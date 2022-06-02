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Автор Ирина Шлионская

Почему нельзя пользоваться чужими личными вещами?

Здоровье

Помните, в советскую эпоху девушки брали платья, туфли и украшения у подруг — сходить на свидание или просто "поносить"? Да и сейчас такое, порой, происходит. А насколько безопасно для здоровья использовать чужие личные вещи?

Почему нельзя пользоваться чужими личными вещами?

Подвергнуть очистке!

Если вещь не новая, то, по-любому, на ней масса микроорганизмов, говорят эксперты. Например, очень много их на мобильных телефонах, которые мы постоянно держим в руках. Но телефон и украшения, если до вас ими кто-то пользовался, можно хотя бы протереть или очистить, тем или иным способом.

Однако, есть вещи, которыми желательно не пользоваться ни при каких обстоятельствах.

Чужая губная помада

Если помадой до вас пользовалась другая женщина, то на неё, наверняка, попали микробы из ротовой полости. Вы же не станете есть из чужой тарелки? Вот и здесь то же самое.

Чужая зубная щётка

Хотя для большинства из нас это табу, находятся смельчаки, которые преспокойно берут чужую щётку, если под рукой нет своей. В "награду" вы можете приобрести букет чужих инфекций.

Чужая расчёска

Иногда одна женщина просит у другой расчёску — мол, забыла дома. Случается, порой, такое и с мужчинами. Так вот, пользоваться чужой расчёской ни в коем случае нельзя! Если, конечно, она была в употреблении и не подвергалась после этого очистке. В волосах "водится" перхоть. Кроме того, кожа головы подвержена различным инфекциям и прочим "бякам", иногда довольно серьёзным, вроде стригущего лишая. И всё это при пользовании чужой расчёской окажется на ваших волосах. Вам это надо?

Чужое бельё и полотенца

Обычно в гостях, поездах или отелях выдают чистое белье. Но не всегда можно удостовериться в том, что оно стираное. А в чужой ванной часто приходится пользоваться теми полотенцами, что повесили там хозяева. Те же далеко не всегда предоставляют каждому гостю своё индивидуальное полотенце, новое или побывавшее в стирке.

В большинстве случаев одними и теми же полотенцами вытираются все, кто посещает ванную.

А через бывшее в употреблении бельё и полотенца, между прочим, могут передаваться молочница, венерические заболевания и много чего ещё. Ведь мы к ним прикасаемся кожей и даже слизистой. Шанс получить неприятный "подарочек" довольно высок.

Чужие тапочки и перчатки

В России принято предлагать гостям ношеные тапочки. То есть, те, в которых до тебя кто-то уже ходил. Если это специальная гостевая обувь, то, наверняка, до вас тапки уже надевали другие гости, вряд ли вы первый. И мало кто может позволить себе покупать большое количество новой обуви или держать индивидуальную домашнюю обувь для каждого гостя. Всё-таки даже тапки сегодня довольно дороги.

А через тапочки передаётся такая неприятная вещь, как грибок. Причём, порой даже носки и колготки от него не спасают.

То же самое с чужими перчатками и варежками. На руках грибок тоже бывает.

Чужая одежда и обувь

Про обувь уже понятно. Чужую одежду можно носить, если она чистая, то есть выстиранная или из химчистки. Ни в коем случае не надевайте чужие вещи, если есть сомнения в их чистоте.

Не стоит пользоваться чужими вещами, бывшими в "пользовании", даже если это вещи вашей мамы, дочери, сестры, лучшей подруги. У всех нас разная микрофлора, разный иммунитет и вообще разное устройство организма.

То, что не доставляет особых проблем одному человеку, может стать настоящим кошмаром для другого.

Лучше всего взять за правило, по возможности, всё свое носить с собой — помаду, щётку, расчёску. В идеале, даже свое белье, полотенце и халат лучше принести, если вы собираетесь ночевать вне дома. И не забудьте о сменной обуви!

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Редактор: Алексей Ткаченко
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