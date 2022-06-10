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Автор Ирина Гусакова

Дина Манало: "Чтобы ускорить детоксикацию, подойдет прерывистое голодание"

Здоровье

Еще в древности люди регулярно практиковали методы очищения, чтобы сохранять баланс между разумом и телом. Детокс-программы часто применяли в сочетании с физической активностью, такой как йога, и умственной деятельностью, такой как медитация. Считалось, что поддержание тела и ума в чистоте является ключом к долгой и счастливой жизни. Почему же так важно чистить свой организм от шлаков и токсинов? Рассказывает эксперт Дина Манало.

диета
 

Как безопасно очистить организм от шлаков

Современные диеты обычно включают много обработанных пищевых продуктов, что со временем приводит к накоплению токсинов и шлаков. Детоксикация поможет восстановить естественный баланс. Но, к сожалению, не все методы одинаковы.  Эксперт Дина Манало предлагает самые безопасные вариации.

  • Прерывистое голодание

Известно, что печень играет ключевую роль в фильтрации токсинов, но не стоит сбрасывать со счетов и другие органы, такие как почки, легкие и кишечник. Если возникают проблемы в пищеварительной системе, то нарушается естественный процесс фильтрации токсинов. Чтобы ускорить детоксикацию, подойдет прерывистое голодание.

Некоторые люди предпочитают ограничивать потребление калорий установленным периодом времени каждый день. Например, можно есть с полудня до 8 вечера каждый день и голодать с 8 вечера до полудня следующего дня.

Еще один популярный способ голодания — резкое ограничение потребления калорий на 2-3 дня. В некоторых случаях это означает пить только воду, кто-то предпочитает включать в свой рацион свежевыжатые фруктовые соки.

Еще один способ простимулировать детоксикацию — ускорить кровоток. В этом помогут регулярные физические упражнения. Ежедневно растягивайте мышцы, чтобы улучшить кровообращение, стимулируя работу печени и пищеварительной системы.

  • Нормализация рациона питания

Еще один отличный способ вывести токсины из организма — нормализовать свой рацион питания. Исключите из своего "меню" кофеин, алкоголь и никотин. Ограничьте потребление рафинированного сахара и насыщенных жиров.

  • Использование натуральных чистящих средств для уборки дома

Часто упускаемый из виду способ детоксикации организма — это ограничение количества токсинов, с которыми вы ежедневно соприкасаетесь. Вы должны минимизировать использование агрессивных чистящих средств. 

  • Избавление от стресса

Хотя это легче сказать, чем сделать, но все же минимизация уровня стресса может иметь большое значение для здоровья тела. Стресс вызывает выброс кортизола, гормона, который связан с негативными последствиями для вашего здоровья, такими как увеличение веса, повышенное кровяное давление, высокий уровень холестерина и болезни сердца. Ограничение количества кортизола в крови может иметь большое значение для избавления организма от токсинов.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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