Укрепление иммунитета позволяет лечить шизофрению

Считается, что шизофрения неизлечима: можно лишь ослабить ее симптомы, но избавить от нее пациента совсем невозможно.

Тем не менее, похоже, именно это случилось с молодым мужчиной, проходившим лечение от лейкемии.

Чудесное исцеление

В 23-летнем возрасте у молодого японца начались галлюцинации. Он воображал себе, что другие люди могут слышать его мысли. А во время просмотра фильмов по телевизору ему казалось, что актеры подают ему какие-то знаки. К тому же, парень постоянно находился в возбужденном состоянии, начались проблемы со сном… В конце концов он был вынужден обратиться к врачам, поставившим ему вполне ожидаемый диагноз "параноидальная шизофрения".

Год спустя появились и другие симптомы: молодого человека бросало в жар, его мучила одышка, а также он стал быстро уставать. На этот раз обследование показало, что японец болен лейкемией, и ему была рекомендована пересадка костного мозга. Она помогает таким больным далеко не всегда, но на этот раз сработало. И, что самое удивительное, после трансплантации исчезли и признаки шизофрении. Бред и паранойя куда-то испарились!

По мнению медиков, причиной чудесного исцеления могла быть именно трансплантация костного мозга, которую сделали больному. Ведь, по сути дела, произошла полная перезагрузка иммунной системы: сначала таким пациентам проводят химиотерапию, убивающую белые кровяные клетки, а во время операции вводят стволовые клетки донора.

Метод Вагнера

Между тем, уже давно врачи подозревали, что психическое состояние тесно связано с иммунитетом человека. Еще в конце позапрошлого столетия было замечено, что при повышении температуры у пациентов психиатрических клиник (например, в связи с инфекцией) улучшалось их душевное состояние, уменьшалась симптоматика. Австрийский врач Юлиус Вагнер-Яурегг даже предложил специально заражать душевнобольных людей малярией. И, хотя некоторые из его пациентов в результате применения этого далеко не гуманного метода скончались, многим действительно стало лучше. Настолько, что в 1927 году Вагнер-Яурегг был даже удостоен Нобелевской премии по медицине.

Психика и иммунитет

В наше время известны случаи, когда при некоторых аутоиммунных заболеваниях, таких, как волчанка, начинаются неполадки с психикой. Медики объясняют это тем, что воспалительные процессы влияют на работу мозга и центральной нервной системы.

Все эти наблюдения легли в основу нового направления медицины — аутоиммунной неврологии. Невролог из Университета Джона Хопкинса Роберт Йолкен утверждает, что примерно у трети пациентов шизофрения наблюдается одновременно с иммунными нарушениями.

В качестве примера он приводит эпизод, имевший место в Нидерландах. Там пациенту, страдавшему лейкемией, пересадили клетки костного мозга от его брата, который был болен шизофренией. Операция завершилась успешно, и рак крови прошел. Но после этого мужчина сам заболел шизофренией.

Доктор Йолкен выяснил, что у страдавших различными маниями шизофреников, которым в профилактических целях давали пробиотики, гораздо реже возникали маниакальные приступы. Получается, можно лечить шизофрению, воздействуя на иммунитет пациентов?

Известно, что при коронавирусной инфекции тоже нередко начинаются проблемы с психикой. И это тоже связано с иммунным ответом.

Конечно, делать выводы преждевременно. Видов психических заболеваний много, и не во всех случаях такое лечение может сработать. А, порой, может пойти и во вред. Для начала необходимо понять, в чем конкретно состоит причина расстройств, как работает иммунная система человека, как на нее воздействуют те или иные препараты… И только после того, как будут проведены все нужные исследования, можно прийти к каким-то выводам.