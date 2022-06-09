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Автор Ольга Лебедева

Вирусолог Чумаков: COVID отступает, но прививаться пока стоит

Здоровье

Россия начинает потихоньку оправляться от пандемии коронавируса: количество заболевших уверенно идёт на спад, в регионах отменяют масочный режим, а кое-где и требования обязательной вакцинации. Жёсткие антиковидные ограничения, по мнению экспертов-вирусологов, больше не нужны.

Вирусолог Чумаков: COVID отступает, но прививаться пока стоит

Однако, о полной победе над COVID-19 речь по-прежнему не идёт. Вирусологи говорят о том, что коронавирус теперь навсегда останется с нами, перейдя в разряд сезонных инфекций. А это означает, что новые волны заболеваемости очень даже возможны.

Да и ВОЗ не исключает, что со временем ковид может мутировать, и новый штамм будет более опасным, чем циркулирующие сейчас. С этим, кстати, отчасти согласны и в Роспотребнадзоре. Специалисты санитарного ведомства считают, что эпидемиологические риски всё ещё сохраняются. А это значит, что меры профилактики окончательно забрасывать, всё же, не стоит.

Прививки для детей

Основной мерой профилактики, которая сейчас "оставлена", является вакцинация.

Буквально сегодня директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что завершена работа над созданием новой вакцины, которая предназначена для иммунизации детей шести-одиннадцати лет. И в рамках клинических исследований её получат 16 добровольцев.

Как пояснил в интервью Pravda.Ru доктор биологических наук, вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН), профессор Петр Чумаков, несмотря на то, что ковид, вроде бы, отступил, прививаться от него и прививать детей и подростков, конечно, надо:

"Впереди ещё, возможно, будет несколько небольших волн. Поэтому очень нежелательно, чтобы дети явились источником для распространения вируса. Сами они болеть тяжело не будут. Но, по крайней мере, как резервуары, как передатчик инфекций могут выступать, — сказал вирусолог, отметив, что особо острой потребности в вакцинации "прямо сейчас" нет, но "возможно, она возникнет".

— Нужно ли проходить ревакцинацию взрослым, которые уже делали прививки раньше?

— Тем, кто переболел, я думаю, не надо ревакцинироваться. А те взрослые, которые не болели, особенно, если они относятся к группе риска — пожилые люди или люди, страдающие хроническими заболеваниями вроде диабета второго типа — им всё-таки надо вакцинироваться. Потому что даже лёгкий штамм может вызвать тяжёлые заболевания у тех, чей иммунитет ослаблен.

Поэтому раз в полгода всё-таки пока надо вакцинироваться. И ещё в течение года. Но потом посмотрим, какая будет ситуация. Скорее, где-то через год, может, уже и не понадобится этого делать.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Новый коронавирус. Быстрый COVID станет концом пандемии
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Наталья Чекулаева, Елена Мазур, Татьяна Минаева
Темы коронавирус петр чумаков

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