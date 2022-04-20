Каждый в своей жизни испытывал тревожное состояние. Кого из нас не беспокоили навязчивые мысли, что может случиться что-то плохое. Причины тревоги бывают совершенно разнообразные, но в основном это отголоски из детства. И чтобы справиться с этим, не нужно бороться с тревожностью, внутренняя борьба только усиливает ее, необходимо помочь себе хотя бы временно выйти из этого состояния. О том, как это сделать, рассказала читателям Pravda.Ru психолог Татьяна Пятаева.
Какие есть способы справиться со стрессом
Первый самый банальный пункт: максимально убрать из своего личного пространства тревожащие звуки, картинки, новости. Если произойдут существенные внешние изменения, вам обязательно об этом расскажут.
Второе: не подавлять свои тревожные чувства. Просто позвольте им быть насколько это возможно. Признайтесь себе: "Да! Я сейчас испытываю тревожность и пока не могу с ней справиться". Разрешите себе легально проживать все внутренние ощущения. Наблюдайте как бы со стороны, мирно договаривайтесь с той частью внутри себя, которая тревожится. Если подавлять тревожность, она может усиливаться и перерастать в панические атаки.
Третье: направьте внимание в тело. Можно просто активно подвигаться, переключиться на физические упражнения. При стрессе уместна гимнастика КЛЮЧ по методу Хасая Алиева.
Четвертое: следите за дыханием, можно использовать простые дыхательные упражнения. Например: короткий вдох (1-2 секунды) и длинный выдох (до 10 секунд и более). Во время длительного выдыхания вместе с воздухом мысленно выпускайте из тела напряжение, оно может иметь свой цвет, консистенцию и прочие признаки. Наблюдайте за тем, как ваше тело расслабляется и напряжение выходит вместе с выдохом.
Пятое: страх и тревожность возникают, когда есть ощущение, что мы теряем контроль. Возьмите под контроль те вещи, которые вы действительно можете контролировать. Например, что-то из бытовых задач, вместо глобальных политических, которые не поддаются вашему контролю. Возвращайте свое внимание в "сейчас" и находите опору в настоящем моменте.
Шестое: освойте метод EMDR (ДПДГ). Он обеспечивает достаточное понижение чувствительности, в результате чего мозг постепенно запускает врожденный механизм по переработке внешней стрессовой, травмирующей информации.
С тревожностью и стрессом можно сиюминутно справиться самим, однако действует это как обезболивающая таблетка, до следующего кризиса, а когда он наступит: через год, через неделю или день, он и сам не знает. Так что лучше при первой возможности обратиться к компетентному специалисту для устранения повторений подобной реакции.
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