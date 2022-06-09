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Автор Ирина Гусакова

Психолог Корнилова: "Для тренировки памяти используйте правило 20/50/90"

Здоровье

С проблемой ухудшения памяти сталкивается все больше людей в наши дни, и у многих возникает вопрос — можно ли ее улучшить. Об этом мы поговорили с психологом Ксенией Корниловой.

память человека
 

Что такое память, и куда она пропадает

Почему же происходит ухудшение памяти? Для начала начнем с причин. Одна из первых — слишком большое количество потребляемой информации, в результате чего происходит перегрузка. К сожалению, эволюция тела человека, в частности, мозга, занимает гораздо больше времени. Следовательно, мозг просто не успевает за нашими потребностями в информации.

Также стоит отметить, как устроена память. Некоторые думают, что мы записываем всю жизнь, как на киноплёнку, и, соответственно, можем восстановить все посекундно. На самом деле мозг хранит образы, запахи, звуки и прочую поступающую для обработки информацию в разных отделах и фактически собирает картинку заново, как пазл, каждый раз, когда вы пытаетесь что-то вспомнить.

При этом зачастую подбирается именно релевантная информация. Например, когда вы ссоритесь с партнером, вы вспоминаете только негативные моменты, апеллируя словами "ты всегда…" и "ты никогда…". По факту же это всего лишь искажение, факты, "подтасованные" под нужный результат выиграть спор.

Также существует такое понятие, как нейропластичность мозга. Вопреки ранним убеждениям о том, что клетки не восстанавливаются, сейчас уже с уверенностью можно говорить о том, что над этим можно и нужно работать, чтобы предотвратить последствия в старшем возрасте.

Как можно восстановить память или предотвратить ухудшение?

  1. Не пренебрегайте физической активностью. Любая активность положительно сказывается на работе мозга и, следовательно, на памяти.
  2. Высыпайтесь. Мозг работает в двух режимах — режим потребления информации и режим "блуждания", когда информация усваивается. Это чаще всего происходит во сне, поэтому важно спать минимум 7 часов в день.
  3. Ограничьте поступление информации. Слишком разрозненная информация не запоминается, потому что не может присоединиться к уже имеющимся данным.
  4. Фокусируйтесь на том, что читаете, смотрите, слушаете. Для того чтобы информация попала в долгосрочную память, не рекомендуется одновременно слушать музыку, смотреть видео или подвергаться другим раздражающим факторам.
  5. Умейте работать с памятью. Если вы хотите "достать" что-то из подсознания, вам желательно выписывать факты на бумагу, причем в хаотичном порядке, уделяя одной теме не менее 30 минут. В сознании может удерживаться всего три предмета одновременно, поэтому не стоит держать все "в уме".
  6. Структурируйте информацию. Если для выгрузки из памяти нужен хаос, то для запоминания лучше подойдут списки, таблицы, в которых факты можно связывать один с другим. Особенно полезно связывать новую информацию с тем, что вам уже хорошо известно.
  7. Не учитесь больше 90 минут подряд. Лучше всего разбивать процесс обучения на более короткие сессии, но делать это с одной периодичностью, чем пытаться запомнить все "за одну ночь".
  8. Стремитесь разнообразить свои привычки и увлечения. Например, ходите разными маршрутами, пытайтесь запоминать телефонные номера и адреса, чистите зубы другой рукой, учите языки, осваивайте новые навыки, начните писать другой рукой. Все это помогает развивать мозг, образуя новые нейронные связи.
  9. Не накапливайте нерешенные проблемы и работайте над своими эмоциями. Мозг тратит около 20% всей энергии, поступающей с едой, и большая часть уходит на тревогу или постоянное продумывание возможных вариантов. Это отнимает силы и энергию и мешает сосредоточиться на нужном процессе.
  10. Используйте правило 20/50/90. 20% информации вы запомните, если только услышите/увидите ее, 50% — если потом сделаете на практике и 90% — если после практики поделитесь с другими или просто проанализируете свой опыт.

Работать над своим мозгом и памятью не только полезно, но и интересно. И результаты не заставят себя ждать!

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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