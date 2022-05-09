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Автор Ирина Шлионская

Пищевые расстройства и фобии: аномальная тяга к одному продукту

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

У всех людей есть свои любимые и нелюбимые блюда. Но бывает, что какие-то продукты просто вызывают у человека фобию и он не в состоянии даже на них смотреть. А встречаются и те, кто употребляет лишь один определённый продукт, и порой далеко не полезный для здоровья. Всё это, конечно, относится к категории пищевых расстройств.

Пищевые расстройства и фобии: аномальная тяга к одному продукту

В меню — только гамбургеры!

Девятнадцатилетняя Кейтлин Брейтуэйт из британского города Уитнэш (графство Уорикшир) уже давно не ест ничего, кроме гамбургеров. У Кейтлин нервное расстройство избирательного питания. Так называют патологию, при которой человек отказывается от определённых продуктов или может есть только один вид пищи.

Неизвестно, с чего всё началось, но с двухлетнего возраста девочка не могла употреблять в пищу ничего, кроме гамбургеров. Если она пыталась съесть что-то другое, то начинала давиться и её тошнило. Это вызывало массу проблем и неудобств. Так, из-за нехватки витаминов и полезных микроэлементов в пище Кейтлин вынуждена была постоянно принимать пищевые добавки. К счастью, их она могла проглотить. Также у неё возникали сложности в гостях или ресторанах, если в меню не было гамбургеров.

После того как Кейтлин прошла курс гипнотерапии, она впервые смогла попробовать другие виды пищи. Когда-нибудь девушка надеется съесть традиционный английский обед, который включает в себя жареное мясо и картофель с гарниром из овощей и соусом.

Спасительная лапша

У Кейтлин есть товарищи по несчастью. Так, ещё одна её соотечественница Джорджия Ридмэн, из английского города Шанклин, с детства ест только лапшу быстрого приготовления. В её рационе отсутствуют фрукты и овощи. От всех продуктов, кроме лапши, ей становится плохо.

Расстройство пищевого поведения началось после того, как в семилетнем возрасте девочка отравилась пищей, путешествуя вместе с матерью. А на лапшу она "подсела", увидев, как этот продукт уплетает за обе щеки её старший брат. В неделю девушка съедает девять больших пакетов лапши со вкусом курицы, причём только определённой фирмы, так как другие производители используют ароматизаторы, которые не нравятся Джорджии. Хотя время от времени она всё же разбавляет вынужденную "диету" небольшим количеством картофеля или кусочком курицы.

Самые страшные продукты

Некоторые люди не просто не любят определённые продукты, но ещё и испытывают панический страх перед ними. Например, Лорен Додд из Ньюкасла (Великобритания) панически боится томатного кетчупа, соусов и пасты, хотя спокойно ест сами помидоры. А Анна Бондессон из Бари (Швеция) испытывает страх перед сыром. Неважно какого сорта. У обеих женщин начинается истерика, даже когда они просто видят продукт, вызывающий у них фобию. Не говоря уж о запахе.

В большинстве случаев при обращении к специалистам аномальное пищевое поведение всё же удается скорректировать. Во всех подобных ситуациях сделать это необходимо, так как понятно, что такого рода избирательность в питании не приносит пользы ни здоровью, ни психике.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Эксперт о питании: правильного меню для всех нет и быть не может
Редактор: Елена Тимошкина
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