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Автор Ирина Шлионская

Натуральная клюква поможет предотвратить деменцию

Здоровье » Здоровье и профилактика

В последнее время проблемы с памятью стали возникать не только у пожилых, но и у людей всех возрастов: виной тому пандемия коронавируса, часто дающего осложнения на мозг.

Натуральная клюква поможет предотвратить деменцию

К сожалению, полностью восстановить когнитивную сферу удаётся не всегда, даже при использовании различных методов реабилитации. Однако, недавно у таких пациентов, наконец, появилась надежда.

Университет Восточной Англии провёл исследование, показавшее, что, если ежедневно употреблять хотя бы 100 граммов клюквы, то в короткие сроки память может существенно улучшиться, сообщает издание Frontiers in Nutrition.

Сахара не надо!

На самом деле, клюкву употребляют многие, но вопрос, в каком виде. Чаще всего люди едят давленую клюкву с сахаром, клюквенное варенье или пьют морс. Тоже с сахаром, так как в естественном виде ягода кажется им слишком горькой.

А подслащенная или переработанная клюква никакой особой пользы нашему мозгу не приносит, хотя может быть полезна для других органов.

Обычно клюкву используют как противовоспалительное средство, например, при сильных простудах, инфекционных заболеваниях и при проблемах с почками.

Опыт с порошком

Ученые привлекли к исследованию 60 добровольцев в возрасте от 50 до 80 лет, у которых не было диагностировано слабоумие и какие-либо серьёзные заболевания. Также никто из них не курил. Среди этих людей было много супружеских пар: это было сделано преднамеренно, так как у супругов обычно схожий рацион питания.

Ежедневно половина подопытных получала порошок из сырой клюквы, а вторая половина — плацебо, то есть, тоже порошок, но не из клюквы. Причём, если речь шла о супружеских парах, то один супруг попадал в опытную группу, а второй — в контрольную.

У всех были взяты анализы на холестерин, сделано МРТ и проведены когнитивные тесты — в самом начале эксперимента и по истечении трех месяцев.

Мозг и чудо-ягода

По словам ведущего автора исследования, доктора Дэвида Возура, тесты показали, что у участников группы, которой давали настоящую клюкву, значительно улучшились когнитивные функции. Произошло это, видимо, благодаря улучшению кровообращения в зонах мозга, ответственных за усвоение знаний.

Также у этих добровольцев с 3,5 до 3,2 ммоль/л снизился уровень так называемого плохого холестерина — ЛПНП, который, как известно, может затвердевать и откладываться в виде бляшек, уменьшая приток крови к мозгу. С контрольной группой, которой давали плацебо, таких изменений не произошло.

"Это подтверждает идею о том, что клюква может улучшить здоровье сосудов и частично способствовать улучшению перфузии мозга и когнитивных функций, — сказал доктор Возур. — Демонстрация на людях того, что добавки с клюквой могут улучшить когнитивные функции, и определение некоторых механизмов, ответственных за это, является важным шагом в данной области исследований".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Польза КЛЮКВЫ: может ли она заменить антибиотики и с чем ее есть?
Редактор: Алексей Ткаченко
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