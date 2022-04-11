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Автор Ирина Шлионская

Несуществующих насекомых видят не только шизофреники

Здоровье

Видеть то, чего нет — один из признаков психического расстройства. Например, некоторые люди рассказывают, что видят, как по ним или вокруг них ползают отвратительные насекомые. Однако, если верить многочисленным источникам, подобные эффекты встречаются не только у пациентов, страдающих шизофренией.

Несуществующих насекомых видят не только шизофреники

Приём у врача

Так, в медицинском журнале BMJ Case Reports был описан случай жительницы шотландского городка Мелроуз.

Всё началось с того, что у старшей дочери миссис Т. диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности — СДВГ. Женщина опасалась, что также страдает этим синдромом, который изредка встречается у взрослых и приводит к снижению интеллекта и ухудшению способности воспринимать информацию.

Она отправилась на приём к врачу, который отметил, что миссис Т. чересчур суетлива. Тесты показали, что у неё действительно СДВГ. После этого доктор выписал ей некие препараты, которые рекомендовано принимать при этом синдроме.

Ужас в стенах

Месяц спустя миссис Т. вновь пришла на приём, но на этот раз с жалобой, что внутри неё ползают… чёрные жуки! Она поведала, что эти насекомые постоянно попадаются ей на глаза дома и проникают к ней под кожу. В попытках избавиться от них женщина до крови царапала свои руки, а также пробивала дырки в стенах. Последнее сильно разозлило домовладельца и он пригрозил выселить семью Т.

По словам миссис Т., жуки появлялись из большой лужи в кухне.

Женщину поместили на обследование в больницу, однако никаких паразитов у неё в организме не обнаружили. Также в арендованную миссис Т. квартиру были отправлены сотрудники специальной службы по борьбе с насекомыми. Там тоже не оказалось ни жуков, ни тараканов, ни каких-либо других существ, которые могли так пугать несчастную.

Откуда берётся бред?

Поскольку тесты на различные виды наркотиков оказались отрицательными, миссис Т. поставили диагноз "бредовая инвазия". Это относительно новый термин из области психиатрии.

Люди, страдающие бредовой инвазией, считают, что в их тело проникли насекомые, например, черви или жуки. Пытаясь их извлечь из-под кожи, они могут наносить себе повреждения. К таким пациентам относят и тех, кто верит, что заражён несуществующими инфекциями или Моргеллоновой болезнью, при котором из тела больных извлекают различные предметы. По статистике, только в США 27 человек из каждых 100 000 страдают подобным расстройством.

Однако бредовая инвазия может быть не только симптомом шизофрении или белой горячки, она может ещё и являться побочным эффектом от некоторых лекарств. Как полагают медики, именно это и произошло с миссис Т., которая до этого была практически здоровой женщиной.

Первым делом врачи отменили препараты, выписанные пациентке прежде, и выписали ей валиум, который является успокоительным средством. Вскоре женщина перестала видеть жуков, а через полгода её состояние полностью пришло в норму. Вместе с тем она до сих пор убеждена, что жуки действительно существовали!

Похоже, мы ещё не так много знаем об особенностях человеческой психики. Во всяком случае, подобные истории — повод для раздумий.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Сколько в России шизофреников?
Редактор: Людмила Черткова
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