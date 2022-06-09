С проблемой ухудшения памяти сталкивается все больше людей в наши дни, и у многих возникает вопрос — можно ли ее улучшить. Об этом мы поговорили с психологом Ксенией Корниловой.
Почему же происходит ухудшение памяти? Для начала начнем с причин. Одна из первых — слишком большое количество потребляемой информации, в результате чего происходит перегрузка. К сожалению, эволюция тела человека, в частности, мозга, занимает гораздо больше времени. Следовательно, мозг просто не успевает за нашими потребностями в информации.
Также стоит отметить, как устроена память. Некоторые думают, что мы записываем всю жизнь, как на киноплёнку, и, соответственно, можем восстановить все посекундно. На самом деле мозг хранит образы, запахи, звуки и прочую поступающую для обработки информацию в разных отделах и фактически собирает картинку заново, как пазл, каждый раз, когда вы пытаетесь что-то вспомнить.
При этом зачастую подбирается именно релевантная информация. Например, когда вы ссоритесь с партнером, вы вспоминаете только негативные моменты, апеллируя словами "ты всегда…" и "ты никогда…". По факту же это всего лишь искажение, факты, "подтасованные" под нужный результат выиграть спор.
Также существует такое понятие, как нейропластичность мозга. Вопреки ранним убеждениям о том, что клетки не восстанавливаются, сейчас уже с уверенностью можно говорить о том, что над этим можно и нужно работать, чтобы предотвратить последствия в старшем возрасте.
Работать над своим мозгом и памятью не только полезно, но и интересно. И результаты не заставят себя ждать!
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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