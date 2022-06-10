Дина Манало: "Чтобы ускорить детоксикацию, подойдет прерывистое голодание"

Еще в древности люди регулярно практиковали методы очищения, чтобы сохранять баланс между разумом и телом. Детокс-программы часто применяли в сочетании с физической активностью, такой как йога, и умственной деятельностью, такой как медитация. Считалось, что поддержание тела и ума в чистоте является ключом к долгой и счастливой жизни. Почему же так важно чистить свой организм от шлаков и токсинов? Рассказывает эксперт Дина Манало.

Как безопасно очистить организм от шлаков

Современные диеты обычно включают много обработанных пищевых продуктов, что со временем приводит к накоплению токсинов и шлаков. Детоксикация поможет восстановить естественный баланс. Но, к сожалению, не все методы одинаковы. Эксперт Дина Манало предлагает самые безопасные вариации.

Прерывистое голодание

Известно, что печень играет ключевую роль в фильтрации токсинов, но не стоит сбрасывать со счетов и другие органы, такие как почки, легкие и кишечник. Если возникают проблемы в пищеварительной системе, то нарушается естественный процесс фильтрации токсинов. Чтобы ускорить детоксикацию, подойдет прерывистое голодание.

Некоторые люди предпочитают ограничивать потребление калорий установленным периодом времени каждый день. Например, можно есть с полудня до 8 вечера каждый день и голодать с 8 вечера до полудня следующего дня.

Еще один популярный способ голодания — резкое ограничение потребления калорий на 2-3 дня. В некоторых случаях это означает пить только воду, кто-то предпочитает включать в свой рацион свежевыжатые фруктовые соки.

Еще один способ простимулировать детоксикацию — ускорить кровоток. В этом помогут регулярные физические упражнения. Ежедневно растягивайте мышцы, чтобы улучшить кровообращение, стимулируя работу печени и пищеварительной системы.

Нормализация рациона питания

Еще один отличный способ вывести токсины из организма — нормализовать свой рацион питания. Исключите из своего "меню" кофеин, алкоголь и никотин. Ограничьте потребление рафинированного сахара и насыщенных жиров.

Использование натуральных чистящих средств для уборки дома

Часто упускаемый из виду способ детоксикации организма — это ограничение количества токсинов, с которыми вы ежедневно соприкасаетесь. Вы должны минимизировать использование агрессивных чистящих средств.

Избавление от стресса

Хотя это легче сказать, чем сделать, но все же минимизация уровня стресса может иметь большое значение для здоровья тела. Стресс вызывает выброс кортизола, гормона, который связан с негативными последствиями для вашего здоровья, такими как увеличение веса, повышенное кровяное давление, высокий уровень холестерина и болезни сердца. Ограничение количества кортизола в крови может иметь большое значение для избавления организма от токсинов.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.