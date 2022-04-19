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Автор Ирина Гусакова

Основные правила ухода за зубами в домашних условиях

Здоровье » Стоматология

Несмотря на то, что чистка зубов и уход за полостью рта — одни из основополагающих принципов здоровой жизни, все же статистика удручает: у большинства есть больные кариозные зубы. К гигиене зубов важно относиться с полной серьезностью, и делать это надо правильно. О том, какие есть основные правила ухода за зубами, рассказал читателям Pravda. Ru основатель стоматологической клиники MaxTreat Максим Копылов.

 

полоскание рта и зубов
 

 

 

"Я заметил, что у пациентов есть иллюзия — если удалить зуб и установить имплантат, то им ничего не страшно. Пациенты зачастую думают, что имплантаты неуязвимы, и продолжают не уделять внимание гигиене полости рта. И хотя я хирург-имплантолог, я продолжаю повторять — нет ничего лучше собственных зубов, поэтому необходимо за ними правильно ухаживать, чтобы сохранить до самой старости. Кроме того, имплантаты требуют такого же, даже более тщательного ухода, чем свои зубы", — пояснил стоматолог.

Основные правила ухода за зубами

Первое правило — чистка зубов 2 раза в день, утром и перед сном.

Удаление налета, частичек пищи и зубных отложений препятствует активизации вредоносных бактерий в полости рта. Пренебрежение чисткой зубов чревато появлением кариеса и развитием пародонтита, что в дальнейшем может привести к потере зубов.

Техника чистки зубов также имеет значение. Многие пациенты недоумевают, зачем их учить чистить зубы, ведь они и так это с детства знают. Однако большинство пациентов чистят зубы неправильно — горизонтальными движениями. В то время как зубы нужно чистить выметающими движениями от десны к режущему краю или легкими взбивающими. Чистка должна занимать не менее 2 минут.

Следует начинать не с передних зубов, которым мы привыкли уделять больше внимания, так как ими мы улыбаемся, а с дальних труднодоступных зубов. Ведь в начале чистки мы прочищаем более тщательно, а к концу на дальних зубах расслабляемся. Если начинать чистку с дальних зубов и заканчивать фронтальной группой, у нас все зубы будут вычищены достаточно хорошо.

Главный инструмент — зубная щетка. Что касается выбора зубной щетки, то тут есть много мифов. Например, многие пациенты предпочитают жесткие зубные щетки, аргументируя тем, что они лучше вычищают налет. Это правда лишь отчасти. Да, жесткой щеткой проще удалить налет с легкодоступных зон, но при этом жесткая щетина травмирует десны и царапает эмаль, а также не проникает в зоны на стыке зубов. Ежедневная микротравма мягких тканей может привести к убыли десны и оголению корня, что крайне неприятно.

Щетка должна быть с большим количеством мягких заполированных щетинок. Мягкие щетинки при правильной технике чистки эффективно удаляют налет, проникают в труднодоступные зоны, а главное — безопасны для десен и эмали.

Зубная щетка
 

Зубная нить - это обязательный этап ежедневного ухода. Щетка не проникает между зубами, поэтому для удаления налета и частичек пищи с контактных поверхностей обязательно использовать зубную нить. Прочищать контактные поверхности важно, так как именно там часто образуется кариес, который сложно заметить пациенту. Такой кариес становится заметен человеческому глазу, когда зуб уже сильно поврежден.

Зубная паста имеет вторичную важность. Она скорее создает эффект свежести, основную работу проделывает щетка. При выборе зубной пасты важно избегать абразивных элементов, которые агрессивно воздействуют на эмаль и десны. Также рекомендуется чередовать использование паст: например, утром чистить одной, вечером другой или по схеме месяц одной — второй месяц другой.

В целом, средства гигиены должен подобрать врач-стоматолог, основываясь на состоянии твердых и мягких тканей полости рта, наличии ортопедических конструкций. Некоторым пациентам требуются дополнительные средства гигиены:

  • ирригатор,
  • скребок для языка,
  • межзубные ершики,
  • гель для реминерализации и т.д.

Доктор должен индивидуально назначить ваш набор.

Кроме того, раз в полгода необходимо делать профессиональную гигиену полости рта у врача-стоматолога. Зачем это нужно? Даже если вы хорошо чистите зубы, за полгода на зубах все равно скапливаются мягкие и твердые отложения, зубной камень, пигмент от продуктов питания. Все это невозможно удалить без специальных приборов, порошков, паст, которые использует доктор. На гигиене доктор также проводит воздушно-абразивную обработку (Airflow), чистку ультразвуком и полировку эмали. После гигиены пациенты всегда отмечают гладкость и блеск и посветление эмали до 2 тонов.

На процедуре профилактической гигиены доктор также проводит осмотр мягких и твердых тканей, может заметить зарождение кариеса или пародонтита и предотвратить их развитие. Поэтому качественная домашняя гигиена и профчистка раз в полгода помогут вам сохранить здоровье и красоту улыбки и избежать дорогостоящего лечения.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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