимуляторами и не нарушат ваш ночной сон".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.