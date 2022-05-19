Врач: "Вспышка обезьяньей оспы необычна - вирус стал передаваться легко от зараженного человека"

В последние несколько лет COVID-19 был мировым фаворитом, оставив позади все другие болезни. И хотя коронавирус по-прежнему остается серьезной головной болью, он все же уступил сейчас дорогу другому вирусу, который заставил уже поволноваться ученых по всему миру. Обезьянья оспа — что это за напасть и какую угрозу этот вирус представляет?

Обезьянья оспа угрожает миру

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), вирус, вызывающий оспу обезьян, был впервые обнаружен в 1958 году, когда вспышка заболевания произошла среди лабораторных животных. Первый случай заражения человека был зарегистрирован в 1970 году в Конго, с тех пор случаи вспышки оспы обезьян фиксировалось в ряде стран Центральной и Западной Африки.

О́спа обезья́н — редкое инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель — вирус из семейства поксвирусов — близок генетически к вирусу натуральной оспы (оспы человека). (Википедия)

Однако 7 мая болезнь оказалась в Великобритании, именно тогда был зарегистрирован случай заболевания у человека, который только что вернулся из поездки в Нигерию. С тех пор вирус стал активно распространяться - уже зарегистрировано 68 случаев в Португалии, Испании и Канаде. Совсем недавно вирус обнаружили и в США, у пациента в Массачусетсе, который на днях вернулся из Канады.

При этом эксперты говорят, что вирус обычно не распространяется так легко от человека к человеку. Как правило, обезьянья оспа передается людям через укус, царапину или тесный контакт с инфицированным животным. Но судя по последним данным, оспа обезьян уже может распространяться через прямой контакт с биологическими жидкостями инфицированного человека, особенно через зараженную одежду или постельное белье, а также при продолжительном контакте лицом к лицу или интимной близости.

К счастью, в отличие от COVID-19, по данным Агентства по безопасности в области здравоохранения Великобритании (UKHSA), передача вируса от человека к человеку происходит относительно редко. Но Сьюзен Хопкинс, доктор медицинских наук, назвала недавнюю вспышку "редкой и необычной".

Оспа обезьян имеет заметные симптомы

По данным CDC, есть несколько признаков того, что кто-то заразился обезьяньей оспой:

лихорадка и озноб,

головные и мышечные боли,

истощение.

Одно заметное отличие — оспа обезьян также вызывает отек лимфатических узлов, а оспа — нет. При этом инкубационный период от заражения до первых признаков болезни обычно составляет от 7 до 14 дней, но может длиться от 5 до 21 дня.

Через один-три дня после появления начальных симптомов у инфицированных людей начинает появляться сыпь с поражениями, которые часто начинаются на лице, а затем распространяются на другие части тела. Как правило, пустулы лопаются и покрываются струпьями, прежде чем отпадают. По данным CDC, болезнь обычно длится от двух до четырех недель у большинства пациентов.

Несмотря на то, что большинство пациентов выздоравливают от оспы обезьян, вирус все же считается смертельным заболеванием. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), есть два основных штамма вируса: более опасный штамм — из Конго, который приводит к летальному исходу у каждого десятого инфицированного им человека, и более легкий — западноафриканский штамм.

"Я думаю, что риск для широкой общественности на данный момент, исходя из имеющейся у нас информации, очень и очень низок", — заявил в интервью The Post доктор медицинских наук Том Инглсби.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Планету охватывает новый смертоносный вирус

Специалисты

4.9 269 отзывов Чекулаева

Наталья Петровна Инфекционист Стаж 37 лет

Приём от 2900 руб. Чудо Доктор на Школьной 46

Школьная, д. 46

4.7 10 отзывов Мазур

Елена Владимировна Инфекционист Стаж 18 лет

Приём от 3110 руб. Клинико-диагностический центр МЕДСИ на Белорусской

Грузинский пер., д. 3А

4.4 4 отзыва Минаева

Татьяна Юрьевна Инфекционист Стаж 35 лет

Врач высшей категории Приём от 3110 руб. Клинико-диагностический центр МЕДСИ на Красной Пресне

Красная Пресня, д. 16



Клиники