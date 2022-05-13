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Автор Ирина Гусакова

Эксперты NKF: сухая кожа указывает на проблемы с почками

Здоровье

Время от времени ваша кожа может капризничать по целому ряду причин, начиная от холодной погоды и заканчивая внешними раздражителями. Однако иногда сыпь на коже может указывать на серьезный недуг. Эксперты говорят, что зачастую на больные почки могут указывать как раз проблемы с кожей. И некоторые симптомы могут вас удивить.

Почки
 

Симптомы, указывающие на проблемы с почками

Сухость или зуд

По данным Национального почечного фонда США (NKF), сухая или зудящая кожа является распространенным признаком запущенного заболевания почек. При этом вы можете заметить, что кожа становится грубой, она трескается, покрывается грубыми чешуйками.

"Здоровые почки выполняют много важных функций. Они удаляют отходы и лишнюю жидкость из тела, помогают вырабатывать эритроциты, укрепляют кости и поддерживают нужное количество минералов в крови", — объясняют эксперты NKF.

Сухая и зудящая кожа говорит о том, что почки больше не могут поддерживать правильный баланс минералов и питательных веществ в крови.

Изменение цвета вашей кожи

"Накопление токсинов, когда почки не фильтруют кровь должным образом, может вызвать изменение цвета кожи", — объясняют в Fresenius Kidney Care.

Обычно кожа приобретает серый или желтый, нездоровый бледный оттенок, некоторые участки становятся темнее.

Отек

Отек является еще одним распространенным симптомом заболевания почек, поскольку почки отвечают за удаление из организма лишней жидкости и солей. Когда они плохо функционируют, в организме может накапливаться жидкость, вызывая отек ног, лодыжек, ступней, лица или рук.

У многих людей, у которых проблемы с почками, появляются отеки вокруг глаз.

"Если ваши глаза постоянно опухают, особенно по утрам, обратите внимание", — предупреждают эксперты Национального почечного фонда.

Отеки под глазами
 

Сыпь и волдыри

"Когда почки не могут удалить токсины из организма, может пойти сыпь", — объясняет Американская академия дерматологии (AAD).

Сыпь, которая возникает у людей с терминальной стадией поражения почек, провоцирует появление небольших, куполообразных зудящих шишек. По мере того, как эти шишки сходят, на их месте могут образовываться новые. Иногда маленькие шишки соединяются вместе.

У некоторых пациентов с терминальной стадией также могут появиться волдыри на руках, лице или ногах. "Волдыри лопаются, подсыхают и покрываются коркой. По мере того, как они сходят, появляются шрамы", — объясняют эксперты AAD.

Отложения кальция

Иногда у пациентов с больными почками образуются отложения кальция под кожей — чаще всего возле локтевых, коленных или пальцевых суставов.

"У почек есть несколько задач. Одна из них — сбалансировать определенные минералы в вашей крови, такие как натрий и фосфор. Когда почки не могут поддерживать этот баланс, их уровень может повышаться. У некоторых людей образуются отложения кальция в коже", — объясняют эксперты AAD.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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