Когда мы говорим о том, что какое-то событие случилось в первый раз, нелишне вспомнить выражение: "Всё новое — хорошо забытое старое". Вот и пандемия COVID-19, скорее всего, не является чем-то уникальным. Исторические источники содержат упоминания о таинственном "русском гриппе", охватившем весь мир в начале 90-х годов XIX столетия.
Если верить сведениям из архивов, первая вспышка острого респираторного заболевания произошла 1889 году в России, из-за чего её в дальнейшем прозвали "русским гриппом". Затем она распространилась по всему миру, вызвав по меньшей мере три волны инфекции. Всё это продлилось несколько лет. Сегодня ряд исследователей обнаруживают немало аналогий с COVID-19.
Согласно медицинским отчётам, газетным и журнальным статьям, среди основных симптомов болезни была потеря вкусовых и обонятельных ощущений. У некоторых пациентов отдельные симптомы сохранялись месяцами после выздоровления. Также инфекция убивала в основном пожилых людей, тогда как при обычном гриппе страдают все возрастные категории. Масштаб эпидемии был таков, что приходилось вводить длительный карантин в школах и других учреждениях.
Некоторые учёные обратили внимание на это сходство и высказали предположение, что "русский грипп" вполне мог быть вызван пандемическим коронавирусом, похожим на SARS-CoV-2.
Правда, профессор Школы медицины Икан при Маунт Синай в Нью-Йорке Питер Палезе в интервью газете "Нью-Йорк таймс" заявил, что данная идея является только умозрительной и не имеет доказательств. Тогда как его коллеги как раз и занимаются сейчас поисками этих самых доказательств.
Например, доктор Джеффри Таубенбергер, возглавляющий отдел вирусного патогенеза и эволюции Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, и Джон Оксфорд, заслуженный профессор вирусологии Лондонского университета королевы Марии, намерены в ближайшее время изучить сохранившиеся образцы лёгочной ткани людей, полученные ещё до знаменитой "испанки", разгоревшейся в 1918 году, и поискать там фрагменты вирусов. Не исключено, что среди них окажется и вирус "русского гриппа", надеются они.
Этим же занимаются доктор Скотт Подольски, профессор Гарвардской медицинской школы, и Доминик В. Холл, хранитель Анатомического музея Уоррена в Гарварде. Они пытаются найти и ответ на вопрос, чем завершилась тогдашняя пандемия, так как в новостях того времени об этом практически ничего не говорится.
У человечества в ту эпоху было много других проблем — холера, туберкулёз, войны, голод, нищета… И очередная эпидемия ОРВИ, пусть приводящая к тяжёлым формам пневмонии, наверняка представлялась на этом фоне далеко не самым пугающим явлением. Тем более продолжительность жизни тогда была и так невелика.
Эксперты предполагают, что вирус "русского гриппа" может продолжать циркулировать в человеческой популяции, вызывая симптомы обычной простуды. Так что и COVID-19 со временем может ожидать та же судьба.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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