Как избавиться от целлюлита: эффективные способы

Целлюлит или "апельсиновая корка" — по-прежнему актуальная проблема для многих женщин, судя по тому, как часто реклама средств от целлюлита появляется в женских журналах и блогах. Считается, что появление целлюлита в виде ямочек на коже возникает из-за проблем в соединительной ткани, также существует множество теорий о том, что может вызвать подобный дисбаланс. Играют роль и гормоны, и диета, и образ жизни, и генетика, при этом целлюлит бывает не только у полных женщин, но и у худых. О том, какие есть способы избавления от эстетического дефекта, рассказал читателям Pravda.Ru мануальный терапевт Усон Назаров.

Как избавиться от целлюлита

Самые простые, но эффективные средства от целлюлита:

Лечебные кремы с ретинолом, альфа-оксикислотой и аминофиллином улучшают внешний вид при целлюлите, так как они способствуют утолщению кожи, что уменьшает ямочки. Такие средства применяются один или два раза в день.

Физическая активность. Действия, которые тонизируют мышцы, могут помочь улучшить внешний вид кожи. Тренировки также помогают с кровообращением, массаж и процедуры мануальной терапии тоже улучшают лимфодренаж в организме. Надо найти занятия, которые вам нравятся и которые могут вписаться в вашу повседневную жизнь, например: йога, пилатес, плавание, ходьба, езда на велосипеде, подъем по лестнице, танцы.

Детокс-диета. Из рациона питания необходимо исключить рафинированную пищу, углеводы и насыщенные жиры, а также следует отказаться от кофеина, алкоголя, курения, таблеток для похудения, снотворного, слабительных и мочегонных средств. Поощряются следующие продукты: свежие овощи и фрукты, вода, цельнозерновые продукты, богатые клетчаткой. Эта диета сама по себе не вылечит целлюлит, но может помочь.

Косметологические процедуры

Криолиполиз

При криолиполизе (CoolSculpting) подкожный жир уменьшается с помощью устройства, которое использует вакуумное всасывание, чтобы приподнять ткань и привести ее в контакт с охлаждающими пластинами. Необходимо несколько процедур. Результаты проявляются постепенно в течение двух-трех месяцев.

Акустическая волновая терапия

Импульсы ударно-волновой терапии излучают акустические волны, которые действуют на проблемные зоны. В итоге разрушаются перегородки жировых тканей, запускается процесс обмена веществ. Понадобится несколько сеансов, прежде чем вы заметите улучшение внешнего вида кожи.

Хирургическое вмешательство

Врач может предложить одну из различных процедур, при которых используются иглы, лезвия или другие специальные инструменты для отделения волокнистых тяжей под кожей с целью её разглаживания. Также есть метод пересадки жира для улучшения внешнего вида кожи. Эффект может длиться два-три года.

Лечение целлюлита обычно не покрывается страховкой. Также любая из процедур может иметь побочные эффекты, поэтому обязательно надо обсудить их с лечащим врачом.

Также исследователи изучают и другие методы лечения. Некоторые даже имеют неплохой потенциал, например, сочетание липосакции с ультразвуком или лазером. Одна только липосакция не уберет целлюлит и может ухудшить внешний вид кожи. Но в сочетании с ультразвуковой или лазерной обработкой процедура может быть эффективной в борьбе с "апельсиновой коркой".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

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