EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Шлионская

Укрепление иммунитета позволяет лечить шизофрению

Здоровье

Считается, что шизофрения неизлечима: можно лишь ослабить ее симптомы, но избавить от нее пациента совсем невозможно.

Укрепление иммунитета позволяет лечить шизофрению

Тем не менее, похоже, именно это случилось с молодым мужчиной, проходившим лечение от лейкемии.

Чудесное исцеление

В 23-летнем возрасте у молодого японца начались галлюцинации. Он воображал себе, что другие люди могут слышать его мысли. А во время просмотра фильмов по телевизору ему казалось, что актеры подают ему какие-то знаки. К тому же, парень постоянно находился в возбужденном состоянии, начались проблемы со сном… В конце концов он был вынужден обратиться к врачам, поставившим ему вполне ожидаемый диагноз "параноидальная шизофрения".

Год спустя появились и другие симптомы: молодого человека бросало в жар, его мучила одышка, а также он стал быстро уставать. На этот раз обследование показало, что японец болен лейкемией, и ему была рекомендована пересадка костного мозга. Она помогает таким больным далеко не всегда, но на этот раз сработало. И, что самое удивительное, после трансплантации исчезли и признаки шизофрении. Бред и паранойя куда-то испарились!

По мнению медиков, причиной чудесного исцеления могла быть именно трансплантация костного мозга, которую сделали больному. Ведь, по сути дела, произошла полная перезагрузка иммунной системы: сначала таким пациентам проводят химиотерапию, убивающую белые кровяные клетки, а во время операции вводят стволовые клетки донора.

Метод Вагнера

Между тем, уже давно врачи подозревали, что психическое состояние тесно связано с иммунитетом человека. Еще в конце позапрошлого столетия было замечено, что при повышении температуры у пациентов психиатрических клиник (например, в связи с инфекцией) улучшалось их душевное состояние, уменьшалась симптоматика. Австрийский врач Юлиус Вагнер-Яурегг даже предложил специально заражать душевнобольных людей малярией. И, хотя некоторые из его пациентов в результате применения этого далеко не гуманного метода скончались, многим действительно стало лучше. Настолько, что в 1927 году Вагнер-Яурегг был даже удостоен Нобелевской премии по медицине.

Психика и иммунитет

В наше время известны случаи, когда при некоторых аутоиммунных заболеваниях, таких, как волчанка, начинаются неполадки с психикой. Медики объясняют это тем, что воспалительные процессы влияют на работу мозга и центральной нервной системы.

Все эти наблюдения легли в основу нового направления медицины — аутоиммунной неврологии. Невролог из Университета Джона Хопкинса Роберт Йолкен утверждает, что примерно у трети пациентов шизофрения наблюдается одновременно с иммунными нарушениями.

В качестве примера он приводит эпизод, имевший место в Нидерландах. Там пациенту, страдавшему лейкемией, пересадили клетки костного мозга от его брата, который был болен шизофренией. Операция завершилась успешно, и рак крови прошел. Но после этого мужчина сам заболел шизофренией.

Доктор Йолкен выяснил, что у страдавших различными маниями шизофреников, которым в профилактических целях давали пробиотики, гораздо реже возникали маниакальные приступы. Получается, можно лечить шизофрению, воздействуя на иммунитет пациентов?

Известно, что при коронавирусной инфекции тоже нередко начинаются проблемы с психикой. И это тоже связано с иммунным ответом.

Конечно, делать выводы преждевременно. Видов психических заболеваний много, и не во всех случаях такое лечение может сработать. А, порой, может пойти и во вред. Для начала необходимо понять, в чем конкретно состоит причина расстройств, как работает иммунная система человека, как на нее воздействуют те или иные препараты… И только после того, как будут проведены все нужные исследования, можно прийти к каким-то выводам.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Алексей Ткаченко
Темы болезни медицина здоровье иммунитет психология
Новости
Марочко: ВСУ стягивают дальнобойную артиллерию в район Артёмовска
Волкер: РФ совершила стратегическую ошибку, бросив все силы на Северодонецк
Астрологический прогноз для Тельцов на июнь 2022 года
Собчак пристыдила Корчевникова за слова об Украине: "Это додуматься надо"
В Болгарии обнаружили, что попали в "газовую ловушку" России
Астрологический прогноз для Овнов на июнь 2022 года
Спецназ взял сборщика конопли в Черногорске
Запашный: российская артистка "послала по адресу" чешскую "Минуту славы"
Сивков: "Безвозвратные потери ВСУ составляют около 40 тысяч военнослужащих"
Экс-депутат Рады Кива заявил об уничтожении свидетелей похищения Медведчука
Популярное
Силовые структуры
Немецкий эксперт Масала заявил о патовой ситуации между РФ и Украиной в ходе СВО

Военный аналитик Карло Масала выразил своё мнение о перспективах СВО на Украине.

Немецкий эксперт Масала заявил о патовой ситуации между РФ и Украиной в ходе СВО
ВСУ: причиной провала атаки на Херсон стали секретные прыгающие мины ВС РФ
Силовые структуры
ВСУ: причиной провала атаки на Херсон стали секретные прыгающие мины ВС РФ
Силовые структуры
Леонков: танкисты ВС РФ опасаются советских РПГ-7 на Украине
Мир. Новости мира
Le Figaro: Украина выстоит перед Россией, если Путин не объявит мобилизацию
Людмила Черткова Эксперты сомневаются, что Украина сможет себя прокормить Людмила Черткова Любовь Степушова Иран наказал Грецию и США за пиратство. России надо делать выводы Любовь Степушова Ирина Шлионская Мозг хранит воспоминания по принципу картотеки Ирина Шлионская
Силовые структуры
В Херсонской области ВС РФ уничтожили группу военных ССО Украины
Силовые структуры
Украинский боевик исполнил "Танец Бандеры" и попал в плен
CNN: боевики ВСУ назвали себя пушечным мясом и заявили, что обречены на смерть
Силовые структуры
CNN: боевики ВСУ назвали себя пушечным мясом и заявили, что обречены на смерть
Последние материалы
Марочко: ВСУ стягивают дальнобойную артиллерию в район Артёмовска
Ученые выяснили, как высокие каблуки влияют на восприятие женщин
Волкер: РФ совершила стратегическую ошибку, бросив все силы на Северодонецк
Астрологический прогноз для Тельцов на июнь 2022 года
Собчак пристыдила Корчевникова за слова об Украине: "Это додуматься надо"
Укрепление иммунитета позволяет лечить шизофрению
В Болгарии обнаружили, что попали в "газовую ловушку" России
Астрологический прогноз для Овнов на июнь 2022 года
Спецназ взял сборщика конопли в Черногорске
Запашный: российская артистка "послала по адресу" чешскую "Минуту славы"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников