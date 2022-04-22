Мозг хранит воспоминания по принципу картотеки

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, как именно наш мозг хранит воспоминания? Оказывается, это не такое уж простое дело. Так, специалисты Седарс-Синайского медицинского центра в Лос-Анджелесе выяснили, что, прежде чем отложить в "хранилище", мозг присваивает каждому воспоминанию определённый набор маркеров, которые впоследствии позволяют извлекать их из памяти. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

Маркеры и триггеры

Так, когда мы ищем какие-то материалы в картотеке, то ведём поиск по конкретным критериям. Допустим, нам надо найти фотографии с выпускного вечера в вузе, который был в таком-то году. Мы ищем сначала альбомы со снимками за тот самый год, а потом уж среди них отыскиваем альбом за нужную дату и на требуемую тему. Скажем, "Выпускной 25 июня".

Точно так же действует и мозг. Он начинает перебирать маркеры. Если нам надо вспомнить выпускное торжество, то мы сначала вспоминаем свою учёбу в вузе, события того периода, и так "попадаем" в нужный момент.

Хотя есть ещё один путь "подобраться" к воспоминанию. Если мы сталкиваемся с какими-то триггерами, то в памяти могут всплыть картинки из прошлого. Предположим, запах ландышей может напомнить о первом свидании, а случайно услышанная по радио песня — об аварии, в которую вы попали как раз, когда слушали эту песню.

Реакция на видео

Но всё это надо было ещё доказать! С этой целью учёные провели эксперимент. Добровольцам демонстрировали два вида видеозаписей. В первом случае история, развивавшаяся в клипе, была логичной и связной, во втором она состояла из событий, никак не связанных друг с другом.

При этом в ходе опыта эксперты следили за мозгом испытуемых при помощи специального оборудования. Они обнаружили, что реакция при просмотре двух типов клипов была различной.

Это, вероятно, объяснялось тем, что нейронам пришлось по-разному анализировать полученные извне данные. Если в первых роликах сюжеты были связаны общими темами, то вторые "дробились" на отдельные мини-сюжеты. Поэтому механизмы запоминания в обоих случаях различались.

Быстрое сканирование

Кстати, чаще всего нужное воспоминание всплывает в памяти мгновенно (конечно, если речь идет о событиях, а не, к примеру, об именах, названиях или числах). Такая высокая скорость связана с тем, что мозг моментально сканирует весь объём данных, которыми располагает, включая визуальные образы, звуки и запахи.

Так, если речь идёт о пресловутом выпускном вечере, то вы можете вспомнить, что были в бежевом платье с кружевами, в недавно отремонтированном зале пахло свежей краской, но её перебивал аромат крепких духов одной из ваших сокурсниц… А музыку, которая там играла, вы потом часто слышали в разных местах и всегда вспоминали тот день.

Если человек не в состоянии вспомнить даже важные моменты своей жизни, это может говорить о том, что у него нарушены нейронные связи и заблокирован доступ к "мозговой картотеке". Такое может случиться при болезни Альцгеймера или травмах головы. Но надеемся, что вплоть до очень преклонного возраста с вами такого не произойдёт.

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