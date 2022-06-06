Учёные выяснили, что деньги улучшают здоровье людей

Уровень жизни непосредственно влияет на наше здоровье. Ведь, чем более человек обеспечен, тем больше у него возможностей о себе позаботиться.

Правительства большинства стран в силу своих возможностей пытаются бороться с бедностью.

К примеру, в таких государствах, как Индонезия, Эквадор и Малави, действуют программы, по которым малоимущие представители населения получают безусловные денежные выплаты.

Недавно команда экспертов в области общественного здравоохранения, экономики и эпидемиологии из Германии, США, Канады и Новой Зеландии выяснила, что существует связь между здоровьем людей и условиями получения финансовой помощи от властей.

Условно или безусловно?

Чтобы прийти к такому выводу, специалисты проанализировали данные 34 исследований, в которых участвовали 1 140 385 жителей Юго-Восточной Азии, Африки и Америки.

Речь шла о 24 различных программах в 13 странах мира, по которым лица с низкими доходами получали выплаты от государства, некоммерческих организаций или исследовательских сообществ.

При этом, в одних случаях, чтобы получить эти деньги, от людей требовались определённые действия. Например, они должны были следить за тем, чтобы их дети регулярно посещали школу, посещать семинары по санитарному просвещению или же профилактические медицинские осмотры. В других же случаях деньги выплачивались просто так, без всяких условий.

Так вот, оказалось, что лица из второй категории реже болели по сравнению с теми, кто вообще не получал денег или же получал их на определённых условиях. Также они тратили больше средств на услуги здравоохранения.

Трать на что хочешь!

Исследователи из некоммерческой организации GiveDirectly и их коллеги считают, что это объясняется сразу несколькими причинами.

Во-первых, если вводятся какие-либо ограничения на получение средств, то не все люди готовы их соблюдать. Человеку может быть сложно приехать на обследование в клинику, которая находится далеко от его места жительства, или же он имеет инвалидность.

Во-вторых, безусловные выплаты расширяют возможности человека, и он может сам решать, на что потратить эти деньги (а, порой, условия, как раз, и заключаются в том, что тратить их можно только на определенные цели). Например, люди могут тратить деньги на здоровое питание или лечение у частных докторов.

Полезно для всех?

"Наш систематический обзор и метаанализ также показали, что безусловные денежные выплаты в странах с низким и средним уровнем дохода не только сокращают бедность, но и приводят к большей продовольственной безопасности, улучшению питания и более стабильной посещаемости детьми школы", — заявили члены исследовательской группы.

Правда, пока неясно, действуют ли эти закономерности в развитых странах, где тоже существуют программы помощи малоимущим, и можно ли здесь говорить о долгосрочной пользе для здоровья.

В ближайшее время исследователи планируют изучить, как влияют на улучшение здоровья людей программы помощи потерпевшим бедствие (например, в техногенных, природных или гуманитарных катастрофах) или страдающим от последствий пандемии COVID-19.