Икота может являться симптомом серьёзных заболеваний

Специалисты клиники Майо, крупной американской медицинской структуры, имеющей филиалы по всему миру, обнародовали ряд советов, по их мнению, действительно помогающих избежать или остановить приступ икоты. При этом медики вскользь отметили, что "многие другие способы недостаточно эффективны".

Способы избавления от икоты

Итак, согласно американским докторам, людям, на которых "напала икота", следует:

дышать в бумажный пакет (не нужно надевать его на голову);

ополоснуться ледяной водой;

потягивать ледяную воду мелкими глотками;

подтянуть колени к груди, наклонившись вперёд;

проглотить немного сахарного песка;

откусить лимон или попробовать что-то содержащее уксус;

задержать дыхание на короткое время, подняв руки.

Если икота не снимается, остаётся стойкой, то следует обратиться к врачу.

Конечно, при этом стоит отметить, что икающим гражданам вовсе не обязательно пытаться применить во время приступа все вышеперечисленные способы, если какой-то из данного списка помог. Так, запомнить остальные на всякий случай — вдруг пригодится…

На первый взгляд, вышеперечисленные советы выглядят как-то не очень современно, чем-то напоминая времена, когда даже окончившие средневековые университеты учёные "медикусы" пользовали своих пациентов отваром из сушёных лапок лягушек или советовали стоять в полнолуние пару часов непременно на левой ноге.

На самом деле под вышеперечисленными рекомендациями стоят знания о довольно высокоуровневых физиологических процессах в организме человека. К сожалению, эти знания в применении к икоте всё ещё остаются не вполне достаточными — как минимум, для гарантированного и радикального излечения всех страждущих этим недугом.

Так, в научной литературе описан случай, как некий американец, подхватив икоту в 1922 году, страдал её постоянными приступами целых 68 лет — до 1990 года. Что, правда, не помешало ему успешно жениться, завести детей и в общем довольно неплохо прожить отмеренные ему годы.

Механизм возникновения икоты

Основные "конечные" механизмы икоты тоже известны — это патологические сокращения диафрагмы (мощной мышечной "мембраны", отделяющей грудную полость с лёгкими от полости брюшной) и межреберных мышц благодаря возросшей активности ветвей "блуждающего" нерва, вызывающих резкий судорожный вдох.

Но поскольку вдох этот для человека происходит неожиданно (а дыхание — всё же сознательный акт), то не ожидающий такого резкого вдоха надгортанник перекрывает доступ в дыхательные пути и полноценного вдоха так и не происходит. Зато возникает тот самый характерный звук икоты, вызывающий дискомфорт и со стороны пациента, и со стороны окружающих.

Как работают способы избавления от икоты

Есть мнение, что благодаря такому "прерванному дыханию" икота, так сказать, "содержит в себе и яд, и противоядие". Поскольку в организме возникает кратковременное кислородное голодание, что, в свою очередь, стимулирует мозг на запуск уже нормального дыхательного акта, вместо "эрзац-дыхания" в виде икоты.

Возвращаясь к изложенным в начале статьи рекомендациям клиники Майо, именно по этому механизму, стимуляции искусственной гипоксии, и работает метод "дыхания через бумажный пакет". Этакое "искусственное мини-удушье", тем не менее помогающее многим справиться с приступом икоты.

Холодная вода, кислая пища же стимулируют блуждающий нерв для более всеобъемлющей деятельности — после чего ему обычно "не остаётся времени" на всякую ерунду вроде икоты. Тоже интересный момент — небольшое возбуждение этого нерва икоту может спровоцировать, а сильное — наоборот, этот симптом купирует.

Икота по-прежнему достаточно не изучена

Тем не менее, если углубиться в медицинские источники по поводу икоты, становится понятно, что очень многое в этой патологии всё ещё не изучено.

Достаточно сказать, что, согласно Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), икота размещена под шифром R 06.6. Это, вообще-то, раздел "Аномальное дыхание", в целом относящийся к ещё менее определённым "симптомам, признакам и отклонениям от нормы, выявленным при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированным в других рубриках".

То есть даже светила современной медицинской науки так и не пришли к единому мнению — куда же эту самую икоту "пристроить". И не без оснований! Поскольку проявляется этот симптом, действительно, в виде патологического дыхания, но реализуется через механизмы центральной и периферической нервной системы. Что опять же нередко может носить и вторичный характер — при самых различных серьёзных и не очень болезнях самых разных органов и систем.

К примеру, одной из самых частых причин икоты является быстрое поглощение пищи, да ещё крупными кусками. Это заставляет выпячиваться пищевод, проходящий через довольно узкое диафрагмальное отверстие, тем самым раздражая проходящий рядом блуждающий нерв. И готовы характерные судорожные "дыхательные всхлипы"…

Икота может быть симптомом серьёзных заболеваний

Но ведь раздражать блуждающий нерв по ходу его путей может не только пища при обильной трапезе или там пузыри газа от выпитой "газировки". Источником давления может быть и растущая опухоль близлежащих тканей, и, особенно часто, поражение сердца при инфаркте.

Но это если речь идёт о "переферическом" механизме икоты, с задействованием непосредственно блуждающего нерва. А есть же ещё и "центральный" механизм, когда команду на патологическую импульсацию в адрес диафрагмы и межреберных мышц отдают непосредственно клетки коры головного мозга.

Последнее, по сути, уже мало чем отличается от того же "эписиндрома". Недаром значительное место в медикаментозном лечении икоты занимают и "карбамазепин", специфически-противосудорожный препарат, и нейролептики, и транквилизаторы, тоже с выраженным противосудорожным действием.

Стоит заметить, что подобно и классическому "эписиндрому", его "лайт-версия", икота центрального происхождения, тоже может быть вызвана тысячей и одной причинами — заболеваниями, поражающими центральную нервную систему:

черепно-мозговыми травмами,

менингитом,

энцефалитом,

системными заболеваниями соединительной ткани (красной волчанкой, например),

да, наконец, и отравлениями нейротропными ядами, включая алкоголь в "лошадиных дозах", тоже нередко вызывающий у сильно пьющих граждан икоту перед (или уже в рамках) закономерно возникающей у них от этого "белой горячки".

Так что знать практически советы по прекращению приступа икоты, конечно, можно и нужно. Но в случае учащения, роста длительности таких приступов больному действительно необходимо обратиться к врачу. Даже нескольким — разбираться в ситуации придётся и невропатологу, и терапевту, и, после ряда лабораторных и инструментальных исследований, возможно, другим специалистам тоже. Поскольку в большинстве случаев действительно безобидная икота порой может являться и симптомом куда более серьёзного и грозного заболевания.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.